Thị trường

Ngày 8/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

06:25 | 08/06/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (8/6) diễn biến không đồng nhất giữa các sàn lớn khi những lo ngại về nhu cầu tiêu thụ tiếp tục gây sức ép lên giá. Trong khi sàn Tokyo biến động trái chiều giữa các kỳ hạn, thì giá tại Thượng Hải và Singapore đồng loạt đi xuống.
aa
Ngày 8/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều
Giá cao su thế giới hôm nay diễn biến không đồng nhất. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 tại sàn Tocom Tokyo, biến động trái chiều giữa các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng tháng 6/2026 tăng 1,20 Yên/kg (+0,29%), lên 416,20 Yên/kg; kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 1,20 Yên/kg (- 0,29%), xuống 415,60 Yên/kg.

Ngược lại, trên sàn SHFE Thượng Hải, giá cao su tự nhiên tiếp tục chịu áp lực giảm đồng loạt ở tất cả các kỳ hạn. Hợp đồng tháng 6/2026 giảm Nhân dân tệ/tấn (-0,87%), về mức17.660 Nhân dân tệ/tấn; kỳ hạn tháng 7/2026 giảm mạnh 275 Nhân dân tệ/tấn (-1,54%), xuống mức17.545 Nhân dân tệ/tấn.

Đà giảm càng rõ nét khi hợp đồng cao su butadiene giao tháng 7, mặt hàng có thanh khoản lớn nhất trên SHFE lao dốc 585 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 4,05%, xuống còn 13.875 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 7 giảm 0,6%, xuống 229,1 US cent/kg.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp cao su lớn tiếp tục giữ nguyên giá thu mua mủ nguyên liệu. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cao su giá cao su trong nước giá cao su thế giới

Bài liên quan

Ngày 7/6: Áp lực giảm vẫn chi phối thị trường cao su châu Á

Ngày 7/6: Áp lực giảm vẫn chi phối thị trường cao su châu Á

Ngày 6/6: Giá cao su thế giới đang trong giai đoạn điều chỉnh

Ngày 6/6: Giá cao su thế giới đang trong giai đoạn điều chỉnh

Ngày 5/6: Giá cao su trong nước không đổi

Ngày 5/6: Giá cao su trong nước không đổi

Dành cho bạn

Gần 600 đại biểu đại diện hơn 10 triệu nông dân cả nước dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Gần 600 đại biểu đại diện hơn 10 triệu nông dân cả nước dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Trái phiếu PPP: Nhà đầu tư cần nhiều hơn một mức lãi suất hấp dẫn

Trái phiếu PPP: Nhà đầu tư cần nhiều hơn một mức lãi suất hấp dẫn

Hơn 3 triệu ha rừng "không chủ": Điểm nghẽn của xuất khẩu xanh và thị trường carbon

Hơn 3 triệu ha rừng "không chủ": Điểm nghẽn của xuất khẩu xanh và thị trường carbon

Nâng cao năng suất lao động gắn với cải thiện thu nhập

Nâng cao năng suất lao động gắn với cải thiện thu nhập

Ngày 7/6: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp đà lao dốc mạnh

Ngày 7/6: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp đà lao dốc mạnh

Hạ tầng cần nhiều vốn, đặc biệt vốn dài hạn

Hạ tầng cần nhiều vốn, đặc biệt vốn dài hạn

Đọc thêm

Lạm phát cơ bản duy trì thấp, củng cố ổn định mặt bằng giá

Lạm phát cơ bản duy trì thấp, củng cố ổn định mặt bằng giá

(TBTCO) - Dù giá điện, nước sinh hoạt, xăng dầu và một số mặt hàng thiết yếu tiếp tục biến động theo diễn biến thị trường, lạm phát cơ bản trong 5 tháng đầu năm 2026 vẫn thấp hơn mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân. Điều này cho thấy, các giải pháp điều hành giá đang phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và mặt bằng giá cả.
Ngày 7/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch chậm

Ngày 7/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch chậm

Giá lúa gạo hôm nay (7/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán diễn ra chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang. Cụ thể, gạo Jasmine được chào bán ở mức 515 - 519 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 495 - 497 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 344 - 348 USD/tấn.
Ngày Tài chính số 2026: Mở rộng thanh toán không tiền mặt tới khách quốc tế

Ngày Tài chính số 2026: Mở rộng thanh toán không tiền mặt tới khách quốc tế

(TBTCO) - Không chỉ thúc đẩy thanh toán điện tử trong nước, Ngày Tài chính số 2026 đang cho thấy xu hướng mới của thị trường: mở rộng các giải pháp thanh toán xuyên biên giới nhằm phục vụ lượng khách quốc tế ngày càng gia tăng tại Việt Nam.
Ngày 6/6: Giá bạc tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh

Ngày 6/6: Giá bạc tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh

Giá bạc hôm nay (6/6) tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh khi thị trường thế giới lao dốc hơn 8%, kéo theo mặt bằng giá bạc trong nước đồng loạt đi xuống. Giới phân tích cho rằng, kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao đang là lực cản lớn nhất đối với kim loại quý này.
Cục An toàn thực phẩm đề nghị sàn thương mại điện tử gỡ bỏ sản phẩm bị cảnh báo thu hồi

Cục An toàn thực phẩm đề nghị sàn thương mại điện tử gỡ bỏ sản phẩm bị cảnh báo thu hồi

(TBTCO) - Sau khi Australia phát đi cảnh báo thu hồi khẩn cấp một số sản phẩm thực phẩm chức năng và kẹo do nguy cơ chứa dị vật, chiều 5/6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) về việc quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử.
Ngày 6/6: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, gạo xuất khẩu tăng

Ngày 6/6: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, gạo xuất khẩu tăng

Giá lúa gạo hôm nay (6/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ổn định, giao dịch ở mức cầm chừng. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 5 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm tăng 1 USD/tấn.
Green SM ra mắt dịch vụ taxi thuần điện Green SM Limo tại Ấn Độ

Green SM ra mắt dịch vụ taxi thuần điện Green SM Limo tại Ấn Độ

(TBTCO) - Ngày 5/6/2026, tại New Delhi, Ấn Độ, Green SM chính thức khai trương dịch vụ Green SM Limo tại New Delhi, đánh dấu cột mốc hiện diện tại Ấn Độ, một trong những thị trường di chuyển lớn nhất và năng động nhất thế giới. Với bước tiến này, Ấn Độ trở thành thị trường thứ năm của Green SM, sau Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines.
PV GAS thúc đẩy hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp năng lượng hàng đầu khu vực Đông Nam Á

PV GAS thúc đẩy hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp năng lượng hàng đầu khu vực Đông Nam Á

(TBTCO) - Nhân chuyến thăm 3 nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 27/5 đến 01/6/2026, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã ký kết các thỏa thuận hợp tác với những doanh nghiệp năng lượng hàng đầu khu vực gồm: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Thái Lan (PTT Public Company Limited - PTT) và Tập đoàn PETRON (Petron Corporation - PETRON) của Philippines. Các thỏa thuận không chỉ mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược của PV GAS trong ASEAN mà còn tạo nền tảng tăng cường kết nối chuỗi cung ứng LNG, LPG, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh thị trường khu vực đang chuyển dịch mạnh mẽ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Cải cách trên thị trường vốn Việt Nam đang diễn ra theo hướng thực chất, có thể đo lường được và đáng tin cậy

Cải cách trên thị trường vốn Việt Nam đang diễn ra theo hướng thực chất, có thể đo lường được và đáng tin cậy

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

“Bệ đỡ” từ đà tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách tại Cần Thơ bứt phá ấn tượng

“Bệ đỡ” từ đà tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách tại Cần Thơ bứt phá ấn tượng

Ngày 8/6: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 8/6: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng trong nước neo quanh mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng trong nước neo quanh mốc 150 triệu đồng/lượng

Doanh nghiệp chung tay phủ xanh rừng phòng hộ Dầu Tiếng, góp phần bảo vệ an ninh nguồn nước

Doanh nghiệp chung tay phủ xanh rừng phòng hộ Dầu Tiếng, góp phần bảo vệ an ninh nguồn nước

Ngày 8/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 8/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 8/6: Giá gas duy trì trạng thái ổn định

Ngày 8/6: Giá gas duy trì trạng thái ổn định

Ngày 8/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 8/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác tài chính giai đoạn 2026 - 2030

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác tài chính giai đoạn 2026 - 2030

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Tăng trưởng doanh nghiệp năm 2026 phụ thuộc nhiều hơn vào các đầu tàu

Tăng trưởng doanh nghiệp năm 2026 phụ thuộc nhiều hơn vào các đầu tàu

Thị trường carbon bước vào cuộc chơi mới: Chất lượng, đầu tư dài hạn và lợi ích xanh lên ngôi

Thị trường carbon bước vào cuộc chơi mới: Chất lượng, đầu tư dài hạn và lợi ích xanh lên ngôi

Giá vàng hôm nay ngày 7/6: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Giá vàng hôm nay ngày 7/6: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Ngày 7/6: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm

Ngày 7/6: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm

Giá vàng hôm nay ngày 6/6: Giá vàng trong nước giảm tới gần 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 6/6: Giá vàng trong nước giảm tới gần 4 triệu đồng

Ngày 6/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Ngày 6/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Ngày 6/6: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê nối dài đà giảm

Ngày 6/6: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê nối dài đà giảm

Tỷ giá USD hôm nay (5/6): Tỷ giá trung tâm nhích lên 25.147 đồng, DXY duy trì vùng đỉnh 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (5/6): Tỷ giá trung tâm nhích lên 25.147 đồng, DXY duy trì vùng đỉnh 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (6/6): Tỷ giá trung tâm tăng 4 tuần, DXY vượt 100 điểm khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (6/6): Tỷ giá trung tâm tăng 4 tuần, DXY vượt 100 điểm khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 5/6: Giá vàng tiếp tục lùi về quanh 152,4 - 155,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/6: Giá vàng tiếp tục lùi về quanh 152,4 - 155,4 triệu đồng/lượng

Ngày 7/6: Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/6: Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 6/6: Giá gas bán lẻ chưa xuất hiện điều chỉnh tăng hoặc giảm

Ngày 6/6: Giá gas bán lẻ chưa xuất hiện điều chỉnh tăng hoặc giảm

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 445,12 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 445,12 tỷ USD

Ngày 7/6: Giá gas giữa các địa phương và thương hiệu có sự chênh lệch

Ngày 7/6: Giá gas giữa các địa phương và thương hiệu có sự chênh lệch

Infographics: 5 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán 698.950,2 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước

Infographics: 5 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán 698.950,2 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước