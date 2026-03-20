Chứng khoán ngày 20/3: Áp lực bán gia tăng, VN-Index giảm sâu trong phiên cơ cấu ETF

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (20/3) ghi nhận diễn biến rung lắc mạnh trong phiên cuối tuần, khi áp lực bán gia tăng rõ rệt, đặc biệt trong phiên chiều. Đáng chú ý, phiên giao dịch hôm nay cũng là thời điểm các quỹ ETF thực hiện cơ cấu danh mục, khiến biến động thị trường trở nên nhiễu và chưa phản ánh đầy đủ cung cầu thực.

VN-Index giảm điểm mạnh

Thị trường chứng khoán hôm nay duy trì sắc đỏ ngay từ khi mở cửa, tuy nhiên áp lực bán mạnh hơn trong phiên chiều khiến VN-Index nới rộng mức giảm hơn 27 điểm ở cuối phiên sáng lên hơn 51 điểm khiến chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức gần thấp nhất trong ngày. Hôm nay ngày 20/3) cũng là thời điểm các quỹ ETF cơ cấu danh mục. Kết phiên, VN-Index giảm -51,32 điểm (-3,02%) về mức 1.647,81 điểm.

Diễn biến của các cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 20/3

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 20/3 có: VCK (+0,42), BVH (+0,27), REE (+0,25), PGV (+0,15), POW (+0,14))... Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-15,82), VCB (-3,20), GAS (-3,01), VHM (-2,03), CTG (-1,74)...

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 95 mã tăng giá, 36 mã giữ giá tham chiếu và có 241 mã giảm giá.

Xét theo nhóm ngành, độ rộng thị trường nghiêng về bên bán, với 16/18 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Trong đó, bất động sản, dầu khí và hóa chất là ba nhóm ngành chịu áp lực giảm điểm mạnh nhất.

Cũng trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến tiêu cực khi giảm -56,2 điểm, về mức 1.797,99 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 27 mã giảm giá, 2 mã giữ giá và 1 mã tăng giá.

Thanh khoản gia tăng so với 4 phiên trước, song khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn (-12,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 961 triệu cổ phiếu (+8,35%), giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 27.182 tỷ đồng, tăng 18,01% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 31.136 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tiêu cực khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX giảm -2,27 điểm, về mức 243,46 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,21 điểm, về mức 123,74 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.811 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.906 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu MCH được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 670 tỷ đồng. Theo sau, VCK và BSR là mã tiếp theo được gom mạnh 299 tỷ đồng và 189 tỷ đồng. Ngược lại, HPG tiếp tục là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 667 tỷ đồng; các cổ phiếu VIC và DGC cũng bị bán 632 tỷ đồng và 208 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 95 tỷ đồng.

Tiến sát tới ngưỡng điều chỉnh kỳ vọng có sự đảo chiều

Diễn biến giao dịch của VN-Index trong ngày cuối tuần hôm nay khá tiêu cực. Áp lực bán chủ động hoàn toàn chiếm ưu thế và liên tục có chiều hướng gia tăng về cuối phiên khiến VN-Index đóng cửa giảm điểm sâu. Kết phiên, VN-Index thiết lập mức điểm thấp nhất từ đầu 2026 tới nay với thanh khoản gia tăng so với 4 phiên trước, song khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn (-12,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Thanh khoản là điều đáng chú ý trong tuần qua khi liên tục duy trì ở mức thấp so với mức bình quân 20 phiên.

Đà giảm sâu của VN-Index chịu tác động lớn bởi rổ cổ phiếu vốn hóa lớn. Hôm nay, VN30-Index sụt hơn 56 điểm, về sát 1.798 điểm. Trong nhóm 10 mã gây tác động tiêu cực nhất tới chỉ số chung, phần lớn đều thuộc rổ này như VIC, VCB, GAS hay VHM.

Xét theo ngành, thị trường chịu ảnh hưởng xấu nhất từ nhóm dầu khí. Bảng điện tử của nhóm ngành này phủ kín bởi sắc đỏ. Các mã PLX, GAS, PVD đều giảm về giá sàn.

Về kỹ thuật, đồ thị ngày VN-Index ghi nhận phiên giảm mạnh và đóng cửa gần mức thấp nhất phiên, cho thấy áp lực bán gia tăng rõ rệt và chiếm ưu thế trong suốt phiên giao dịch. Chỉ số đồng thời đánh mất vùng MA5 và MA10, xuyên thủng cả MA20 và tiếp tục nới rộng khoảng cách so với MA50, phản ánh xu hướng ngắn hạn chuyển sang trạng thái kém tích cực rõ rệt sau nhịp hồi phục không thành công trước đó.

VN-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần với mức giảm sâu. Ảnh: T.L

VN-Index đóng cửa tuần giảm (-2.86%) và là tuần giảm điểm thứ 3 liên tiếp cho thấy áp lực bán đang hoàn toàn chiếm ưu thế. Ở thời điểm hiện tại, VN-Index đã điều chỉnh (-14,1%) so với mức đỉnh lịch sử và khả năng cao sẽ rơi vào vùng điều chỉnh mục tiêu (15% - 18%) để xuất hiện sự đảo chiều tăng điểm trở lại. Vì vậy ở thời điểm hiện tại, dù áp lực bán vẫn đang mạnh, nhưng cũng đang tiến sát tới ngưỡng điều chỉnh kỳ vọng có sự đảo chiều, nên các chuyên gia khuyến nghị hạn chế việc bán tháo. Bên cạnh đó cần chuẩn bị chiến lược, tích trữ thêm tiền mặt, gia tăng thêm sức mua, phòng bị cho nhịp giảm bất ngờ nếu có trong các phiên tới.

Đối với nhà đầu tư ngắn hạn nên giữ trạng thái phòng thủ, duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải đến thấp, hạn chế sử dụng margin và không mua đuổi. Có thể cân nhắc hạ thêm tỷ trọng khi thị trường xuất hiện các nhịp hồi nhưng không đi kèm sự cải thiện rõ rệt của dòng tiền. Việc mở vị thế mới chỉ nên thực hiện với tỷ trọng nhỏ khi chỉ số kiểm định thành công vùng hỗ trợ và xuất hiện tín hiệu ổn định hơn./.