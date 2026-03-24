Chứng khoán ngày 24/3: VN-Index hồi phục tích cực

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (24/3) ghi nhận nhịp hồi phục đáng chú ý sau phiên giảm sâu trước đó, với chỉ số VN-Index tăng mạnh hơn 23 điểm. Tuy nhiên, đà tăng này chưa thực sự thuyết phục khi thanh khoản sụt giảm đáng kể và lực cầu chưa cho thấy sự đồng thuận rõ ràng.

Sau khi giảm mạnh với khối lượng khá đột biến trong phiên giao dịch trước. Thị trường đã hồi phục trở lại khi VN-Index điều chỉnh về vùng giá thấp nhất tháng 11/2025. VN-Index tạo khoảng trống tăng điểm đầu phiên hướng đến vùng giá 1.630 điểm, chịu áp lực rung lắc nhẹ trong phiên và tiếp tục phục hồi. Kết phiên VN-Index tăng 23,60 điểm (+1,48%) lên mức 1.614,77 điểm, dưới kháng cự 1.650 điểm.

Diễn biến của các cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 24/3

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 24/3 có: VPB (+2,19), CTG (+1,77), TCB (+1,46), VCB (+1,06), MBB (+1,04)... Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-2,56), PLX (-0,31), TCX (-0,10), PGV (-0,09), PVD (-0,09)…

Độ rộng của thị trường nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 273 mã tăng giá, 48 mã giữ giá tham chiếu và 59 mã giảm giá.

Trái ngược hoàn toàn với phiên giao dịch hôm qua, sắc xanh bao phủ thị trường với 20/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bảo hiểm, ngân hàng và xây dựng là ba là nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí là nhóm ngành duy nhất chịu áp lực điều chỉnh trong hôm nay.

Phiên hôm nay, chỉ số VN30 diễn biến tích cực khi tăng 29,11 điểm, lên mức 1.770,16 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế khi có 25 mã tăng giá, 2 mã giữ giá và 3 mã giảm giá.

VN-Index có phiên hồi phục, tuy nhiên thiếu mất yếu tố hỗ trợ khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn đáng kể (-30,6%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 773 triệu cổ phiếu (-30,01%), tương đương giá trị đạt 20.515 tỷ đồng (-30,02%)

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng 6,27 điểm lên mức 243,81 điểm; UPCoM-Index tăng 1,41 điểm lên mức 122,73 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài nối dài đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -582 tỷ đồng. BSR 156 tỷ đồng, VCK 115 tỷ đồng và VCI 107 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VIC -148 tỷ đồng, MWG -147 tỷ, VHM -138 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 92 tỷ đồng

Biên độ tăng thu hẹp về cuối phiên

Những tin tức tích cực giúp VN-Index khởi sắc ngay từ khi mở cửa phiên giao dịch và sắc xanh được giữ vững tới cuối ngày. Dù cho phiên chiều ghi nhận chút nỗ lực từ “phe gấu” nhưng chừng đó là không đủ để bẻ gãy ý chí kiểm soát thế trận của phe mua khi lực cầu nhập cuộc ngay lập tức vào thời điểm cuối phiên, đặc biệt là trong phiên ATC khi nhiều cổ phiếu bluechip được kéo giá.

Rất nhiều cổ phiếu tăng điểm trong phiên hôm nay, đặc biệt có một số nhóm ngành tiêu biểu với sắc tím rải rác ở nhiều cổ phiếu phải kể đến là bất động sản (TCH, NLG, HHS), bảo hiểm (BVH, MIG). Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu dầu khí (PLX, PVD) và cái tên có vốn hóa lớn nhất thị trường hiện tại VIC đóng cửa trong sắc đỏ với biên độ giảm quanh ngưỡng 1 - 3%, tuy nhiên tác động tiêu cực tới chỉ số chung là không đáng kể.

Nhóm ngân hàng đóng góp tích cực nhất vào nhịp hồi phục của VN-Index. Toàn bộ cổ phiếu thành phần của nhóm này tăng điểm, trừ 3 mã HDB, SSB và NAB giữ nguyên tham chiếu. VPB có trạng thái hứng khởi nhất với mức tăng 5,2%, lên 25.250 đồng và dẫn đầu danh sách những mã tác động nhiều nhất đến chỉ số. TPB, EIB, TCB, CTG... lần lượt xếp sau về biên độ dao động giá.

Tín hiệu hồi phục cũng xuất hiện ở nhóm chứng khoán. Phần đông cổ phiếu của nhóm này tích lũy trên 2%, cá biệt như ORS và VND tăng hơn 5% so với tham chiếu.

Nhóm hàng không cũng đi lên, trong đó cổ phiếu của Vietnam Airlines tăng hết biên độ lên 20.650 đồng. Nhóm thép vận động tích cực với HPG tăng 2%, còn HSG bật hơn 3%.

VN-Index có phiên phục hồi khá ấn tượng sau 2 phiên giảm sâu trước đó. Tuy nhiên, biên độ tăng lại bị thu hẹp về cuối phiên thể hiện sắc xanh của thị trường một phần bị chi phối bởi tâm lý trước sự phục hồi ấn tượng của thị trường tài chính thế giới đêm trước đó.

Điểm trừ đáng lưu ý là thanh khoản phiên tăng hôm nay ở mức thấp, thấp nhất kể từ đầu 2026 tới nay và khối lượng khớp lệnh cũng thấp hơn (-30.6%) so với mức bình quân 20 phiên. Tăng điểm trong xu hướng giảm với thanh khoản ở mức thấp cho thấy phiên tăng hôm nay không mang nhiều ý nghĩa tích cực và tín hiệu xác nhận sự đảo chiều là chưa có.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần tiếp tục duy trì sự thận trọng, chưa vội quay lại vị thế mua gia tăng, cần kiên nhẫn chờ đợi thêm tín hiệu tích cực rõ ràng hơn./.