Chứng khoán phái sinh phiên 25/3: Dòng tiền thận trọng, phe Long tiếp tục thắng thế

Thị trường chứng khoán cơ sở nối tiếp đà hồi phục tích cực khi sắc xanh bao phủ trên cả ba sàn. VN30-Index mở cửa tăng mạnh ngay từ đầu phiên, được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Dòng tiền tiếp tục lan tỏa sang nhóm bất động sản khu công nghiệp và ngân hàng trong phiên chiều.

Chỉ số VN30-Index đóng cửa ở mức 1.814,73 điểm, tăng 44,57 điểm, tương ứng mức tăng 2,52%. Đây cũng là mức cao nhất của chỉ số trong phiên. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp với giá trị giao dịch khoảng 10.600 tỷ đồng khi dòng tiền mang tính thăm dò, chưa thực sự mạnh mẽ.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất 41I1G4000 đóng cửa tại 1.814,0 điểm, tăng 2,26% so với phiên trước. Chênh lệch trở về trạng thái âm, giá hợp đo -0,73 điểm so với VN30. Các hợp đồng kỳ hạn xa ghi nhận sự phân hóa, với chênh lệch dao động từ âm nhẹ đến dương. Giá hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 9/2026 cao hơn chỉ số cơ sở tới 5,27 điểm, cho thấy nhà đầu tư không quá tiêu cực trong trung hạn.

Khối lượng mở (OI) của hợp đồng tương lai 41I1G4000 giảm nhẹ. Đáng chú ý, tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh giảm 17,9%. Hoạt động đầu cơ có dấu hiệu chững lại sau nhịp hồi phục của thị trường chứng khoán cơ sở. Điều này phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng hơn của các nhà đầu tư. Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các vị thế đầu cơ giảm trong phiên, trong khi mua chủ động trên thị trường cơ sở. Các trader nghiêng về VN30 sẽ biến động nhẹ trở lại.

Sắc xanh được duy trì nhưng thiếu sự xác nhận từ thanh khoản. Xu hướng ngắn hạn của hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30 vẫn chịu áp lực dưới vùng kháng cự quanh 1.830 điểm.