Chứng khoán ngày 18/3: VN-Index giằng co tăng nhẹ, xu hướng vẫn chưa rõ ràng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (18/3) tiếp tục phục hồi, nhưng đà tăng thiếu thuyết phục khi thanh khoản suy giảm mạnh và độ rộng nghiêng về phía giảm. VN-Index tăng nhẹ hơn 3 điểm, trong bối cảnh dòng tiền vẫn thận trọng và xu hướng mới chưa được xác nhận.

Thị trường chứng khoán tiếp tục phục hồi trong phiên hôm nay. VN-Index đầu phiên tăng điểm khá tốt, hướng đến vùng kháng cự mạnh quanh 1.740 điểm, thanh khoản thấp trong phiên sáng. VN-Index sau đó chịu áp lực rung lắc về vùng giá 1.700 điểm và duy trì tăng điểm cuối phiên dưới ảnh hưởng phục hồi mạnh của các cổ phiếu năng lượng, phân bón. Kết phiên, VN-Index tăng nhẹ 3,54 điểm (+0,21%) lên mức 1.713,83 điểm.

Các cổ phiếu giúp chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 18/3 có: GAS (+2,88), BID (+1,29), CTG (+1,01), GEE (+0,90), PLX (+0,80)... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: STB (-1,61), TCX (-0,76), VPX (-0,55), HVN (-0,54), DGC (-0,36)...

Tuy tăng điểm, nhưng độ rộng của thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 134 mã tăng giá, 56 mã giữ giá tham chiếu và 189 mã giảm giá.

VN-Index đóng cửa tăng điểm, tuy nhiên độ mở nghiêng nhẹ về sắc đỏ khi có 12/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Phân bón, dầu khí và cảng biển là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hóa chất, chứng khoán và hàng không là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất.

Phiên hôm nay, chỉ số VN30 lại có diễn biến tiêu cực khi giảm -4,81 điểm, về mức 1.868,84 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn so với cổ phiếu tăng giá khi có 14 mã tăng giá, 5 mã giữ giá và 11 mã giảm giá.

Việc thị trường hồi phục thiếu sự quyết đoán một phần vì thanh khoản khớp lệnh ở mức thấp hơn (-27,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 842 triệu cổ phiếu (-5,22%), tương đương giá trị đạt 25.464 tỷ đồng (3%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +0,92 điểm lên mức 247,78 điểm; UPCoM-Index giảm -0,65 điểm về mức 124,86 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 2.510 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 2.604 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu MSN được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 150 tỷ đồng. Theo sau, PVD và PLX là mã tiếp theo được gom mạnh 60 tỷ đồng và 58 tỷ đồng. Ngược lại, VIC tiếp tục là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 1.600 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu STB và VCB cũng bị "xả" 235 tỷ đồng và 217 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 94 tỷ đồng.

Động lực tăng điểm hụt hơi

Trải qua buổi sáng đánh mất thế trận vào tay phe bán, phiên chiều chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của phe mua, đưa VN-Index trở lại vùng giá xanh và sắc tím xuất hiện rải rác ở một số nhóm ngành. Mặc dù chỉ số đóng cửa không như mong đợi với việc VIC không còn trở thành bệ đỡ điểm số khi bị đạp tới (-5,3%) chỉ trong 15 phút phiên ATC, nhưng phần còn lại của thị trường cho thấy trạng thái giao dịch tương đối tích cực. Sau nhiều phiên đắm chìm trong "cơn mê giá sàn", nhóm cổ phiếu dầu khí (PVT, PVD) và phân bón (DPM, DCM) ngay lập tức lấy lại sắc tím và trở thành những nhân tố chìa khóa, cởi trói tâm lý cho thị trường chung.

Ở chiều ngược lại, mọi ánh nhìn đổ dồn về cổ phiếu STB khi được mệnh danh là “nhà băng” có diễn biến giá khỏe nhất trong giai đoạn qua, nay phải chịu áp lực điều chỉnh với biên độ (-6,36%) và “ông lớn” ngành hóa chất DGC với 33 triệu cổ phiếu (tương đương 8,8% số cổ phiếu lưu hành) chờ được giải cứu ở ngưỡng giá sàn.

Thị trường có phiên giao dịch tương đối tích cực khi dòng tiền được luân chuyển giữa các nhóm ngành và đáng lẽ, một cây nến xanh đã có thể được dựng lên trong phiên hôm nay trên nền thanh khoản thấp hơn (-27,5%) so với mức bình quân 20 phiên.

VN-Index duy trì sắc xanh phiên thứ 2 liên tiếp với biên độ tăng điểm không lớn. Cũng giống như phiên trước, thanh khoản ở mức thấp khi khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn so với mức bình quân 20 phiên. VN-Index được kéo tăng mạnh trong đầu phiên sáng nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất là ngân hàng, nhưng dòng tiền vẫn không vào khiến động lực tăng điểm hụt hơi.

Kết phiên giao dịch có điểm sáng là nhóm cổ phiếu phân bón, dầu khí và cảng biển đã phục hồi tăng mạnh trở lại, cứu VN-Index khỏi một phiên giảm điểm. Xu hướng của VN-Index vẫn đang nằm trong kênh tích lũy và chưa có tín hiệu xác nhận xu hướng tăng điểm mới./.