Chứng khoán ngày 25/3: VN-Index bứt phá hơn 40 điểm, tín hiệu tích cực dần rõ nét

Mai Tấn
17:45 | 25/03/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (25/3) chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của lực cầu khi VN-Index tăng hơn 43 điểm, vượt kháng cự 1.650 điểm và lấp khoảng trống giảm trước đó. Dù thanh khoản chưa bùng nổ, những tín hiệu cải thiện về tâm lý và dòng tiền đang củng cố kỳ vọng cho một nhịp hồi phục bền vững hơn.
VN-Index tăng hơn 43 điểm

Thị trường có phiên thứ hai liên tiếp phục hồi tốt sau giai đoạn VN-Index giảm mạnh từ vùng giá 1.900 điểm về dưới 1.600 điểm. VN-Index tạo khoảng trống tăng điểm đầu phiên hướng đến 1.650 điểm với thanh khoản cải thiện khá tốt trong phiên sáng. Lực cầu giá lên cải thiện, mở rộng ra nhiều nhóm mã khi VN-Index vượt 1.650 điểm, thanh khoản tăng tốt hơn. Kết phiên VN-Index tăng 43,42 điểm (+2,69%) lên mức 1.658,19 điểm, vượt lên kháng cự 1.650 điểm.

Chứng khoán ngày 25/3: VN-Index bứt phá hơn 40 điểm, tín hiệu tích cực dần rõ nét
Diễn biến của các cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 25/3
Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 25/3 có: VIC (+7,82), VHM (+4,66), VPB (+1,80), GVR (+1,59), TCB (+1,44)... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: SAB (-0,09), LPB (-0,06), VCK (-0,05), SSB (-0,03), HRC (-0,03)…

Độ rộng của thị trường nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 276 mã tăng giá, 42 mã giữ giá tham chiếu và 60 mã giảm giá.

Ngày giao dịch đặc biệt của thị trường chứng khoán khi toàn bộ 21/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm trong phiên hôm nay. Trong đó, những cái tên xuất sắc nhất lần lượt là bảo hiểm, điện và bất động sản khu công nghiệp.

Phiên hôm nay, chỉ số VN30 diễn biến tích cực khi tăng +44,57 điểm, lên mức 1.814,73 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế khi có 26 mã tăng giá, 1 mã giữ giá và 3 mã giảm giá.

VN-Index lấy lại sự nhộn nhịp cần thiết khi thanh khoản khớp lệnh chỉ còn thấp hơn (-18,0%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 913 triệu cổ phiếu ( 18,02%), tương đương giá trị đạt 23.349 tỷ đồng ( 13,81%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng 5,86 điểm lên mức 249,67 điểm; UPCoM-Index tăng 1,01 điểm lên mức 123,74 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trong ngày vui của thị trường với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -1,003 tỷ đồng. MWG 130 tỷ đồng, VHM 110 tỷ đồng và ACB 54 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FUEVFVND -713 tỷ đồng, VCB -210 tỷ đồng, STB -153 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 127 tỷ đồng.

Điểm mua vẫn cần thận trọng

Những tin tức tích cực từ thế giới giúp cởi trói tâm lý mạnh mẽ cho thị trường chung và lực cầu đưa VN-Index chìm trong ngưỡng giá xanh xuyên suốt phiên giao dịch.

Đà tăng cho thấy yếu tố bứt phá mạnh mẽ vào 30 phút cuối phiên chiều. Thu hút sự chú ý của giới đầu tư phải kể đến nhóm điện và năng lượng khi lượng lớn cổ phiếu chờ mua tại ngưỡng giá tím ngay trong phiên sáng phải kể đến như PC1, REE, GEG… và phần còn lại của thị trường ngập tràn trong ngưỡng giá xanh, đóng góp lượng lớn điểm số cho thị trường trong ngày hôm nay. Ở chiều ngược lại, số ít cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh và biên độ giảm không lớn do đó, chỉ số chung không gặp phải chướng ngại vật nào đáng kể trên con đường chinh phục lại những mốc điểm đã đánh mất trong thời gian qua.

Chứng khoán ngày 25/3: VN-Index bứt phá hơn 40 điểm, tín hiệu tích cực dần rõ nét
Tín hiệu tích cực đã có dấu hiệu quay trở lại khi VN-Index có phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Nhóm ngân hàng đóng góp nhiều nhất cho phiên tăng hôm nay. Trừ LPB và SSB chốt phiên dưới tham chiếu, tất cả cổ phiếu ngân hàng đóng cửa trong sắc xanh. Biên độ tăng phổ biến quanh 1,5-3%, cá biệt có VPB tích lũy hơn 4% lên trên 26.300 đồng.

Nhóm chứng khoán kéo dài trạng thái hưng phấn. HCM hôm nay chạm trần 21.100 đồng và đóng cửa trong trạng thái không có bên bán, còn dư mua hơn 1 triệu cổ phiếu. TCX, VDS, SSI, BSI và VIX chia nhau những vị trí xếp sau với mức tăng trên 3%.

Nhóm dầu khí cũng lấy lại đà tăng đồng thuận. Toàn bộ cổ phiếu thành phần của nhóm này đóng cửa trên tham chiếu. POW tăng hơn 5%, còn hai mã trụ gồm GAS và PLX lần lượt tích lũy 2,2% và 3,8%.

Tín hiệu tích cực đã có dấu hiệu quay trở lại khi VN-Index có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp. Điểm đáng chú ý là biên độ tăng ở mức cao đi kèm với sự cải thiện của dòng tiền khi thanh khoản gia tăng so với phiên trước. VN-Index tăng điểm lấp khoảng gap giảm điểm (1.637 – 1.648) trước đó và đóng cửa ở mức cao nhất phiên cho thấy tâm lý lạc quan đã trở lại. Điểm trừ là dù thanh khoản gia tăng, song khối lượng khớp lệnh chưa bùng nổ khi vẫn còn thấp hơn (-18,0%) so với mức bình quân 20 phiên nên không loại trừ khả năng sẽ có nhịp rung lắc để tích trữ thêm động lượng. Tín hiệu tích cực đã xuất hiện, các chuyên gia cho rằng có thể bắt đầu mở lại vị thế mua, gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu. Điểm mua vẫn cần thận trọng, chờ nhịp rung lắc kéo VN-Index test lại khoảng gap giảm điểm trước đó để có biên an toàn lớn hơn./.

Mai Tấn
Chứng khoán ngày 24/3: VN-Index hồi phục tích cực

Chứng khoán ngày 24/3: VN-Index hồi phục tích cực

Nâng chất thị trường chứng khoán từ cải cách đồng bộ

Nâng chất thị trường chứng khoán từ cải cách đồng bộ

Chứng khoán ngày 23/3: Áp lực bán có dấu hiệu gia tăng, VN-Index mất mốc 1.600 điểm

Chứng khoán ngày 23/3: Áp lực bán có dấu hiệu gia tăng, VN-Index mất mốc 1.600 điểm

"Gót chân Achilles" của thị trường bất động sản

“Gót chân Achilles” của thị trường bất động sản

Cấp phép thí điểm tài sản mã hóa: Phép thử về nhân lực, công nghệ và tính minh bạch

Cấp phép thí điểm tài sản mã hóa: Phép thử về nhân lực, công nghệ và tính minh bạch

Chứng chỉ quỹ FUEVFVND vững sắc xanh dù khối ngoại mạnh tay chốt lời

Chứng chỉ quỹ FUEVFVND vững sắc xanh dù khối ngoại mạnh tay chốt lời

Lấy công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo làm "trục xoay" tăng trưởng

Lấy công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo làm “trục xoay” tăng trưởng

Xuất khẩu tăng hơn 17%, thương mại nửa đầu tháng 3 khởi sắc mạnh

Xuất khẩu tăng hơn 17%, thương mại nửa đầu tháng 3 khởi sắc mạnh

Bát Xát trở thành Vườn quốc gia thứ 36 của Việt Nam

Bát Xát trở thành Vườn quốc gia thứ 36 của Việt Nam

Chứng khoán phái sinh phiên 25/3: Dòng tiền thận trọng, phe Long tiếp tục thắng thế

Chứng khoán phái sinh phiên 25/3: Dòng tiền thận trọng, phe Long tiếp tục thắng thế

(TBTCO) - Sắc xanh tiếp tục trở lại trên cả thị trường chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh. Tuy nhiên, dòng tiền thận trọng hơn với khối lượng giao dịch giảm đáng kể.
Thí điểm tài sản mã hóa: Cơ hội đi cùng yêu cầu kiểm soát rủi ro

(TBTCO) - Được đánh giá là lĩnh vực giàu tiềm năng, tài sản mã hóa có thể trở thành động lực mới cho tăng trưởng nếu được quản lý đúng hướng. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành hiện thực, việc thiết lập hành lang pháp lý minh bạch, kiểm soát rủi ro và củng cố niềm tin thị trường là yêu cầu cấp bách đặt ra hiện nay.
Sunshine Group đặt mục tiêu lãi 15.000 tỷ năm 2026: Tăng tốc M&A, mở rộng quỹ đất, sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng mới

(TBTCO) - Công ty CP Tập đoàn Sunshine (mã: KSF) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, cho thấy chiến lược tăng tốc M&A, mở rộng quy mô và tham vọng bứt phá về doanh thu, lợi nhuận trong năm nay.
OCB phấn đấu tăng lợi nhuận 39%, nâng vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

Năm 2026, OCB đặt nhiều mục tiêu chiến lược, nổi bật là lợi nhuận trước thuế đạt 6.960 tỷ đồng (tăng 39%); tổng tài sản 354.214 tỷ đồng (tăng 10%). Ngân hàng dự kiến nâng vốn điều lệ lên 30.625 tỷ đồng nhằm mở rộng quy mô, tăng năng lực cạnh tranh; đồng thời, kiện toàn Hội đồng quản trị phục vụ giai đoạn tăng trưởng mới.
Khối ngoại gom mua mạnh cổ phiếu BSR trong phiên hồi phục

(TBTCO) - Giá cổ phiếu BSR đã giảm tới 25% trong hai tuần trở lại đây. Phiên hồi phục của cổ phiếu này có sự hỗ trợ đáng kể của nhóm nhà đầu tư nước ngoài.
Phát hành trái phiếu chững lại tuần thứ ba liên tiếp

(TBTCO) - Trong tuần từ 16/3 - 20/3, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục không ghi nhận đợt phát hành mới.
FPT Retail đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 gần 60.000 tỷ đồng

(TBTCO) - FPT Retail dự kiến nâng doanh thu lên gần 60.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.550 tỷ đồng trong năm 2026.
Chứng khoán phái sinh ngày 24/3: Sắc xanh trở lại, kỳ vọng VN30 tiếp tục phục hồi

(TBTCO) - Chênh lệch ở một số hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần chuyển sang trạng thái dương cho thấy kỳ vọng ngắn hạn của thị trường chứng khoán đang nghiêng về khả năng phục hồi của chỉ số cơ sở.
"Gót chân Achilles" của thị trường bất động sản

“Gót chân Achilles” của thị trường bất động sản

Cấp phép thí điểm tài sản mã hóa: Phép thử về nhân lực, công nghệ và tính minh bạch

Cấp phép thí điểm tài sản mã hóa: Phép thử về nhân lực, công nghệ và tính minh bạch

Chứng chỉ quỹ FUEVFVND vững sắc xanh dù khối ngoại mạnh tay chốt lời

Chứng chỉ quỹ FUEVFVND vững sắc xanh dù khối ngoại mạnh tay chốt lời

Lấy công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo làm "trục xoay" tăng trưởng

Lấy công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo làm “trục xoay” tăng trưởng

Xuất khẩu tăng hơn 17%, thương mại nửa đầu tháng 3 khởi sắc mạnh

Xuất khẩu tăng hơn 17%, thương mại nửa đầu tháng 3 khởi sắc mạnh

Cảnh báo thuốc tiêm YEZTUGO dự phòng HIV chưa được cấp phép tại Việt Nam

Cảnh báo thuốc tiêm YEZTUGO dự phòng HIV chưa được cấp phép tại Việt Nam

Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ được hộ kinh doanh đánh giá cao tinh thần phục vụ, hỗ trợ kê khai thuế

Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ được hộ kinh doanh đánh giá cao tinh thần phục vụ, hỗ trợ kê khai thuế

Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trước yêu cầu mới của nền kinh tế số

Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trước yêu cầu mới của nền kinh tế số

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước "bốc hơi" 5 - 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (23/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (23/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" tăng vọt, thế giới giảm

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" tăng vọt, thế giới giảm

Giá vàng hôm nay ngày 23/3: Giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 23/3: Giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Ngày 23/3: Giá cà phê trở lại nhịp tăng, hồ tiêu ở mức 136.000 đồng/kg

Ngày 23/3: Giá cà phê trở lại nhịp tăng, hồ tiêu ở mức 136.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Ngày 23/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần đi ngang

Ngày 23/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần đi ngang

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -24.63
25/03 | -24.63 (6,556.37 -24.63 (-0.37%))
DJI -84.41
25/03 | -84.41 (46,124.06 -84.41 (-0.18%))
IXIC -184.87
25/03 | -184.87 (21,761.89 -184.87 (-0.84%))
NYA +60.53
25/03 | +60.53 (21,971.30 +60.53 (+0.28%))
XAX +152.73
25/03 | +152.73 (8,621.07 +152.73 (+1.80%))
BUK100P +12.59
25/03 | +12.59 (1,003.87 +12.59 (+1.27%))
RUT +11.21
25/03 | +11.21 (2,505.44 +11.21 (+0.45%))
VIX -1.00
25/03 | -1.00 (25.95 -1.00 (-3.71%))
FTSE +115.95
25/03 | +115.95 (10,081.11 +115.95 (+1.16%))
GDAXI +338.89
25/03 | +338.89 (22,975.80 +338.89 (+1.50%))
FCHI +105.07
25/03 | +105.07 (7,848.99 +105.07 (+1.36%))
STOXX50E +70.16
25/03 | +70.16 (5,651.45 +70.16 (+1.26%))
N100 +19.38
25/03 | +19.38 (1,738.03 +19.38 (+1.13%))
BFX +86.34
25/03 | +86.34 (5,031.33 +86.34 (+1.75%))
MOEX.ME -0.11
25/03 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +272.24
25/03 | +272.24 (25,335.95 +272.24 (+1.09%))
STI +42.11
25/03 | +42.11 (4,904.54 +42.11 (+0.87%))
AXJO +154.90
25/03 | +154.90 (8,534.30 +154.90 (+1.85%))
AORD +174.00
25/03 | +174.00 (8,745.30 +174.00 (+2.03%))
BSESN +1,205.00
25/03 | +1,205.00 (75,273.45 +1,205.00 (+1.63%))
JKSE +195.28
25/03 | +195.28 (7,302.12 +195.28 (+2.75%))
KLSE +7.92
25/03 | +7.92 (1,716.68 +7.92 (+0.46%))
NZ50 +227.55
25/03 | +227.55 (12,929.30 +227.55 (+1.79%))
KS11 +88.29
25/03 | +88.29 (5,642.21 +88.29 (+1.59%))
TWII +826.87
25/03 | +826.87 (33,439.11 +826.87 (+2.54%))
GSPTSE +57.78
25/03 | +57.78 (31,941.59 +57.78 (+0.18%))
BVSP 0.00
25/03 | 0.00 (182,509.14 0.00 (0.00%))
MXX +1,404.19
25/03 | +1,404.19 (65,775.14 +1,404.19 (+2.18%))
IPSA +127.90
25/03 | +127.90 (10,334.06 +127.90 (+1.25%))
MERV +52,698.75
25/03 | +52,698.75 (2,778,025.00 +52,698.75 (+1.93%))
TA125.TA +39.98
25/03 | +39.98 (4,210.41 +39.98 (+0.96%))
CASE30 +567.00
25/03 | +567.00 (47,497.90 +567.00 (+1.21%))
JN0U.JO +229.06
25/03 | +229.06 (6,705.00 +229.06 (+3.54%))
DX-Y.NYB -0.07
25/03 | -0.07 (99.37 -0.07 (-0.07%))
125904-USD-STRD +41.35
25/03 | +41.35 (2,592.13 +41.35 (+1.62%))
XDB -0.30
25/03 | -0.30 (133.97 -0.30 (-0.22%))
XDE -0.19
25/03 | -0.19 (115.96 -0.19 (-0.16%))
000001.SS +50.56
25/03 | +50.56 (3,931.84 +50.56 (+1.30%))
N225 +1,497.34
25/03 | +1,497.34 (53,749.62 +1,497.34 (+2.87%))
XDN -0.22
25/03 | -0.22 (62.90 -0.22 (-0.35%))
XDA -0.49
25/03 | -0.49 (69.66 -0.49 (-0.70%))