Xuất khẩu sang Hoa Kỳ dẫn đầu, Trung Quốc tăng tốc mạnh

(TBTCO) - Trong bức tranh xuất nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 155 tỷ USD, dữ liệu từ Cục Hải quan cho thấy, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Trung Quốc bứt tốc mạnh mẽ. Diễn biến này phản ánh rõ xu hướng tăng trưởng và tái định hình các thị trường chủ lực.

Ngày 19/3/2026, Cục Hải quan chính thức công bố số liệu hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2026 cho thấy, xuất nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Biểu đồ: 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 02 tháng/2025 và 02 tháng/2026. Nguồn: CHQ

Cụ thể, 2 tháng đầu năm, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 155,73 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 76,39 tỷ USD, tăng 18,3%, trong khi nhập khẩu đạt 79,34 tỷ USD, tăng mạnh 26,3%. Cán cân thương mại ghi nhận mức thâm hụt 2,95 tỷ USD, đảo chiều so với mức thặng dư cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh đó, cơ cấu thị trường xuất khẩu tiếp tục cho thấy sự phân hóa rõ nét, với các thị trường lớn giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng.

Dẫn đầu là thị trường Hoa Kỳ với kim ngạch đạt 23,84 tỷ USD, tăng 21,9% so với cùng kỳ và đóng góp tới 36% mức tăng chung của xuất khẩu cả nước. Đây cũng là mức tăng tuyệt đối cao nhất trong các thị trường xuất khẩu của Việt Nam.

Đứng thứ hai, Trung Quốc nổi lên là điểm sáng về tốc độ tăng trưởng khi kim ngạch xuất khẩu đạt 11,03 tỷ USD, tăng mạnh 38,1%. Theo đánh giá từ cơ quan hải quan, đây là thị trường có đóng góp lớn thứ hai vào mức tăng chung, phản ánh nhu cầu phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt đối với nhóm hàng nông sản, thủy sản và nguyên liệu.

Các thị trường tiếp theo gồm Hàn Quốc đạt 5,11 tỷ USD, tăng 15,5%; Nhật Bản đạt 4,45 tỷ USD, tăng 7%; Hồng Kông đạt 2,43 tỷ USD, tăng 23,8%.

Đáng chú ý, khu vực EU (27 nước) đạt 9,54 tỷ USD, tăng 8,7% và trở thành thị trường đóng góp lớn thứ ba vào tăng trưởng xuất khẩu, vượt qua cả Hàn Quốc và ASEAN. Trong khi đó, xuất khẩu sang ASEAN đạt 6,31 tỷ USD, tăng 10,5%, tiếp tục duy trì vai trò thị trường khu vực quan trọng.

Ở chiều ngược lại, cơ quan hải quan ghi nhận cơ cấu thị trường nhập khẩu tiếp tục tập trung vào khu vực châu Á, với Trung Quốc giữ vị trí áp đảo.

Trong 2 tháng đầu năm, nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 31,87 tỷ USD, tăng mạnh 36,5% và chiếm tới 52% mức tăng tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Hàn Quốc đứng thứ hai với 11,64 tỷ USD, tăng 28,9%; tiếp theo là Đài Loan với 6,26 tỷ USD, tăng 42,6%.

Các thị trường khác như ASEAN đạt 8,9 tỷ USD, tăng 13,2%; Nhật Bản đạt 4,22 tỷ USD, tăng 13% và Hoa Kỳ đạt 3,36 tỷ USD, tăng 29,5%, ghi nhận mức cao nhất từ trước tới nay./.