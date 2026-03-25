Thuế - Hải quan

Kim ngạch xuất nhập khẩu khu vực Móng Cái đạt hơn 3,3 tỷ USD

Tiến Dũng
18:15 | 25/03/2026
(TBTCO) - Theo thông tin từ Chi cục Hải quan Khu vực VIII, từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu và lối mở tại Móng Cái (Quảng Ninh) ghi nhận kết quả tích cực khi tổng kim ngạch đạt trên 3,3 tỷ USD.
aa
Cụ thể, Hải quan cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã xử lý hơn 54.000 tờ khai của gần 1.000 doanh nghiệp. Tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu đạt xấp xỉ 3,31 tỷ USD, trong đó xuất khẩu chiếm khoảng 1,29 tỷ USD, còn nhập khẩu đạt hơn 2,01 tỷ USD. Riêng tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, số tờ khai vượt 23.000 với kim ngạch hơn 1,22 tỷ USD.

Sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp tham gia cho thấy hoạt động thương mại qua khu vực đang có dấu hiệu mở rộng, duy trì đà ổn định trong bối cảnh giao thương biên giới ngày càng sôi động.

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan Khu vực VIII, từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu và lối mở tại Móng Cái (Quảng Ninh) ghi nhận kết quả tích cực khi tổng kim ngạch đạt trên 3,3 tỷ USD.
Xuất nhập khẩu hàng hoá qua Lối thông quan cầu Bắc Luân II, phường Móng Cái 1. Ảnh T.D

Một điểm mới đáng chú ý là từ đầu tháng 3/2026, Hải quan cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã triển khai thí điểm thông quan vào ngày nghỉ cuối tuần tại cầu Bắc Luân II. Việc này được chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự và phương án phối hợp, nhằm đảm bảo quá trình xử lý hàng hóa không bị gián đoạn.

Thực tế triển khai cho thấy hiệu quả rõ rệt khi mỗi ngày cuối tuần có hơn 100 phương tiện được thông quan, tương ứng khối lượng hàng hóa trên 1.500 tấn.

Việc kéo dài thời gian làm thủ tục thêm khoảng 30% mỗi tuần được đánh giá là giải pháp thiết thực, giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đồng thời tiết giảm chi phí lưu kho, lưu bãi và nâng cao hiệu quả logistics.

