Bất động sản công nghiệp miền Bắc chuyển biến tích cực với sự tham gia của các nhà đầu tư lớn

(TBTCO) - Thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam tiếp tục duy trì sự ổn định trong 9 tháng đầu năm 2025. Riêng khu vực phía Bắc, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt 78,1% vào cuối quý III/2025. Giá thuê trung bình đạt 142 USD/m2/kỳ hạn còn lại, tăng 4,1% so với cùng kỳ và tăng 2,3% so với quý trước. Trong dài hạn, thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam được kỳ vọng sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, với sự tham gia của các nhà đầu tư lớn.

Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp giảm nhẹ, giá thuê tăng

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vốn FDI đăng ký và thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2025 lần lượt đạt 28,5 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ và tăng 8,5% theo năm - mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Thông tin về tình hình phát triển của thị trường bất động sản công nghiệp, bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc, Trưởng chi nhánh Hà Nội - CBRE Việt Nam cho biết, tại khu vực phía Bắc, thị trường bất động sản công nghiệp tiếp tục ghi nhận những diễn biến tích cực trong 9 tháng đầu năm 2025. Cụ thể, tổng diện tích đất công nghiệp được hấp thụ tại các tỉnh thành cấp 1 đạt gần 350 ha, trong đó hơn 50% được ghi nhận trong quý I - thời điểm trước khi xuất hiện các thông tin về chính sách thuế quan mới của Mỹ áp dụng đối với một số quốc gia bao gồm cả Việt Nam.

Thị trường bất động sản công nghiệp khu vực phía Bắc tiếp tục ghi nhận những diễn biến tích cực. Ảnh: TN

Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt 78,1% vào cuối quý III/2025, giảm nhẹ 1,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Giá thuê trung bình trong quý III/2025 đạt 142 USD/m2/kỳ hạn còn lại, tăng 4,1% so với cùng kỳ và tăng 2,3% so với quý trước.

Theo bà An, mức tăng này chủ yếu đến từ việc các khu công nghiệp mới tại Hải Phòng - với vị trí thuận lợi - bắt đầu chào thuê ở mức giá cao. Trong khi đó, phần lớn các khu công nghiệp hiện hữu vẫn duy trì mức giá ổn định nhằm thu hút khách thuê trong bối cảnh nhu cầu chưa có nhiều đột biến.

Đối với phân khúc kho xưởng xây sẵn, thị trường cấp 1 khu vực miền Bắc ghi nhận khoảng 0,8 triệu m2 nguồn cung mới đi vào hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2025 - vượt tổng nguồn cung mới của cả năm 2024. Dự kiến, tổng nguồn cung mới trong cả năm 2025 tại khu vực này sẽ vượt mốc 1 triệu m2 - mức cao nhất kể từ khi thị trường kho xưởng xây sẵn bắt đầu phát triển tại miền Bắc.

Trước áp lực nguồn cung tăng mạnh, tỷ lệ lấp đầy trung bình tại các tỉnh thành cấp 1 miền Bắc giảm nhẹ, đạt 79,3% đối với nhà kho xây sẵn, (giảm 4,7 điểm phần trăm theo năm) và 88,4% đối với nhà xưởng xây sẵn (giảm 2,2 điểm phần trăm theo năm). Tuy nhiên, diện tích hấp thụ của cả hai phân khúc vẫn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, với tổng diện tích hấp thụ ròng đạt 0,6 triệu m2 trong 9 tháng đầu năm - tăng 36,4% so với cùng kỳ năm trước.

Về giá thuê, mặt bằng bằng giá trung bình tại các tỉnh thành cấp 1 đạt khoảng 4,9USD/m2/tháng đối với nhà kho xây sẵn và 5,0USD/m2/tháng đối với nhà xưởng xây sẵn, tương ứng tăng 6,4% và 2,5% theo năm.

Về nhu cầu, thị trường ghi nhận các giao dịch thuê lớn đến từ các doanh nghiệp sản xuất điện tử và thiết bị thể thao, trong khi các công ty logistics tiếp tục là nhóm khách thuê chủ lực của phân khúc nhà kho xây sẵn tại miền Bắc.

Sản phẩm bất động sản công nghiệp xây sẵn được ưu tiên lựa chọn

Trong thời gian tới, những yếu tố không chắc chắn về chính sách thuế quan của Mỹ và tăng trưởng kinh tế thế giới có thể khiến các nhà đầu tư thận trọng hơn. Do vậy, các sản phẩm xây sẵn được dự báo sẽ tiếp tục được ưu tiên lựa chọn nhờ tính linh hoạt và khả năng tối ưu hóa chi phí đầu tư ban đầu.

Sản phẩm bất động sản công nghiệp xây sẵn được dự báo sẽ tiếp tục được ưu tiên lựa chọn nhờ tính linh hoạt và khả năng tối ưu hóa chi phí. Ảnh: TL

Về dài hạn, thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam được kỳ vọng sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, với sự tham gia của các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, góp phần đa dạng hóa nguồn cung ở nhiều phân khúc. Đối với sản phẩm kho xưởng xây sẵn các mô hình phát triển mới như kho/xưởng hỗn hợp và cao tầng dự kiến sẽ ngày càng phổ biến, giúp chủ đầu tư linh hoạt đáp ứng nhu cầu thuê đa dạng, đồng thời tối ưu hóa diện tích sử dụng - đặc biệt trong bối cảnh quỹ đất tại các khu vực lân cận Hà Nội ngày càng hạn chế và giá thuê có xu hướng tăng cao.

Chung quan điểm, bà Trang Bùi - Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam, đưa ra nhận định, thị trường bất động sản công nghiệp miền Bắc sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2025 - 2028, với khoảng 6.500 ha đất công nghiệp mới được bổ sung.

Trong đó, Ninh Bình dần nổi lên như điểm sáng mới với hai dự án lớn - là khu công nghiệp Đồng Văn V và VI - cung cấp gần 500 ha đất cho thuê.

“Đặc biệt, việc mở rộng vùng kinh tế, đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ gồm cao tốc Bắc - Nam, mạng lưới đường liên vùng và mở rộng sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) cũng được xem là động lực chiến lược giúp tối ưu mạng lưới phân phối, giảm chi phí logistics và tăng sức hút FDI trong các ngành công nghệ cao và sản xuất linh kiện điện tử. Bất động sản công nghiệp miền Bắc vì vậy đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với quy mô lớn hơn, quy hoạch bài bản hơn và năng lực cạnh tranh vượt trội trong khu vực” - bà Trang Bùi nhấn mạnh./.