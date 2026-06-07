Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác tài chính giai đoạn 2026 - 2030

Nhân dịp đồng chí Sonexay Siphandone, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 (AFF) từ ngày 7 - 9/6/2026 tại Hà Nội, vào chiều ngày 7/6/2026 đã diễn ra Hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sonexay Siphandone tại Trụ sở Chính phủ.

Kết thúc hội đàm, hai Thủ tướng Chính phủ đã chứng kiến Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn và đồng chí Santiphab Phomvihane - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào trao Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài chính nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tài chính nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn 2026 - 2030.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Santiphab Phomvihane trao Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ hai nước.

Đây là một trong bốn văn kiện hợp tác được trao trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào, thể hiện quyết tâm của hai Đảng, hai Nhà nước và các bộ, ngành hai nước trong việc tiếp tục củng cố, tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời bám sát Hiệp định hợp tác song phương giữa Chính phủ hai nước giai đoạn 2026 - 2030 và Kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào năm 2026. Thỏa thuận tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của Bộ Tài chính Việt Nam trong việc đồng hành, hỗ trợ Bộ Tài chính Lào nâng cao năng lực quản lý tài chính, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Lào.

Theo Thỏa thuận, hai Bộ Tài chính thống nhất triển khai chương trình hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực trọng tâm, bao gồm tăng cường năng lực thể chế, hoàn thiện hệ thống chính sách tài chính; hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn; và đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ, công chức ngành tài chính hai nước.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Bộ Tài chính Việt Nam sẽ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ Bộ Tài chính Lào trong các lĩnh vực hải quan, thuế, kho bạc, ngân sách nhà nước, quản lý nợ, quản lý tài sản công, đấu thầu và các lĩnh vực tài chính quan trọng khác.

Hai bên cũng sẽ tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó dự kiến hỗ trợ các học bổng trình độ thạc sĩ và tiến sĩ cho cán bộ Bộ Tài chính Lào tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai Bộ Tài chính sẽ tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi đoàn cấp cao, thúc đẩy hợp tác chuyên môn giữa các đơn vị thuộc hai Bộ, khuyến khích hợp tác giữa các cơ quan tài chính địa phương, đặc biệt là các địa phương có chung đường biên giới Việt Nam - Lào.

Các hoạt động hợp tác sẽ được triển khai linh hoạt thông qua nhiều hình thức như trao đổi đoàn, cử chuyên gia, đào tạo, hội thảo, khảo sát thực tế và các hình thức hợp tác trực tiếp, trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tế.

Việc ký kết và trao Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào giai đoạn 2026 - 2030 có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác tài chính giữa hai nước, tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp hai nước.

Đây cũng là minh chứng sinh động cho truyền thống gắn bó, thủy chung và sự hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả giữa hai Bộ Tài chính nói riêng và giữa Việt Nam và Lào nói chung, đóng góp tích cực vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào trong giai đoạn phát triển mới./.