Chứng khoán phái sinh phiên 25/3: Dòng tiền thận trọng, phe Long tiếp tục thắng thế

Tùng Linh
18:12 | 25/03/2026
(TBTCO) - Sắc xanh tiếp tục trở lại trên cả thị trường chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh. Tuy nhiên, dòng tiền thận trọng hơn với khối lượng giao dịch giảm đáng kể.
Thị trường chứng khoán cơ sở nối tiếp đà hồi phục tích cực khi sắc xanh bao phủ trên cả ba sàn. VN30-Index mở cửa tăng mạnh ngay từ đầu phiên, được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Dòng tiền tiếp tục lan tỏa sang nhóm bất động sản khu công nghiệp và ngân hàng trong phiên chiều.

Chỉ số VN30-Index đóng cửa ở mức 1.814,73 điểm, tăng 44,57 điểm, tương ứng mức tăng 2,52%. Đây cũng là mức cao nhất của chỉ số trong phiên. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp với giá trị giao dịch khoảng 10.600 tỷ đồng khi dòng tiền mang tính thăm dò, chưa thực sự mạnh mẽ.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất 41I1G4000 đóng cửa tại 1.814,0 điểm, tăng 2,26% so với phiên trước. Chênh lệch trở về trạng thái âm, giá hợp đo -0,73 điểm so với VN30. Các hợp đồng kỳ hạn xa ghi nhận sự phân hóa, với chênh lệch dao động từ âm nhẹ đến dương. Giá hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 9/2026 cao hơn chỉ số cơ sở tới 5,27 điểm, cho thấy nhà đầu tư không quá tiêu cực trong trung hạn.

Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh giảm sâu trong phiên 25/3

Khối lượng mở (OI) của hợp đồng tương lai 41I1G4000 giảm nhẹ. Đáng chú ý, tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh giảm 17,9%. Hoạt động đầu cơ có dấu hiệu chững lại sau nhịp hồi phục của thị trường chứng khoán cơ sở. Điều này phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng hơn của các nhà đầu tư. Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các vị thế đầu cơ giảm trong phiên, trong khi mua chủ động trên thị trường cơ sở. Các trader nghiêng về VN30 sẽ biến động nhẹ trở lại.

Sắc xanh được duy trì nhưng thiếu sự xác nhận từ thanh khoản. Xu hướng ngắn hạn của hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30 vẫn chịu áp lực dưới vùng kháng cự quanh 1.830 điểm.

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (25/3) chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của lực cầu khi VN-Index tăng hơn 43 điểm, vượt kháng cự 1.650 điểm và lấp khoảng trống giảm trước đó. Dù thanh khoản chưa bùng nổ, những tín hiệu cải thiện về tâm lý và dòng tiền đang củng cố kỳ vọng cho một nhịp hồi phục bền vững hơn.
(TBTCO) - Được đánh giá là lĩnh vực giàu tiềm năng, tài sản mã hóa có thể trở thành động lực mới cho tăng trưởng nếu được quản lý đúng hướng. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành hiện thực, việc thiết lập hành lang pháp lý minh bạch, kiểm soát rủi ro và củng cố niềm tin thị trường là yêu cầu cấp bách đặt ra hiện nay.
(TBTCO) - Công ty CP Tập đoàn Sunshine (mã: KSF) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, cho thấy chiến lược tăng tốc M&A, mở rộng quy mô và tham vọng bứt phá về doanh thu, lợi nhuận trong năm nay.
Năm 2026, OCB đặt nhiều mục tiêu chiến lược, nổi bật là lợi nhuận trước thuế đạt 6.960 tỷ đồng (tăng 39%); tổng tài sản 354.214 tỷ đồng (tăng 10%). Ngân hàng dự kiến nâng vốn điều lệ lên 30.625 tỷ đồng nhằm mở rộng quy mô, tăng năng lực cạnh tranh; đồng thời, kiện toàn Hội đồng quản trị phục vụ giai đoạn tăng trưởng mới.
(TBTCO) - Giá cổ phiếu BSR đã giảm tới 25% trong hai tuần trở lại đây. Phiên hồi phục của cổ phiếu này có sự hỗ trợ đáng kể của nhóm nhà đầu tư nước ngoài.
(TBTCO) - Trong tuần từ 16/3 - 20/3, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục không ghi nhận đợt phát hành mới.
(TBTCO) - FPT Retail dự kiến nâng doanh thu lên gần 60.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.550 tỷ đồng trong năm 2026.
(TBTCO) - Chênh lệch ở một số hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần chuyển sang trạng thái dương cho thấy kỳ vọng ngắn hạn của thị trường chứng khoán đang nghiêng về khả năng phục hồi của chỉ số cơ sở.
