Chứng khoán phái sinh phiên 19/12: Sắc xanh phủ rộng sau ngày đáo hạn

(TBTCO) - Nhà đầu tư khá tự tin vào xu hướng tăng ngắn hạn của VN30-Index khi chênh lệch giữa hợp đồng tương lai kỳ hạn gần nhất và chỉ số cơ sở VN30-Index tiếp tục duy trì ở mức dương khoảng 3,6 điểm.

Trên thị trường phái sinh, sau khi hợp đồng VN30F1512 chính thức đáo hạn, dòng tiền nhanh chóng dịch chuyển sang các kỳ hạn mới, qua đó giúp bức tranh giao dịch phái sinh trở nên tích cực hơn. Hợp đồng 41I1G1000 đáo hạn vào tháng 1/2026 kết phiên tại 1.936,9 điểm, tăng 1,57% so với phiên trước. Đáng chú ý, chênh lệch giữa hợp đồng tương lai kỳ hạn gần nhất và chỉ số cơ sở VN30-Index tiếp tục duy trì ở mức dương khoảng 3,6 điểm. Nhà đầu tư vẫn kỳ vọng khá tích cực đối với xu hướng ngắn hạn của thị trường.

Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn như VN30F2602, VN30F2603 và VN30F2606 cũng ghi nhận mức tăng đồng thuận từ 1,3% đến 1,6%. Tuy nhiên, chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở vẫn ở trạng thái âm. Tâm lý thận trọng vẫn hiện diện ở các kỳ hạn xa khi thị trường tiến gần các vùng kháng cự mạnh.

Thanh khoản trên thị trường phái sinh cải thiện rõ nét so với giai đoạn trước đáo hạn. Riêng hợp đồng VN30F2601 ghi nhận khối lượng giao dịch hơn 217.700 hợp đồng, chiếm tỷ trọng áp đảo toàn thị trường. Đồng thời, khối lượng mở (OI) của kỳ hạn này tăng lên 32.126 hợp đồng. Các vị thế nắm giữ gia tăng sau phiên đáo hạn.

Hợp đồng tương lai đồng loạt đóng cửa phiên 19/12 trong sắc xanh

Ở thị trường cơ sở, VN30-Index tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ tâm lý cho thị trường phái sinh. Chỉ số mở cửa tăng mạnh và duy trì đà đi lên trong suốt phiên nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu Vingroup và sự lan tỏa tích cực sang các nhóm ngân hàng, chứng khoán. VN30-Index bứt phá thành công lên 1.933,28 điểm, tăng gần 30 điểm so với phiên trước. Chênh lệch dương cùng với khối lượng mở OI gia tăng cho thấy nhà đầu tư vẫn khá tự tin vào xu hướng tăng của VN30-Index trong ngắn hạn.