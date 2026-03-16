Chứng khoán ngày 16/3: Cổ phiếu phân hóa mạnh, VN-Index lùi nhẹ sau phiên giằng co

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán ngày 16/3 mở đầu tuần mới với trạng thái thận trọng. VN-Index rung lắc trong biên độ hẹp và giảm nhẹ phiên thứ ba liên tiếp, khi dòng tiền chưa thực sự quay lại và áp lực bán vẫn hiện hữu ở một số nhóm cổ phiếu nhạy cảm với biến động giá hàng hóa.

VN-Index giảm hơn 3 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Đầu phiên, VN-Index phục hồi nhẹ lên 1.707 điểm, tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về 1.680 điểm và phục hồi nhẹ trở lại với áp lực chính lên thị trường là nhóm năng lượng. Kết phiên, VN-Index giảm -3,03 điểm (-0,18%) về mức 1.693,21 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.700 điểm.

Diễn biến của các cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 16/3.

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 16/3 có: FPT (+1,56), HPG (+0,38), STB (+1,22), SHB (+1,67), VHM (+2,04)… Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: BSR (-6,96), GAS (-4,25), PLX (-3,51), PVD (-7), DPM (-6,93)

Độ rộng thị trường hôm nay khá cân bằng, khi số cổ phiếu giảm không chênh lệch quá nhiều so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 149 mã tăng giá, 74 mã giữ giá tham chiếu và 155 mã giảm giá.

Độ mở nhóm ngành nghiêng về sắc đỏ khi có 13/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Thực phẩm tiêu dùng, công nghệ viễn thông và xây dựng là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, phân bón, dầu khí và hóa chất là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Cũng trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến tích cực hơn khi chỉ giảm điểm nhẹ -0,61, về mức 1.852,99 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm khá cân bằng khi có 13 mã giảm giá, 5 mã giữ giá và 12 mã tăng giá.

Phiên giao dịch có đôi chút rung lắc của VN-Index trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-22,3%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 875 triệu cổ phiếu (-14,59%), tương đương giá trị đạt 23.103 tỷ đồng (-15,88%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX giảm -0,1 điểm, về mức 245,74 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,29 điểm, lên mức 125,04 điểm.

Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài có phiên bán ròng tương đối mạnh với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -1,377 tỷ đồng. MCH (114 tỷ đồng), VCK (55 tỷ đồng) và PLX (49 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, BSR (-181 tỷ đồng), VIC (-160 tỷ đồng), PVD (-147 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 71 tỷ đồng

Xu hướng thị trường thiên về tích lũy

Đi qua những ngày giao dịch đầy sóng gió trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông leo thang, thị trường khởi động tuần mới với tâm lý tương đối thận trọng, khi chỉ số ghi nhận yếu tố giằng co xuyên suốt phiên giao dịch. Mặc dù lực bán xuất hiện dồn dập vào thời điểm đầu phiên chiều, đẩy chỉ số về ngưỡng giá đỏ, tuy nhiên, dòng tiền nhập cuộc kịp thời giúp VN-Index “rút chân” tích cực, cân bằng trở lại quanh ngưỡng giá tham chiếu.

Tâm điểm của sự chú ý thuộc về nhóm các cổ phiếu mang tính thị trường như bất động sản (NVL, NLG), chứng khoán (VCK) với biên độ tăng trên mức 6%, cùng với MCH và VHM trở thành những mã cổ phiếu lan tỏa tâm lý tích cực và đóng góp lượng điểm số nhất định cho chỉ số chung.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu dầu khí dù không còn tình trạng giảm sàn hàng loạt, tuy nhiên, yếu tố hồi phục diễn ra với sự phân hóa mạnh mẽ khi BSR, PVD vẫn đóng cửa giảm kịch biên độ và bộ đôi ngành phân bón - DCM và DPM - kết phiên với lượng lớn cổ phiếu chờ bán giá sàn. Hai mã vốn hóa đầu ngành gồm GAS và PLX cũng điều chỉnh hơn 3,5%.

VN-Index hình thành mạch giảm 3 phiên liên tiếp. Ảnh: T.L

Phân bón, nhóm ngành liên quan đến dầu khí, cũng chịu áp lực bán quyết liệt. DCM, DPM và BFC cùng giảm hết biên độ và "trắng bên mua". DGC của Hóa chất Đức Giang cũng mất hơn 4,5% sau nhịp tăng mạnh tuần trước.

Ngược dòng thị trường, phần lớn cổ phiếu bất động sản đóng cửa trong sắc xanh. NVL tiếp tục tăng trần lên 13.500 đồng/cổ phiếu, còn NLG cũng tích lũy trên 6%. Các cổ phiếu liên quan đến Tập đoàn Vingroup như VIC, VHM và VRE đều tăng điểm, dao động 0,1 - 2,6%. Tương tự, nhóm xây dựng đồng loạt tăng mạnh, trong đó CTD dẫn sóng với mức tăng hơn 3%.

Nhóm ngân hàng có sự phân hóa rõ hơn. SHB, STB, LPB và TCB là trụ đỡ cho thị trường khi tích lũy 0,7 - 1,7% so với tham chiếu. Ngược lại, các mã trụ như VCB, VPB, BID nằm trong nhóm tác động tiêu cực đến VN-Index do chịu áp lực điều chỉnh.

Đóng cửa trong sắc đỏ nhẹ, VN-Index hình thành mạch giảm 3 phiên liên tiếp. Điểm chú ý là thanh khoản cả 3 phiên giảm đều ở mức thấp với khối lượng khớp lệnh đều thấp hơn mức bình quân 20 phiên. VN-Index đang trong quá trình tích lũy lại với biên độ biến động hẹp hơn so với tuần trước. Xu hướng tăng/giảm trong ngắn hạn chưa xác định rõ, mà thiên về nhịp sideway (đi ngang) nhiều hơn.

Các chuyên gia tiếp tục giữ quan điểm thận trọng, hạn chế mở thêm vị thế mua mới ở vùng này. Không loại trừ khả năng sau một số phiên tích lũy, VN-Index có rung lắc mạnh và chiết khấu về vùng sâu hơn, nên nhà đầu tư cần tích trữ một phần tỷ lệ tiền mặt để có sức mua trong những thời điểm biến động mạnh mà mức chiết khấu đã an toàn hơn./.