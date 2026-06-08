Ngày 8/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay diễn biến không đồng nhất. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 tại sàn Tocom Tokyo, biến động trái chiều giữa các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng tháng 6/2026 tăng 1,20 Yên/kg (+0,29%), lên 416,20 Yên/kg; kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 1,20 Yên/kg (- 0,29%), xuống 415,60 Yên/kg.

Ngược lại, trên sàn SHFE Thượng Hải, giá cao su tự nhiên tiếp tục chịu áp lực giảm đồng loạt ở tất cả các kỳ hạn. Hợp đồng tháng 6/2026 giảm Nhân dân tệ/tấn (-0,87%), về mức17.660 Nhân dân tệ/tấn; kỳ hạn tháng 7/2026 giảm mạnh 275 Nhân dân tệ/tấn (-1,54%), xuống mức17.545 Nhân dân tệ/tấn.

Đà giảm càng rõ nét khi hợp đồng cao su butadiene giao tháng 7, mặt hàng có thanh khoản lớn nhất trên SHFE lao dốc 585 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 4,05%, xuống còn 13.875 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 7 giảm 0,6%, xuống 229,1 US cent/kg.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp cao su lớn tiếp tục giữ nguyên giá thu mua mủ nguyên liệu. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.