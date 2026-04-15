Bất động sản

Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

Hồng Quyên

Hồng Quyên

18:49 | 15/04/2026
Thị trường bất động sản Việt Nam đang đứng trước một chu kỳ mới - nơi mà giá trị thực, tính minh bạch và sự bền vững sẽ là những yếu tố quyết định thành công. Nhà đầu tư biết nắm bắt xu hướng, lựa chọn đúng phân khúc và kiên định với chiến lược dài hạn sẽ là người chiến thắng trong giai đoạn tới.
Vận động trong trạng thái "kép"

Chiều ngày 15/4/2026, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) tổ chức Công bố báo cáo thị trường bất động sản quý I/2026, cùng tọa đàm "Biến động vĩ mô và chu kỳ tái cấu trúc".

Báo cáo của VARS cho biết, thị trường bất động sản đang bước vào một trong những giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ nhất trong nhiều năm trở lại đây. Quá trình này không chỉ xuất phát từ các yếu tố nội tại của thị trường, mà còn chịu tác động trực tiếp từ các biến số vĩ mô như lãi suất, tỷ giá, áp lực lạm phát và những bất ổn địa chính trị toàn cầu. Tuy nhiên, chính trong quá trình sàng lọc đó, cấu trúc thị trường đang dần được tái định hình theo hướng chất lượng, an toàn và bền vững hơn.

Phát biểu tại sự kiện, TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch VARS cho biết, số liệu kinh tế vĩ mô quý I/2026 thể hiện rõ, nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ với GDP đạt 7,83% - mức cao nhất kể từ năm 2011. Kết quả này cho thấy khả năng chống chịu và thích ứng của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài, đồng thời phản ánh hiệu quả trong công tác điều hành chính sách vĩ mô của Chính phủ.

Đáng chú ý, trong bối cảnh nhiều lĩnh vực chịu tác động từ biến động địa chính trị, các hoạt động xuất khẩu và logistics vẫn ghi nhận sự bứt phá. Thị trường bất động sản quý I/2026 cũng cho thấy nhiều chuyển biến tích cực khi hành lang pháp lý tiếp tục được hoàn thiện, góp phần tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng, đồng thời tạo điều kiện triển khai dự án mới.

Song song với đó, thị trường đang bước vào trạng thái sàng lọc mạnh mẽ. Các doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt, quản trị và pháp lý bài bản chủ động mở rộng quy mô, gia tăng thị phần. Ngược lại, những doanh nghiệp yếu kém buộc phải thu hẹp hoạt động hoặc rút lui khỏi thị trường.

Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực
TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch VARS phát biểu tại sự kiện.
Số liệu cho thấy, trong quý I/2026, cả nước có 1.563 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường có xu hướng nâng cao chất lượng và quy mô, với tổng vốn đăng ký tăng 128%. Tuy nhiên, số doanh nghiệp giải thể cũng tăng gấp đôi, cho thấy quá trình sàng lọc trên thị trường đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ.

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, bối cảnh toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi căng thẳng địa chính trị gia tăng, kéo theo áp lực về giá năng lượng, chi phí sản xuất và chuỗi cung ứng. Những yếu tố này tác động trực tiếp tới kinh tế vĩ mô trong nước, khiến thị trường bất động sản vận hành trong trạng thái “kép”: vừa chịu ảnh hưởng từ các biến số bên ngoài, vừa tự điều chỉnh thông qua quá trình sàng lọc và tái cấu trúc nội tại.

Lãnh đạo VARS cũng nhấn mạnh, các yếu tố như tỷ giá, lãi suất, đặc biệt là mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà duy trì ở mức cao trong thời gian qua, đã góp phần thúc đẩy quá trình thanh lọc. Khi chi phí vốn không còn rẻ, nhà đầu tư buộc phải tính toán thận trọng hơn, ưu tiên các dự án có pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín và tiềm năng khai thác thực tế.

Dù thị trường vẫn đối mặt với nhiều thách thức trong ngắn hạn, TS. Nguyễn Văn Đính tin tưởng rằng, triển vọng dài hạn vẫn tích cực. Khi nền kinh tế tiếp tục được điều hành theo hướng tăng trưởng ổn định, hệ thống hạ tầng được đầu tư, mở rộng mạnh mẽ, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản trong thời gian tới.

Nguồn cung nhà ở tăng 2,5 lần so với cùng kỳ

Trình bày báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam quý I/2026, bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) cho biết, trong quý I/2026, toàn thị trường ghi nhận khoảng 52.000 sản phẩm bất động sản nhà ở thương mại mở bán, trong đó nguồn cung mới đạt khoảng 38.000 sản phẩm, giảm nhẹ so với quý trước, nhưng vẫn gấp 2,5 lần cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, cơ cấu nguồn cung tiếp tục có sự dịch chuyển từ trạng thái tập trung sang xu hướng đa cực và phân bổ đồng đều hơn giữa các vùng miền. Đồng thời, nguồn cung cũng có xu hướng mở rộng ra các khu vực vùng ven và các đô thị mới, gắn với các dự án quy mô lớn và mô hình phát triển theo định hướng giao thông (TOD), đáp ứng tiêu chuẩn xanh, bền vững, qua đó hình thành các cực tăng trưởng mới cho thị trường.

Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực
Quang cảnh buổi báo cáo thị trường bất động sản quý I/2026 và tọa đàm.

Tuy nhiên, bên cạnh sự phục hồi về nguồn cung, thị trường vẫn tiếp tục đối mặt với tình trạng giá neo ở mức cao, do áp lực chi phí đầu vào ngày càng gia tăng, đặc biệt là chi phí đất đai, tài chính và nguyên vật liệu. Căn hộ chung cư tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, lên tới 67% tổng nguồn cung mở bán mới.

Trong cơ cấu căn hộ chung cư thương mại mở bán mới, phân khúc căn hộ sang trọng và siêu sang chiếm khoảng 20%, giảm 20 điểm phần trăm so với quý IV/2025. Ngược lại, cơ cấu nguồn cung đang dịch chuyển trở lại các phân khúc có mức giá dễ tiếp cận hơn.

Ông Lê Đình Chung - Tổng Giám đốc SGO Homes, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho biết, trên thị trường sơ cấp, giá bán tiếp tục duy trì ở mức cao và có xu hướng tăng nhẹ do chi phí đất đai, tài chính và nguyên vật liệu gia tăng kết chuyển vào giá thành. Trong khi đó, trên thị trường thứ cấp, giá bắt đầu điều chỉnh cục bộ.

Đáng chú ý, thanh khoản không còn phụ thuộc vào việc giá cao hay thấp, mà phụ thuộc ngày càng lớn vào giá trị sử dụng thực và khả năng khai thác dòng tiền của sản phẩm. Điều này cho thấy, thị trường đang từng bước “định nghĩa lại” khái niệm giá trị bất động sản theo hướng thực chất hơn.

Về thanh khoản, toàn thị trường ghi nhận khoảng 24.000 giao dịch trong quý I/2026, tương đương tỷ lệ hấp thụ trên nguồn cung sơ cấp đạt 47%. Tỷ lệ hấp thụ trên nguồn cung mới đạt 58%, tương đương hơn 22.000 giao dịch. So với quý trước, tỷ lệ hấp thụ giảm nhẹ một phần, do quý I có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Tỷ lệ hấp thụ giảm, song kết quả vẫn duy trì ở mức khả quan nhờ “bệ đỡ” là nhu cầu ở thực lớn, kết hợp với các chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt từ phía chủ đầu tư. Tác động của mặt bằng lãi suất và tâm lý thận trọng gia tăng là nguyên nhân cơ bản dẫn đến thanh khoản thị trường ghi nhận tín hiệu thận trọng hơn, nhưng không rơi vào trạng thái “đóng băng”, mà chuyển sang giai đoạn giải ngân có chọn lọc./.

Hồng Quyên
Thị trường bất động sản phía Nam tiếp tục đối mặt với áp lực thanh khoản

Thị trường bất động sản phía Nam tiếp tục đối mặt với áp lực thanh khoản

Thị trường nhà ở chững lại dưới áp lực lãi suất, cơ hội tái cấu trúc mở ra

Thị trường nhà ở chững lại dưới áp lực lãi suất, cơ hội tái cấu trúc mở ra

Bất động sản nhà ở lập đỉnh về giá nhưng thanh khoản chậm trong quý I/2026

Bất động sản nhà ở lập đỉnh về giá nhưng thanh khoản chậm trong quý I/2026

Quảng Ninh thúc đẩy hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển

Quảng Ninh thúc đẩy hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển

Cục Thuế ký kết hợp tác cùng Sacombank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế

Cục Thuế ký kết hợp tác cùng Sacombank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế

Việt Nam đề xuất 3 định hướng hợp tác quan trọng để giải quyết vấn đề năng lượng và duy trì chuỗi cung ứng

Việt Nam đề xuất 3 định hướng hợp tác quan trọng để giải quyết vấn đề năng lượng và duy trì chuỗi cung ứng

Cục Thuế ra công điện hỏa tốc triển khai thuế xăng dầu về 0%

Cục Thuế ra công điện hỏa tốc triển khai thuế xăng dầu về 0%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Chứng khoán ngày 15/4: Diễn biến "xanh vỏ, đỏ lòng" trở lại, VN-Index tăng lên vùng 1.800 điểm

Chứng khoán ngày 15/4: Diễn biến "xanh vỏ, đỏ lòng" trở lại, VN-Index tăng lên vùng 1.800 điểm

Hạ tầng và chính sách định hình chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản

Hạ tầng và chính sách định hình chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản

(TBTCO) - Thị trường bất động sản bước vào năm 2026 với nền tảng vĩ mô tích cực, nhưng cũng đi kèm không ít thách thức. Trong bối cảnh đó, việc đầu tư hạ tầng đồng bộ và các chính sách pháp lý mới đang trở thành lực đẩy quan trọng, góp phần tái cấu trúc thị trường theo hướng bền vững.
Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

(TBTCO) - Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen, được kỳ vọng tạo động lực phát triển khu vực Măng Đen, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng quốc gia và khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
TP. Hồ Chí Minh chủ động quỹ đất tái định cư cho Vành đai 4

TP. Hồ Chí Minh chủ động quỹ đất tái định cư cho Vành đai 4

(TBTCO) - UBND TP. Hồ Chí Minh đã quyết định phân bổ 284 nền đất thuộc tài sản công để phục vụ tái định cư cho dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 trên địa bàn phường Tân Thành, xã Châu Pha và xã Châu Đức.
Novaland sẽ được cấp tổng hạn mức tín dụng gần 30.500 tỷ đồng

Novaland sẽ được cấp tổng hạn mức tín dụng gần 30.500 tỷ đồng

(TBTCO) - Novaland cho biết, tính đến hết năm 2025, Tập đoàn đã giảm được khoảng 18% dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ so với cuối năm 2022. Tổng hạn mức tín dụng đã được cấp cũng như dự kiến cấp thêm cho các dự án là gần 30.500 tỷ đồng và đang giải ngân theo tiến độ thi công.
Hà Nội ra "tối hậu thư": Dự án chậm tiến độ không báo cáo sẽ bị thu hồi

Hà Nội ra “tối hậu thư”: Dự án chậm tiến độ không báo cáo sẽ bị thu hồi

(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký Thông báo số 396/TB-UBND về việc rà soát, xử lý dứt điểm 341 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn.
Mở rộng công cụ tài chính để khai thông vốn cho hạ tầng

Mở rộng công cụ tài chính để khai thông vốn cho hạ tầng

(TBTCO) - Nhu cầu vốn cho hạ tầng ngày càng gia tăng trong khi kênh huy động vẫn phụ thuộc chủ yếu vào đầu tư công và tín dụng ngân hàng, đặt ra yêu cầu phát triển các công cụ tài chính phù hợp để mở rộng nguồn vốn dài hạn.
"Luật chơi" bất động sản nghỉ dưỡng năm 2026 đã hoàn toàn thay đổi

"Luật chơi" bất động sản nghỉ dưỡng năm 2026 đã hoàn toàn thay đổi

(TBTCO) - Ngành du lịch Việt Nam đang chứng kiến đà phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Đây chính là bệ phóng vững chắc cho bất động sản nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, thị trường không còn phát triển theo kiểu "sốt nóng", cào bằng, mà diễn ra sự phân hóa sâu sắc dựa trên giá trị thực.
TP. Hồ Chí Minh: Thị trường căn hộ phân hóa mạnh

TP. Hồ Chí Minh: Thị trường căn hộ phân hóa mạnh

(TBTCO) - Sự phân hóa trên thị trường căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh ngày càng rõ nét, cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn sàng lọc. Dòng tiền ngày càng hướng tới các dự án có pháp lý minh bạch, vị trí tốt và khả năng khai thác bền vững.
