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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng trong nước neo quanh mốc 150 triệu đồng/lượng

Thu Hương

Thu Hương

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06:30 | 08/06/2026
(TBTCO) - Giá vàng miếng và vàng nhẫn đi ngang tại nhiều thương hiệu lớn, duy trì mặt bằng giá bán ra phổ biến khoảng 150 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng nay giao dịch quanh mức 4.328 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 12,4 triệu đồng/lượng.

Kim loại quý vừa trải qua phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 3 sau khi các dữ liệu mới về thị trường lao động Mỹ cho thấy nền kinh tế vẫn duy trì sức chống chịu tốt. Diễn biến này làm suy giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm hạ lãi suất, đồng thời hỗ trợ đồng USD phục hồi mạnh.

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng trong nước neo quanh mốc 150 triệu đồng/lượng
Giá vàng trong nước tại thời điểm 6 giờ 15 phút sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Theo Bộ Lao động Mỹ, nền kinh tế nước này tạo thêm 172.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 5, cao hơn đáng kể so với dự báo 88.000 việc làm của các chuyên gia. Tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục duy trì ở mức 4,3%. Bên cạnh đó, số liệu việc làm của các tháng trước cũng được điều chỉnh tăng, với tháng 4 từ 115.000 lên 179.000 việc làm và tháng 3 lên 214.000 việc làm.

Các dữ liệu tích cực trên đã tác động đáng kể tới kỳ vọng chính sách tiền tệ. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp sắp tới lên tới 96%, qua đó làm giảm động lực hỗ trợ đối với giá vàng.

Cùng với đó, đồng USD tăng mạnh trở lại. Chỉ số USD Index tăng 0,63%, lên 100,08 điểm, đánh dấu lần đầu vượt ngưỡng 100 kể từ tháng 3. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó gây áp lực lên giá kim loại quý.

Ở góc độ kỹ thuật, giá vàng cũng phát tín hiệu kém tích cực khi đóng cửa dưới đường trung bình động 200 ngày - ngưỡng hỗ trợ quan trọng được thị trường theo dõi sát trong thời gian qua. Đây là lần đầu tiên vàng kết phiên dưới mốc này kể từ tháng 11/2023, cho thấy tâm lý thận trọng đang gia tăng trên thị trường.

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/6, giá vàng trong nước nhìn chung không ghi nhận biến động tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đều giữ nguyên giá mua vào và bán ra, phổ biến ở mức 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường vàng nhẫn, mặt bằng giá cũng duy trì ổn định. Bảo Tín Minh Châu và DOJI tiếp tục niêm yết vàng nhẫn ở mức 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên trước. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giữ nguyên giá giao dịch ở mức 146,2 - 149,6 triệu đồng/lượng. PNJ cũng không điều chỉnh giá, tiếp tục niêm yết vàng nhẫn trong khoảng 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 08/06/2026 07:30

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