Chứng khoán ngày 25/3: VN-Index bứt phá hơn 40 điểm, tín hiệu tích cực dần rõ nét

VN-Index tăng hơn 43 điểm

Thị trường có phiên thứ hai liên tiếp phục hồi tốt sau giai đoạn VN-Index giảm mạnh từ vùng giá 1.900 điểm về dưới 1.600 điểm. VN-Index tạo khoảng trống tăng điểm đầu phiên hướng đến 1.650 điểm với thanh khoản cải thiện khá tốt trong phiên sáng. Lực cầu giá lên cải thiện, mở rộng ra nhiều nhóm mã khi VN-Index vượt 1.650 điểm, thanh khoản tăng tốt hơn. Kết phiên VN-Index tăng 43,42 điểm (+2,69%) lên mức 1.658,19 điểm, vượt lên kháng cự 1.650 điểm.

Diễn biến của các cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 25/3

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 25/3 có: VIC (+7,82), VHM (+4,66), VPB (+1,80), GVR (+1,59), TCB (+1,44)... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: SAB (-0,09), LPB (-0,06), VCK (-0,05), SSB (-0,03), HRC (-0,03)…

Độ rộng của thị trường nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 276 mã tăng giá, 42 mã giữ giá tham chiếu và 60 mã giảm giá.

Ngày giao dịch đặc biệt của thị trường chứng khoán khi toàn bộ 21/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm trong phiên hôm nay. Trong đó, những cái tên xuất sắc nhất lần lượt là bảo hiểm, điện và bất động sản khu công nghiệp.

Phiên hôm nay, chỉ số VN30 diễn biến tích cực khi tăng +44,57 điểm, lên mức 1.814,73 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế khi có 26 mã tăng giá, 1 mã giữ giá và 3 mã giảm giá.

VN-Index lấy lại sự nhộn nhịp cần thiết khi thanh khoản khớp lệnh chỉ còn thấp hơn (-18,0%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 913 triệu cổ phiếu ( 18,02%), tương đương giá trị đạt 23.349 tỷ đồng ( 13,81%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng 5,86 điểm lên mức 249,67 điểm; UPCoM-Index tăng 1,01 điểm lên mức 123,74 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trong ngày vui của thị trường với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -1,003 tỷ đồng. MWG 130 tỷ đồng, VHM 110 tỷ đồng và ACB 54 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FUEVFVND -713 tỷ đồng, VCB -210 tỷ đồng, STB -153 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 127 tỷ đồng.

Điểm mua vẫn cần thận trọng

Những tin tức tích cực từ thế giới giúp cởi trói tâm lý mạnh mẽ cho thị trường chung và lực cầu đưa VN-Index chìm trong ngưỡng giá xanh xuyên suốt phiên giao dịch.

Đà tăng cho thấy yếu tố bứt phá mạnh mẽ vào 30 phút cuối phiên chiều. Thu hút sự chú ý của giới đầu tư phải kể đến nhóm điện và năng lượng khi lượng lớn cổ phiếu chờ mua tại ngưỡng giá tím ngay trong phiên sáng phải kể đến như PC1, REE, GEG… và phần còn lại của thị trường ngập tràn trong ngưỡng giá xanh, đóng góp lượng lớn điểm số cho thị trường trong ngày hôm nay. Ở chiều ngược lại, số ít cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh và biên độ giảm không lớn do đó, chỉ số chung không gặp phải chướng ngại vật nào đáng kể trên con đường chinh phục lại những mốc điểm đã đánh mất trong thời gian qua.

Tín hiệu tích cực đã có dấu hiệu quay trở lại khi VN-Index có phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Nhóm ngân hàng đóng góp nhiều nhất cho phiên tăng hôm nay. Trừ LPB và SSB chốt phiên dưới tham chiếu, tất cả cổ phiếu ngân hàng đóng cửa trong sắc xanh. Biên độ tăng phổ biến quanh 1,5-3%, cá biệt có VPB tích lũy hơn 4% lên trên 26.300 đồng.

Nhóm chứng khoán kéo dài trạng thái hưng phấn. HCM hôm nay chạm trần 21.100 đồng và đóng cửa trong trạng thái không có bên bán, còn dư mua hơn 1 triệu cổ phiếu. TCX, VDS, SSI, BSI và VIX chia nhau những vị trí xếp sau với mức tăng trên 3%.

Nhóm dầu khí cũng lấy lại đà tăng đồng thuận. Toàn bộ cổ phiếu thành phần của nhóm này đóng cửa trên tham chiếu. POW tăng hơn 5%, còn hai mã trụ gồm GAS và PLX lần lượt tích lũy 2,2% và 3,8%.

Tín hiệu tích cực đã có dấu hiệu quay trở lại khi VN-Index có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp. Điểm đáng chú ý là biên độ tăng ở mức cao đi kèm với sự cải thiện của dòng tiền khi thanh khoản gia tăng so với phiên trước. VN-Index tăng điểm lấp khoảng gap giảm điểm (1.637 – 1.648) trước đó và đóng cửa ở mức cao nhất phiên cho thấy tâm lý lạc quan đã trở lại. Điểm trừ là dù thanh khoản gia tăng, song khối lượng khớp lệnh chưa bùng nổ khi vẫn còn thấp hơn (-18,0%) so với mức bình quân 20 phiên nên không loại trừ khả năng sẽ có nhịp rung lắc để tích trữ thêm động lượng. Tín hiệu tích cực đã xuất hiện, các chuyên gia cho rằng có thể bắt đầu mở lại vị thế mua, gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu. Điểm mua vẫn cần thận trọng, chờ nhịp rung lắc kéo VN-Index test lại khoảng gap giảm điểm trước đó để có biên an toàn lớn hơn./.