Chứng khoán ngày 23/3: Áp lực bán có dấu hiệu gia tăng, VN-Index mất mốc 1.600 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (23/3) lực cung gia tăng mạnh trên diện rộng, khiến VN-Index giảm sâu. Dù đã bước vào vùng điều chỉnh sâu, quán tính giảm vẫn hiện hữu, buộc nhà đầu tư duy trì chiến lược phòng thủ.

VN-Index giảm điểm mạnh

Sau 3 tuần giảm điểm và khi các chỉ số chính không giữ được các vùng hỗ trợ, thị trường tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên hôm nay. VN-Index tạo khoảng trống giảm giá đầu phiên, áp lực bán trong phiên sáng còn thấp, phục hồi nhẹ trong phiên. Nhưng bước sang phiên chiều, áp lực bán gia tăng mạnh hơn với thanh khoản gia tăng. Kết phiên, VN-Index giảm mạnh -56,64 điểm (-3,44%) về mức 1.591,17 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.600 điểm.

Diễn biến của cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 23/3

Các cổ phiếu giúp chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 23/3 có: VNM (+1,33), LPB (+0,12), TCX (+3,99), SAB (+0,7), VPX (+0,17)... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-6,96), VHM (-2), MBB (-3,66), TCB (-3,18), VPB (-4,19)...

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 33 mã tăng giá, 26 mã giữ giá tham chiếu và có 317 mã giảm giá.

Đáng chú ý, trong phiên hôm nay, có tới 20/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Đường là nhóm ngành duy nhất tăng điểm. Ở chiều ngược lại, hóa chất, chứng khoán và bán lẻ là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất.

Cũng trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến tiêu cực khi giảm -56,94 điểm, về mức 1.741,05 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Cụ thể, có 27 mã giảm giá và 3 mã tăng giá.

Áp lực bán có dấu hiệu gia tăng, đẩy thanh khoản khớp lệnh cao hơn so với phiên giao dịch trước đó và ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1.105 triệu cổ phiếu (14,8%), tương đương giá trị đạt 29.315 tỷ đồng (-5,85%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tiêu cực khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX giảm -5,92 điểm, về mức 237,54 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -2,42 điểm, về mức 121,32 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài có phiên giao dịch tương đối tích cực, với giá trị bán ròng chỉ ở mức -505 tỷ đồng. MSN (204 tỷ đồng), VNM (152 tỷ đồng) và VCK (124 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, MWG (-421 tỷ đồng), HDB (-337 tỷ đồng), VHM (-185 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 88 tỷ đồng.

Quán tính giảm điểm còn có thể tiếp diễn

Phiên giao dịch “chào tuần mới” bao trùm bởi tâm lý bi quan tới từ VN-Index khi áp lực bán dồn dập ngay từ khi mở cửa trong bối cảnh tin tức tiêu cực về xung đột tại Trung Đông xuất hiện vào cuối tuần vừa qua. Lượng cung ồ ạt khiến áp lực bán dâng cao, đánh thủng mốc hỗ trợ 1.600 điểm và lần đầu tiên trở về ngưỡng giá thấp nhất kể từ tháng 11/2025.

Rất nhiều mã cổ phiếu đóng cửa giảm kịch biên độ, nằm ở nhiều nhóm ngành, trải dài từ các nhóm vốn hóa lớn tới nhỏ, như chứng khoán (VND, HCM, VCI), bất động sản (NVL, DXG…) và ngay cả cổ phiếu VIC vốn được neo giữ giá để giảm thiểu thiệt hại cho VN-Index cũng "chung số phận".

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn cho thấy khả năng ngược dòng mạnh mẽ với biên độ giảm thu hẹp đáng kể so với thị trường chung và một số đóng cửa trong sắc xanh phải kể đến như hàng tiêu dùng (MSN, VNM), chứng khoán (TCX, VPX) và phân bón (DCM, DPM).

VN-Index có phiên giảm mạnh thứ 2 liên tiếp. Ảnh: T.L

Xét theo ngành, chứng khoán chịu áp lực bán mạnh nhất khi hầu hết cổ phiếu thành phần giảm điểm. Một số mã trụ như HCM, VND, VCI đóng cửa tại giá sàn, còn SSI và VIX lần lượt mất 5,5% và 5,8%.

Dòng tiền cũng rút khỏi nhóm ngân hàng. Nhiều cổ phiếu đầu ngành này như VCB, BID, CTG, VPB, HDB giao dịch dưới tham chiếu với mức giảm phổ biến hơn 2%. STB chịu áp lực xả hàng quyết liệt nhất, dẫn đến thị giá giảm 5,4%.

Dầu khí sáng nay có tín hiệu khởi sắc, nhưng đến chiều cũng đồng loạt bị bán mạnh. BSR chuyển từ tăng thành giảm sàn, còn 26.100 đồng/cổ phiếu. PLX và GAS lần lượt mất 4,2% và 1,8%.

VN-Index có phiên giảm mạnh thứ 2 liên tiếp, xuyên thủng mốc tâm lý 1.600 điểm. Thanh khoản phiên hôm nay tăng đáng kể so với nhiều phiên trước, nhưng khối lượng khớp lệnh vẫn chưa vượt mức bình quân 20 phiên. VN-Index đóng cửa ở mức thấp với biên độ giảm lớn và đi kèm với thanh khoản cao, cho thấy quán tính giảm điểm còn có thể tiếp diễn trong phiên tới.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, VN-Index đã điều chỉnh (-16,7%) so với mức đỉnh và đang ở trong vùng điều chỉnh mục tiêu (15 - 18%), kỳ vọng có nhịp hồi phục. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư cần hạn chế hành động bán tháo trong phiên giảm tiếp theo, đồng thời mạnh dạn quay lại vị thế mở mua thăm dò khi quán tính giảm điểm kéo VN-Index về quanh vùng hỗ trợ mạnh 1.540 điểm./.