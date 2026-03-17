Chứng khoán ngày 17/3: VN-Index tăng điểm tích cực nhưng dòng tiền còn thận trọng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (17/3), chỉ số VN-Index có phiên hồi phục tích cực sau chuỗi giảm điểm, nhưng diễn biến trong phiên cho thấy lực cầu chưa đủ mạnh để tạo bứt phá. Thanh khoản suy yếu và áp lực chốt lời gia tăng là những tín hiệu cho thấy thị trường vẫn đang trong trạng thái tích lũy thận trọng.

VN-Index tăng hơn 17 điểm, lấy lại mốc 1.700

Sau phiên giảm điểm nhẹ, thị trường tiếp tục phục hồi trong phiên hôm nay. VN-Index tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên vượt lên mốc tâm lý 1.700 điểm dưới ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu bất động sản, công nghệ, ngân hàng... VN-Index tăng điểm hướng đến kháng cự quanh 1.740 điểm với thanh khoản giảm trong phiên sáng. Sau đó áp lực bán gia tăng ở nhiều mã trong phiên chiều. Kết phiên, VN-Index tăng 17,08 điểm (+1,01%) lên mức 1.710,29 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm.

Diễn biến của các cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 17/3

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 17/3 có: FPT (+1,53), VCB (+2,89), VHM (+2), VCK (+6,89), VIC (+1,04)... Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: DGC (-6,9), DCM (-6,96), DPM (-6,96), BSR (-6,87), PVD (-6,72)...

Độ rộng của thị trường nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 179 mã tăng giá, 54 mã giữ giá tham chiếu và 147 mã giảm giá.

Mặc dù kết phiên kém viên mãn, độ mở thị trường vẫn được bao trùm bởi sắc xanh khi có tới 15/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bảo hiểm, thực phẩm tiêu dùng và công nghệ viễn thông là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, phân bón, hóa chất và dầu khí là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Phiên hôm nay, chỉ số VN30 diễn biến tích cực khi tăng 20,66 điểm, lên mức 1.873,65 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế khi có 23 mã tăng giá, 1 mã giữ giá và 6 mã giảm giá.

Phiên tăng điểm của thị trường, tuy nhiên thiếu đi yếu tố hậu thuẫn khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-25,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 885 triệu cổ phiếu ( 1,11%), tương đương giá trị đạt 25.464 tỷ đồng ( 10,22%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng 4,71 điểm lên mức 240,07 điểm; UPCoM-Index tăng 2,9 điểm lên mức 122,25 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài giảm đà bán ròng trên sàn HOSE với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -670 tỷ đồng. VCK (+288 tỷ đồng), MCH (+215 tỷ đồng) và MSN (+130 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VIC (-989 tỷ đồng), BID (-102 tỷ đồng), FPT (-97 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX khối ngoại bán ròng khoảng 9 tỷ đồng.

Biên độ tăng không lớn kèm thanh khoản thấp

Phiên giao dịch buổi sáng mang lại nhiều hưng phấn nhà đầu tư, thế nhưng bữa tiệc trở nên kém sôi động hơn khi càng giao dịch về cuối phiên lại càng nhiều cổ phiếu bị đè nén bởi áp lực bán mạnh. Mục tiêu chính của đà bán tháo tiếp tục nằm ở nhóm dầu khí và phân bón khi BSR, DPM và DCM - những cái tên được kỳ vọng hưởng lợi mạnh mẽ từ cuộc xung đột khu vực Trung Đông tiếp tục có ngày giao dịch kém suôn sẻ khi đóng cửa giảm kịch biên độ. Tuy nhiên, chiếm trọn "spotlight" trong ngày hôm nay phải nhắc đến “ông lớn” ngành Hóa chất (DGC) khi những tin tức tiêu cực liên quan tới ban lãnh đạo được công bố và chỉ sau đó vỏn vẹn 3 phút, lượng lớn cổ phiếu chất thành đống, xếp hàng chờ được “giải cứu” ở mức giá sàn.

VN-Index đóng cửa trong sắc xanh sau 3 phiên giảm điểm trước đó. Ảnh: Đức Thanh

Ở chiều ngược lại, nhóm chứng khoán, đặc biệt là VCK, TCX đóng cửa trong sắc tím, trở thành những nhân tố dẫn dắt nhóm ngành và cùng với các bluechip ngành bán lẻ (MCH, MSN và MWG) giữ lại chút thành quả từ đầu phiên cho VN-Index.

Nhóm ngân hàng đóng góp nhiều nhất cho phiên hôm nay. Các mã đầu ngành như VCB, CTG, BID, TCB, VPB đều chốt phiên trong sắc xanh với mức tích lũy 0,5 - 3%. Nhóm này có hai đại diện lội ngược dòng, gồm SHB và KLB, nhưng mức giảm quanh 2,5%. Cổ phiếu liên quan đến Tập đoàn Vingroup cũng tác động tích cực đến chỉ số chính. VIC tăng 1% lên 146.200 đồng, còn VHM và VRE nhích thêm khoảng 2% so với tham chiếu.

VN-Index đóng cửa trong sắc xanh sau 3 phiên giảm điểm trước đó. Tuy nhiên biên độ tăng điểm không lớn đi kèm với thanh khoản ở mức thấp, thấp nhất từ đầu 2026 trở lại đây. Hơn nữa, đà tăng đã thu hẹp đáng kể khi đóng cửa cho thấy lực cầu không mạnh, phản ánh xu hướng của VN-Index vẫn đang trong kênh tích lũy./.