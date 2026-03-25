Thuế - Hải quan

Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ được hộ kinh doanh đánh giá cao tinh thần phục vụ, hỗ trợ kê khai thuế

Tin và ảnh: Văn Học
18:33 | 25/03/2026
(TBTCO) - Qua công tác tuyên truyên, hỗ trợ của cơ quan thuế, hộ kinh doanh biết được về ngưỡng doanh thu phải nộp thuế và ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế, ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế; thực hiện kê khai theo năm, quý hoặc tháng tùy mức doanh thu… Hộ kinh doanh đánh giá rất cao tinh thần phục vụ, hỗ trợ của cơ quan thuế.
Hiện nay, Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ đang quản lý 5.484 hộ và cá nhân kinh doanh đang hoạt động tại địa bàn 10 xã gồm: Lập Thạch, Tiên Lữ, Thái Hòa, Liên Hòa, Hợp Lý, Sơn Đông, Xã Tam Sơn, Xã Sông Lô, Hải Lựu và Yên Lãng.

Số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện phải thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định Nghị định 68/2026/NĐ-CP và hướng dẫn của Thông tư số 18/2026/TT-BTC tại địa bàn Thuế cơ sở 11 quản lý không nhiều, chỉ có 148 hộ và cá nhân kinh doanh; số còn lại 5.336 hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh không thuộc diện phải kê khai nộp thuế, nhưng vẫn phải thông báo doanh thu thực tế cho cơ quan thuế theo quy định. Tuy vậy, Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ vẫn triển khai quyết liệt, với nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực, được hộ kinh doanh đánh giá cao.

Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ được hộ kinh doanh đánh giá cao tinh thần phục vụ, hỗ trợ kê khai thuế
Công chức Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế.

Ông Hoàng Anh Tuấn - Phó trưởng Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ cho biết, để triển khai quản lý thuế theo quy định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và đặc biệt là triển khai Kế hoạch 15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh của Cục Thuế và Thuế tỉnh, Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ chủ động truyển truyền và hướng dẫn đến người nộp thuế nói chung trên địa bàn bằng nhiều hình thức khác nhau như: Tuyên truyền thông qua hội nghị, tài liệu hướng dẫn và các kênh thông tin điện tử, đồng thời, tổ chức hỗ trợ trực tiếp việc đăng ký, kê khai và nộp thuế điện tử; thực hiện rà soát, phân loại hộ kinh doanh theo mức doanh thu để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Đặc biệt, trong thời gian 15 ngày triển khai cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ hộ và cá nhân kinh doanh khai thuế, Thuế cơ sở 11 đã tổ chức bố trí công chức thuế đến các chợ và điểm có đông hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn các xã để hỗ trợ trực tiếp.

Cùng với đó, Thuế cơ sở 11 cũng phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng để hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mở tài khoản hộ kinh doanh theo quy định; đã phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp phần mềm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cài đặt phần mền quản lý kinh doanh, hóa đơn điện tử… Qua đó, đã giúp hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nắm bắt kịp thời những điểm mới cơ bản nhất về thuế theo quy định mới cũng như các điều kiện cần thiết khác để kê khai, nộp thuế theo quy định.

Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ được hộ kinh doanh đánh giá cao tinh thần phục vụ, hỗ trợ kê khai thuế
Công chức Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ đến các khu chợ tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh hiểu về pháp luật thuế.

Những việc làm cụ thể, hỗ trợ thiết thực của Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ đã nhận được đánh giá cao của người nộp thuế. Bà Nguyễn Thị Yến, chủ hộ kinh doanh ở khu 2, Hưng Thịnh, xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ cho biết, trong thời gian qua, Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ đã chủ động thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách nhằm giúp hộ kinh doanh nắm bắt kịp thời quy định mới về kê khai và nộp thuế theo quy định.

Cơ quan thuế đã tổ chức hội nghị tập huấn, đối thoại với hộ và cá nhân kinh doanh; gửi tài liệu hướng dẫn, video hướng dẫn khai thuế cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; đăng tải thông tin trên cổng thông tin điện tử ngành thuế.

Cơ quan thuế cũng hướng dẫn trực tiếp tại bộ phận một cửa, gọi điện trực tiếp hướng dẫn hộ kinh doanh; phối hợp với các đơn vị có liên quan để hỗ trợ cài đặt và sử dụng hóa đơn điện tử, phần mềm khai thuế… Qua đó, phổ biến, hướng dẫn, hộ hỗ trợ của Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ đã giúp hộ kinh doanh biết về ngưỡng doanh thu phải nộp thuế và không phải nộp thuế, ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế; thực hiện kê khai theo năm, quý hoặc tháng tùy mức doanh thu…

“Từ các hoạt động của Thuế cơ sở 11 đã giúp hộ kinh doanh nâng cao nhận thức về nghĩa vụ thuế và chuyển sang kê khai, tự nộp thuế thuận lợi hơn. Tôi đánh giá rất cao tinh thần phục vụ, hỗ trợ của Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ” - bà Nguyễn Thị Yến nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, để giúp hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thực hiện khai thuế, nộp thuế thành thạo, thuần thục, thông suốt, đúng quy định, ông Hoàng Anh Tuấn khẳng định, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn và hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử; phối hợp với các ngân hàng, các nhà cung cấp gải pháp duy trì hoạt động thông suốt và an toàn các dịch vụ có liên quan đến kê khai nộp thuế.

Cùng với đó, Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc quản lý và cập nhật thông tin hộ kinh doanh, qua đó giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi, đúng quy định, không bỏ sót hộ có doanh thu phải nộp thuế; đảm bảo công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ về thuế với nhà nước./.

Tin và ảnh: Văn Học
VietABank ra mắt nền tảng ezSHOP - giải pháp trọn gói cho hộ kinh doanh

VietABank ra mắt nền tảng ezSHOP - giải pháp trọn gói cho hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh nào thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử?

Hộ kinh doanh nào thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử?

Chính thức quy định hộ kinh doanh có doanh thu 1 tỷ đồng trở lên phải áp dụng hóa đơn điện tử

Chính thức quy định hộ kinh doanh có doanh thu 1 tỷ đồng trở lên phải áp dụng hóa đơn điện tử

“Gót chân Achilles” của thị trường bất động sản

“Gót chân Achilles” của thị trường bất động sản

Cấp phép thí điểm tài sản mã hóa: Phép thử về nhân lực, công nghệ và tính minh bạch

Cấp phép thí điểm tài sản mã hóa: Phép thử về nhân lực, công nghệ và tính minh bạch

Chứng chỉ quỹ FUEVFVND vững sắc xanh dù khối ngoại mạnh tay chốt lời

Chứng chỉ quỹ FUEVFVND vững sắc xanh dù khối ngoại mạnh tay chốt lời

Lấy công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo làm “trục xoay” tăng trưởng

Lấy công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo làm “trục xoay” tăng trưởng

Xuất khẩu tăng hơn 17%, thương mại nửa đầu tháng 3 khởi sắc mạnh

Xuất khẩu tăng hơn 17%, thương mại nửa đầu tháng 3 khởi sắc mạnh

Bát Xát trở thành Vườn quốc gia thứ 36 của Việt Nam

Bát Xát trở thành Vườn quốc gia thứ 36 của Việt Nam

Kim ngạch xuất nhập khẩu khu vực Móng Cái đạt hơn 3,3 tỷ USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu khu vực Móng Cái đạt hơn 3,3 tỷ USD

(TBTCO) - Theo thông tin từ Chi cục Hải quan Khu vực VIII, từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu và lối mở tại Móng Cái (Quảng Ninh) ghi nhận kết quả tích cực khi tổng kim ngạch đạt trên 3,3 tỷ USD.
Đề xuất hộ kinh doanh được lập hóa đơn theo ngày

Đề xuất hộ kinh doanh được lập hóa đơn theo ngày

(TBTCO) - Chuyên gia đồng tình, hộ kinh doanh phấn khởi với đề xuất của Bộ Tài chính về nhiều trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử, đặc biệt là đề xuất cho phép lập hóa đơn điện tử tổng hợp theo ngày đối với những đơn hàng có giá trị nhỏ lẻ.
Hải quan khu vực XIII: Xử lý nghiêm vi phạm, tăng hiệu quả chống buôn lậu

Hải quan khu vực XIII: Xử lý nghiêm vi phạm, tăng hiệu quả chống buôn lậu

(TBTCO) - Quý I/2026, Chi cục Hải quan khu vực XIII ghi nhận gần 1,87 tỷ đồng nộp ngân sách từ xử lý vi phạm. Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu trọng yếu trong công tác điều tra chống buôn lậu vẫn còn khoảng trống, đòi hỏi phải sớm nâng cao năng lực nghiệp vụ và tăng cường phối hợp liên ngành trong thời gian tới.
Hải quan khu vực XIV thu ngân sách bật tăng trong quý I/2026

Hải quan khu vực XIV thu ngân sách bật tăng trong quý I/2026

Quý I/2026, Hải quan khu vực XIV thu 254,627 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, với Quy Nhơn tiếp tục là địa bàn chủ lực. Tuy nhiên, ngay sau đà tăng này, đơn vị bước vào giai đoạn siết quản lý, kiểm soát rủi ro và chống thất thu để giữ nguồn thu bền vững.
APA: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa để triển khai

APA: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa để triển khai

(TBTCO) - Trong lộ trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, việc chuyển dịch từ mô hình quản lý thuế truyền thống sang mô hình hợp tác, đồng hành cùng người nộp thuế là một tất yếu khách quan. Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) không chỉ đơn thuần là một công cụ kỹ thuật về giá giao dịch liên kết, mà còn là bảo chứng cho tính minh bạch và dự báo được của môi trường đầu tư Việt Nam.
50 ý tưởng sáng tạo xây dựng ngành thuế hiện đại, từng bước vươn tầm quốc tế

50 ý tưởng sáng tạo xây dựng ngành thuế hiện đại, từng bước vươn tầm quốc tế

(TBTCO) - Diễn đàn “Ý tưởng sáng tạo thanh niên ngành Thuế” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý thuế trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Diễn đàn thu hút được 50 ý tưởng đến từ các Thuế tỉnh, thành phố.
Cục Thuế phát sóng trực tuyến hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế

Cục Thuế phát sóng trực tuyến hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế

(TBTCO) - Bắt đầu từ ngày 23/3/2026, Cục Thuế triển khai Chương trình phát sóng trực tuyến trên trên nền tảng mạng xã hội Fanpage và Youtobe của Cục Thuế các chương trình hướng dẫn hộ kinh doanh về chính sách và hỗ trợ phương pháp kê khai thuế theo phương thức “cầm tay chỉ việc”.
Thuế tỉnh Cao Bằng chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ quyết toán thuế năm 2025

Thuế tỉnh Cao Bằng chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ quyết toán thuế năm 2025

(TBTCO) - Để bảo đảm công tác kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân của người nộp thuế năm 2025 được tổ chức triển khai thống nhất và kịp thời. Thuế tỉnh Cao Bằng đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ đa kênh nhằm tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ thuế theo đúng thời gian quy định.
“Gót chân Achilles” của thị trường bất động sản

“Gót chân Achilles” của thị trường bất động sản

Cấp phép thí điểm tài sản mã hóa: Phép thử về nhân lực, công nghệ và tính minh bạch

Cấp phép thí điểm tài sản mã hóa: Phép thử về nhân lực, công nghệ và tính minh bạch

Chứng chỉ quỹ FUEVFVND vững sắc xanh dù khối ngoại mạnh tay chốt lời

Chứng chỉ quỹ FUEVFVND vững sắc xanh dù khối ngoại mạnh tay chốt lời

Lấy công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo làm “trục xoay” tăng trưởng

Lấy công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo làm “trục xoay” tăng trưởng

Xuất khẩu tăng hơn 17%, thương mại nửa đầu tháng 3 khởi sắc mạnh

Xuất khẩu tăng hơn 17%, thương mại nửa đầu tháng 3 khởi sắc mạnh

Cảnh báo thuốc tiêm YEZTUGO dự phòng HIV chưa được cấp phép tại Việt Nam

Cảnh báo thuốc tiêm YEZTUGO dự phòng HIV chưa được cấp phép tại Việt Nam

Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ được hộ kinh doanh đánh giá cao tinh thần phục vụ, hỗ trợ kê khai thuế

Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ được hộ kinh doanh đánh giá cao tinh thần phục vụ, hỗ trợ kê khai thuế

Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trước yêu cầu mới của nền kinh tế số

Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trước yêu cầu mới của nền kinh tế số

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (23/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (23/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" tăng vọt, thế giới giảm

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" tăng vọt, thế giới giảm

Giá vàng hôm nay ngày 23/3: Giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 23/3: Giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Ngày 23/3: Giá cà phê trở lại nhịp tăng, hồ tiêu ở mức 136.000 đồng/kg

Ngày 23/3: Giá cà phê trở lại nhịp tăng, hồ tiêu ở mức 136.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Ngày 23/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần đi ngang

Ngày 23/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần đi ngang