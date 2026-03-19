Chứng khoán ngày 19/3: Bất động sản hút dòng tiền, VN-Index tiếp diễn xu hướng tích lũy

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (19/3) bao phủ bởi sắc đỏ khi VN-Index mất gần 15 điểm trước áp lực bán lan rộng, đặc biệt ở nhóm dầu khí và chứng khoán. Dù vậy, sự khởi sắc của cổ phiếu bất động sản đã góp phần kìm hãm đà giảm, giữ nhịp tích lũy cho chỉ số.

Sau 2 phiên phục hồi và VN-Index liên tiếp tục chịu áp lực bán ở vùng kháng cự quanh 1.740 điểm. Dưới áp lực từ căng thẳng địa chính trị tiếp diễn, giá dầu tăng mạnh, Fed không giảm lãi suất, nhiều thị trường chứng khoán thế giới giảm mạnh. Thị trường đã chịu áp lực bán ngay từ đầu phiên hôm nay, VN-Index giảm về 1.680 điểm và phục hồi nhẹ trở lại dưới ảnh hưởng tích cực của các cổ phiếu bất động sản, xây dựng. Kết phiên, VN-Index giảm -14,70 điểm (-0,86%) về mức 1.699,13 điểm, trên hỗ trợ khá quan trọng, giá trung bình 200 phiên quanh 1.650 điểm.

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 19/3 có: VPL (+1,28), NVL (+0,46), VHM (+0,26), GEE (+0,21), MBB (+0,17)... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: GAS (-1,79), VIC (-1,64), BSR (-1,39), GVR (-1,27), VCB (- 1,24)...

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 95 mã tăng giá, 54 mã giữ giá tham chiếu và có 229 mã giảm giá.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán, khi có tới 16/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Xây dựng, điện và phân bón là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hóa chất, dầu khí và nhựa là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Cũng trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến tiêu cực khi giảm -14,65 điểm, về mức 1.854,19 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 22 mã giảm giá, 1 mã giữ giá và 7 mã tăng giá.

Thị trường có dấu hiệu nhộn nhịp trở lại khi thanh khoản khớp lệnh chỉ còn thấp hơn (-15,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 887 triệu cổ phiếu ( 5,38%), tương đương giá trị đạt 24.605 tỷ đồng (-6,40%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tiêu cực khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX giảm -2,05 điểm, về mức 245,73 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,91 điểm, về mức 123,95 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục nối dài đà bán ròng, với giá trị trên sàn HOSE tại thời điểm kết phiên đạt -984 tỷ đồng. MSN 239 tỷ đồng, VHM 111 tỷ đồng và ACB 89 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT -237 tỷ đồng, VIC -226 tỷ đồng, BSR -144 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 27 tỷ đồng.

Xu hướng thị trường thiên về đi ngang

Giữa những tin tức tiêu cực từ cuộc xung đột khu vực Trung Đông bủa vây, VN-Index lập tức mở gap giảm ngay đầu phiên sáng và lực bán cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh quyền kiểm soát thế trận trong thời điểm đầu phiên chiều, đè chỉ số trở lại vùng giá 1.685 điểm. Thế nhưng chỉ trong 30 phút cuối phiên, phe mua trở lại mạnh mẽ, hạn chế những tổn thất lớn hơn có thể xảy ra và giúp VN-Index “rút chân” hình thành cây nến Doji trong ngày đáo hạn phái sinh của tháng 3.

Nhóm bất động sản trở thành điểm sáng trong phiên ngày hôm nay, nổi bật là VPL, NVL và VHM. Trong đó, VPL dẫn đầu nhóm tạo tác động tích cực cho VN-Index. Cổ phiếu của Vinpearl tăng 4,1% lên 81.000 đồng một đơn vị, mức cao nhất gần một tháng qua. Theo sau là NVL khi mã này tăng hết biên độ lên 13.900 đồng. Cổ phiếu của Novaland lấy lại sắc tím sau phiên điều chỉnh 3% hôm qua, cởi trói tâm lý tới những “cổ đất” hiện đang ngụp lặn ở dưới vùng giá đáy. Trước đó, NVL đã có 3 phiên tăng trần liên tục từ 12 - 16/3.

Ở chiều ngược lại, nhóm chứng khoán và dầu khí có ngày giao dịch kém khả quan khi đà giảm ở các cổ phiếu vốn hóa lớn được ghi nhận ở ngưỡng 3 - 5% như SSI, HCM, BSR, PLX và DGC ngành hóa chất tiếp tục chìm trong cơn hoảng loạn khi đã là phiên thứ ba liên tiếp hàng chục triệu cổ phiếu xếp hàng chỉ để chờ được khớp lệnh.

Áp lực bán gia tăng sau 2 phiên tăng điểm trước đó khiến VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ. Thanh khoản phiên hôm nay tăng so với 3 phiên trước nhưng vẫn ở mức thấp với khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-15,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Kết phiên, VN-Index hình thành nến Doji thể hiện sự lưỡng lự của nhà đầu tư và tiếp tục củng cố xu hướng tích lũy. Xu hướng tăng/giảm vẫn chưa được xác nhận một cách rõ ràng trong ngắn hạn mà vẫn thiên về đi ngang nên các chuyên gia vẫn tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng./.