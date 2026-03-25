Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ được hộ kinh doanh đánh giá cao tinh thần phục vụ, hỗ trợ kê khai thuế

Hiện nay, Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ đang quản lý 5.484 hộ và cá nhân kinh doanh đang hoạt động tại địa bàn 10 xã gồm: Lập Thạch, Tiên Lữ, Thái Hòa, Liên Hòa, Hợp Lý, Sơn Đông, Xã Tam Sơn, Xã Sông Lô, Hải Lựu và Yên Lãng.

Số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện phải thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định Nghị định 68/2026/NĐ-CP và hướng dẫn của Thông tư số 18/2026/TT-BTC tại địa bàn Thuế cơ sở 11 quản lý không nhiều, chỉ có 148 hộ và cá nhân kinh doanh; số còn lại 5.336 hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh không thuộc diện phải kê khai nộp thuế, nhưng vẫn phải thông báo doanh thu thực tế cho cơ quan thuế theo quy định. Tuy vậy, Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ vẫn triển khai quyết liệt, với nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực, được hộ kinh doanh đánh giá cao.

Công chức Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế.

Ông Hoàng Anh Tuấn - Phó trưởng Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ cho biết, để triển khai quản lý thuế theo quy định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và đặc biệt là triển khai Kế hoạch 15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh của Cục Thuế và Thuế tỉnh, Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ chủ động truyển truyền và hướng dẫn đến người nộp thuế nói chung trên địa bàn bằng nhiều hình thức khác nhau như: Tuyên truyền thông qua hội nghị, tài liệu hướng dẫn và các kênh thông tin điện tử, đồng thời, tổ chức hỗ trợ trực tiếp việc đăng ký, kê khai và nộp thuế điện tử; thực hiện rà soát, phân loại hộ kinh doanh theo mức doanh thu để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Đặc biệt, trong thời gian 15 ngày triển khai cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ hộ và cá nhân kinh doanh khai thuế, Thuế cơ sở 11 đã tổ chức bố trí công chức thuế đến các chợ và điểm có đông hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn các xã để hỗ trợ trực tiếp.

Cùng với đó, Thuế cơ sở 11 cũng phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng để hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mở tài khoản hộ kinh doanh theo quy định; đã phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp phần mềm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cài đặt phần mền quản lý kinh doanh, hóa đơn điện tử… Qua đó, đã giúp hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nắm bắt kịp thời những điểm mới cơ bản nhất về thuế theo quy định mới cũng như các điều kiện cần thiết khác để kê khai, nộp thuế theo quy định.

Công chức Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ đến các khu chợ tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh hiểu về pháp luật thuế.

Những việc làm cụ thể, hỗ trợ thiết thực của Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ đã nhận được đánh giá cao của người nộp thuế. Bà Nguyễn Thị Yến, chủ hộ kinh doanh ở khu 2, Hưng Thịnh, xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ cho biết, trong thời gian qua, Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ đã chủ động thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách nhằm giúp hộ kinh doanh nắm bắt kịp thời quy định mới về kê khai và nộp thuế theo quy định.

Cơ quan thuế đã tổ chức hội nghị tập huấn, đối thoại với hộ và cá nhân kinh doanh; gửi tài liệu hướng dẫn, video hướng dẫn khai thuế cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; đăng tải thông tin trên cổng thông tin điện tử ngành thuế.

Cơ quan thuế cũng hướng dẫn trực tiếp tại bộ phận một cửa, gọi điện trực tiếp hướng dẫn hộ kinh doanh; phối hợp với các đơn vị có liên quan để hỗ trợ cài đặt và sử dụng hóa đơn điện tử, phần mềm khai thuế… Qua đó, phổ biến, hướng dẫn, hộ hỗ trợ của Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ đã giúp hộ kinh doanh biết về ngưỡng doanh thu phải nộp thuế và không phải nộp thuế, ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế; thực hiện kê khai theo năm, quý hoặc tháng tùy mức doanh thu…

“Từ các hoạt động của Thuế cơ sở 11 đã giúp hộ kinh doanh nâng cao nhận thức về nghĩa vụ thuế và chuyển sang kê khai, tự nộp thuế thuận lợi hơn. Tôi đánh giá rất cao tinh thần phục vụ, hỗ trợ của Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ” - bà Nguyễn Thị Yến nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, để giúp hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thực hiện khai thuế, nộp thuế thành thạo, thuần thục, thông suốt, đúng quy định, ông Hoàng Anh Tuấn khẳng định, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn và hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử; phối hợp với các ngân hàng, các nhà cung cấp gải pháp duy trì hoạt động thông suốt và an toàn các dịch vụ có liên quan đến kê khai nộp thuế.

Cùng với đó, Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc quản lý và cập nhật thông tin hộ kinh doanh, qua đó giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi, đúng quy định, không bỏ sót hộ có doanh thu phải nộp thuế; đảm bảo công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ về thuế với nhà nước./.