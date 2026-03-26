Dự báo lợi nhuận quý I/2026 phân hóa rõ giữa các nhóm ngành

Theo dự báo của Công ty Chứng khoán Vietcombank, kết quả kinh doanh quý I/2026 của nhiều nhóm ngành dự kiến có sự phân hóa rõ nét trong bối cảnh áp lực chi phí vốn và biến động vĩ mô vẫn hiện hữu.

Ở nhóm ngân hàng, tăng trưởng lợi nhuận toàn ngành được dự báo chậm lại do biên lãi ròng (NIM) tiếp tục chịu sức ép từ chi phí vốn cao, trong khi dư địa tín dụng bị hạn chế, đặc biệt ở mảng cho vay bất động sản, vốn là động lực tăng trưởng của nhiều nhà băng trong các năm trước. Theo đó, nhóm ngân hàng tư nhân có thể ghi nhận mức tăng trưởng thấp hơn, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh được đánh giá khả quan hơn nhờ lợi thế chi phí vốn thấp và nền lợi nhuận năm 2025 ở mức thấp.

Đối với ngành chứng khoán, kết quả kinh doanh dự kiến phân hóa mạnh giữa các nhóm doanh nghiệp. Nhóm công ty chứng khoán dẫn đầu, với thế mạnh trong hoạt động cho vay ký quỹ, được kỳ vọng cải thiện lợi nhuận nhờ thanh khoản thị trường tăng và quy mô dư nợ margin mở rộng sau các đợt tăng vốn trong năm 2025.

Bên cạnh đó, danh mục đầu tư phù hợp với hoạt động phát hành chứng quyền, cùng tỷ trọng lớn trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi, được kỳ vọng mang lại nguồn thu ổn định. Ngược lại, nhóm công ty chứng khoán vừa và nhỏ với danh mục đầu tư cổ phiếu lớn có thể chịu tác động tiêu cực từ biến động của chỉ số VN-Index, đặc biệt trong các nhịp điều chỉnh mạnh, khiến hoạt động tự doanh kém tích cực hơn.

Ở lĩnh vực bán lẻ - tiêu dùng, kết quả kinh doanh quý I/2026 được dự báo tiếp tục tăng trưởng nhờ nền so sánh thấp của cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, áp lực lạm phát và chi phí đầu vào gia tăng có thể làm suy giảm sức mua đối với các mặt hàng không thiết yếu. Điểm tích cực là các quy định mới liên quan đến quản lý thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc đang góp phần tái cấu trúc thị trường, thúc đẩy dịch chuyển nhu cầu từ hàng xách tay, không rõ nguồn gốc sang các hệ thống bán lẻ chính thống. Cùng với sự hỗ trợ từ các giải pháp tài chính tiêu dùng, xu hướng này có thể giúp các doanh nghiệp đầu ngành gia tăng thị phần và duy trì biên lợi nhuận trong bối cảnh thu nhập thực của người dân chịu áp lực.

Ngành xây dựng trong năm 2026 được kỳ vọng cải thiện về nguồn việc, nhờ sự gia tăng nguồn cung nhà ở và tiến độ triển khai các dự án hạ tầng được đẩy mạnh. Dù vậy, nguy cơ thiếu hụt nguyên vật liệu có thể tạo áp lực lên biên lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành.

Trong lĩnh vực bất động sản nhà ở, mặt bằng lãi suất tăng tiếp tục gây áp lực lên biên lợi nhuận của các chủ đầu tư, đồng thời ảnh hưởng đến tâm lý và khả năng chi trả của người mua nhà.

Tuy vậy, việc hoàn thiện dần hành lang pháp lý được kỳ vọng giúp cải thiện nguồn cung. Giá nhà tại khu vực nội đô sau giai đoạn tăng nóng có xu hướng hạ nhiệt do nhu cầu đầu cơ suy giảm, trong khi xu hướng dịch chuyển ra khu vực ven đô ngày càng rõ rệt, nhờ sự cải thiện của hạ tầng giao thông.

Đối với nhóm bất động sản khu công nghiệp và cao su, doanh thu được dự báo tích cực nhờ hoạt động cho thuê duy trì tốt trong giai đoạn cuối năm 2025 đến đầu năm 2026. Tuy nhiên, lợi nhuận có thể phân hóa giữa các doanh nghiệp. Những doanh nghiệp có lượng tiền gửi lớn sẽ hưởng lợi trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tăng. Riêng nhóm cao su được đánh giá tích cực hơn khi giá cao su xuất khẩu tăng mạnh trong quý I, đồng thời một số dự án đền bù đất có tiến triển rõ rệt về mặt pháp lý.

Trong khi đó, ngành dầu khí được dự báo có triển vọng tích cực trong quý I/2026, dù vẫn có sự phân hóa giữa các phân khúc. Nhóm thượng nguồn được hưởng lợi từ việc gia tăng hoạt động khai thác, trong khi giá bán các sản phẩm dầu khí cải thiện theo xu hướng tăng của giá dầu thế giới. Diễn biến căng thẳng tại khu vực Eo biển Hormuz được cho là yếu tố làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung, qua đó hỗ trợ mặt bằng giá dầu.

Đối với ngành điện, kết quả kinh doanh dự kiến tiếp tục phân hóa. Nhìn chung, doanh thu toàn ngành có thể tăng trưởng nhờ sản lượng điện gia tăng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giữa các loại hình phát điện có sự khác biệt. Nhóm thủy điện và năng lượng tái tạo được kỳ vọng cải thiện doanh thu nhờ sản lượng tăng, trong khi nhóm nhiệt điện, bao gồm điện than, khí và LNG, dù ghi nhận tăng trưởng doanh thu nhưng lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng bởi chi phí đầu vào gia tăng.

Ngành thép được đánh giá ở mức trung lập trong quý I/2026 khi mặt bằng giá bán trong nước có xu hướng tăng, trong đó thép xây dựng tăng mạnh hơn so với tôn mạ, ống thép và HRC. Tuy nhiên, thị trường chịu tác động từ yếu tố quốc tế, đặc biệt là căng thẳng Trung Đông làm gia tăng chi phí vận tải và có thể làm thay đổi dòng chảy thương mại thép toàn cầu. Nguồn cung dư thừa từ Trung Quốc cũng tạo áp lực cạnh tranh lên xuất khẩu của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, sự phân hóa giữa các doanh nghiệp được dự báo gia tăng, với lợi thế thuộc về nhóm thượng nguồn, trong khi doanh nghiệp hạ nguồn đối mặt nhiều thách thức hơn.