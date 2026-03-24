FPT Retail đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 gần 60.000 tỷ đồng

(TBTCO) - FPT Retail dự kiến nâng doanh thu lên gần 60.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.550 tỷ đồng trong năm 2026.

Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, mã Ck: FRT) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, dự kiến tổ chức vào chiều 17/4 tại TP. Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch trình đại hội, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2026 đạt 59.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.550 tỷ đồng, tương ứng tăng 16% và 27% so với thực hiện năm 2025.

Định hướng tăng trưởng được xây dựng trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều yếu tố khó lường. Doanh nghiệp cho biết các biến động địa chính trị trên thế giới, cùng với sự thay đổi về chính sách thương mại và thuế quan tại một số thị trường lớn, có thể tác động đến chi phí nhập khẩu cũng như chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, sức mua dù được kỳ vọng phục hồi nhưng chưa đồng đều giữa các nhóm ngành, đặt ra yêu cầu thận trọng trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh.

Ở mảng kinh doanh công nghệ (ICT), thị trường được đánh giá đang duy trì trạng thái ổn định, song dư địa tăng trưởng đột biến là không lớn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các thiết bị tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo thế hệ mới được kỳ vọng sẽ tạo ra chu kỳ nâng cấp sản phẩm trong trung hạn, qua đó hỗ trợ nhu cầu tiêu dùng.

Trong khi đó, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tiếp tục được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng. Nhu cầu đối với dược phẩm và các sản phẩm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe được dự báo duy trì xu hướng tích cực trong dài hạn, nhờ thu nhập người dân cải thiện, quá trình già hóa dân số và nhận thức về phòng ngừa bệnh tật ngày càng được nâng cao.

Đồng thời, việc cơ quan quản lý tăng cường thanh tra, kiểm tra và thúc đẩy minh bạch hóa thị trường được kỳ vọng sẽ góp phần chuẩn hóa hoạt động, qua đó nâng cao chất lượng vận hành và củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị đề xuất phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Khối lượng phát hành tối đa dự kiến khoảng 8,5 triệu cổ phiếu, sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán.

Thời gian thực hiện dự kiến trước quý III/2026. Đối với kế hoạch cổ tức năm 2026, phương án cụ thể sẽ được xây dựng trên cơ sở kết quả kinh doanh thực tế, đồng thời đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 xem xét.

Trước đó, FPT Retail ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2025 với doanh thu thuần đạt 51.083 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.219 tỷ đồng, tăng lần lượt 27% và 131% so với năm 2024. Trong cơ cấu hoạt động, chuỗi nhà thuốc Long Châu tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng chính khi đạt doanh thu 34.501 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ, hoàn thành 107% kế hoạch năm và đóng góp khoảng 68% doanh thu hợp nhất.

Đến cuối năm 2025, hệ thống Long Châu đã mở rộng lên hơn 2.400 nhà thuốc và 220 trung tâm tiêm chủng. Doanh thu bình quân mỗi nhà thuốc duy trì khoảng 1,2 tỷ đồng mỗi tháng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FRT ghi nhận diễn biến tích cực khi tăng 5,3% trong phiên giao dịch ngày 24/3, đóng cửa tại mức 158.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hoá thị trường 26.907 tỷ đồng.