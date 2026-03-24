Phát hành trái phiếu chững lại tuần thứ ba liên tiếp

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 16/3 - 20/3 của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận trạng thái trầm lắng khi không có đợt phát hành mới nào trong tuần. Đây cũng là tuần thứ ba liên tiếp thị trường ghi nhận không có đợt phát hành mới trái phiếu.

Tính lũy kế từ đầu năm 2026, tổng giá trị phát hành đạt 8.492 tỷ đồng, trong đó phần lớn đến từ các đợt phát hành ra công chúng với giá trị 8.223 tỷ đồng, chiếm 96,8% tổng khối lượng, còn lại là 2 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 270 tỷ đồng, tương ứng 3,2%.

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua lại trước hạn tiếp tục được duy trì. Trong tuần qua, các doanh nghiệp đã mua lại 441 tỷ đồng trái phiếu. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị mua lại trước hạn đạt 4.166 tỷ đồng, giảm 82% so với cùng kỳ năm 2025. Nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu mua lại, với khoảng 2.434 tỷ đồng, tương đương 58,4% tổng giá trị.

Áp lực đáo hạn trong thời gian tới vẫn ở mức cao. Trong phần còn lại của năm 2026, tổng giá trị trái phiếu đến hạn ước đạt 185.330 tỷ đồng, trong đó nhóm bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 108.267 tỷ đồng, tương đương 58,4%. Nhóm ngân hàng đứng thứ hai với giá trị đáo hạn khoảng 22.756 tỷ đồng, chiếm 12,3%.

Thanh khoản trên thị trường thứ cấp ghi nhận xu hướng cải thiện nhẹ. Trong tuần qua, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bình quân đạt 5.378 tỷ đồng mỗi ngày, tăng 2,5% so với tuần trước. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt khoảng 257 nghìn tỷ đồng.