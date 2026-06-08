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Ngày 8/6: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg

06:31 | 08/06/2026
Giá heo hơi hôm nay (8/6) tiếp tục xu hướng giảm tại một số địa phương thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam với mức điều chỉnh 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường miền Bắc vẫn giữ ổn định.
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Ngày 8/6: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung và miền Nam tiếp tục giảm. Ảnh: Hà My

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục ổn định. Các địa phương gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La vẫn giữ nguyên mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động trong khoảng 67.000 - 68.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, nguồn cung tại miền Bắc hiện tương đối ổn định trong khi nhu cầu tiêu thụ chưa có nhiều biến động lớn. Điều này giúp giá heo hơi tại khu vực không giảm sâu như các tỉnh phía Nam.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tại Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước, xuống còn 64.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Quảng Trị tiếp tục duy trì mức 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh giữ nguyên mức 67.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 64.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Việc giá giảm mạnh tại khu vực này được cho là xuất phát từ nguồn cung dồi dào hơn trong khi sức mua chưa thực sự cải thiện.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tại Đồng Nai, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước.

Sau điều chỉnh, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh giảm xuống còn 65.000 đồng/kg, tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất khu vực.

Tây Ninh và Vĩnh Long cùng giảm còn 64.000 đồng/kg. Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ tiếp tục duy trì mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 64.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng giảm cục bộ tại miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam. Hiện mức giá thấp nhất cả nước là 64.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều địa phương thuộc 2 khu vực này. Trong khi đó, nhóm tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên vẫn duy trì mức 68.000 đồng/kg, cao nhất thị trường./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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