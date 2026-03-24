Phát hành trái phiếu chững lại tuần thứ ba liên tiếp

Thu Hương
20:07 | 24/03/2026
(TBTCO) - Trong tuần từ 16/3 - 20/3, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục không ghi nhận đợt phát hành mới.
Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 16/3 - 20/3 của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận trạng thái trầm lắng khi không có đợt phát hành mới nào trong tuần. Đây cũng là tuần thứ ba liên tiếp thị trường ghi nhận không có đợt phát hành mới trái phiếu.

Tính lũy kế từ đầu năm 2026, tổng giá trị phát hành đạt 8.492 tỷ đồng, trong đó phần lớn đến từ các đợt phát hành ra công chúng với giá trị 8.223 tỷ đồng, chiếm 96,8% tổng khối lượng, còn lại là 2 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 270 tỷ đồng, tương ứng 3,2%.

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua lại trước hạn tiếp tục được duy trì. Trong tuần qua, các doanh nghiệp đã mua lại 441 tỷ đồng trái phiếu. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị mua lại trước hạn đạt 4.166 tỷ đồng, giảm 82% so với cùng kỳ năm 2025. Nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu mua lại, với khoảng 2.434 tỷ đồng, tương đương 58,4% tổng giá trị.

Áp lực đáo hạn trong thời gian tới vẫn ở mức cao. Trong phần còn lại của năm 2026, tổng giá trị trái phiếu đến hạn ước đạt 185.330 tỷ đồng, trong đó nhóm bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 108.267 tỷ đồng, tương đương 58,4%. Nhóm ngân hàng đứng thứ hai với giá trị đáo hạn khoảng 22.756 tỷ đồng, chiếm 12,3%.

Thanh khoản trên thị trường thứ cấp ghi nhận xu hướng cải thiện nhẹ. Trong tuần qua, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bình quân đạt 5.378 tỷ đồng mỗi ngày, tăng 2,5% so với tuần trước. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt khoảng 257 nghìn tỷ đồng.

Bài liên quan

Sau cú tăng tới 300 điểm cơ bản, VDSC chỉ ra yếu tố giúp lãi suất huy động cân bằng

Sau cú tăng tới 300 điểm cơ bản, VDSC chỉ ra yếu tố giúp lãi suất huy động cân bằng

Giá rao bán một số loại hình bất động sản giảm nhẹ trong quý đầu năm 2026

Giá rao bán một số loại hình bất động sản giảm nhẹ trong quý đầu năm 2026

Thu hồi lô thuốc giảm đau, chống viêm xương khớp của Dược phẩm Shinpoong Deawoo

Thu hồi lô thuốc giảm đau, chống viêm xương khớp của Dược phẩm Shinpoong Deawoo

Xuất khẩu gạo 2026: Cơ hội tăng trưởng song hành thách thức chi phí và chất lượng

Xuất khẩu gạo 2026: Cơ hội tăng trưởng song hành thách thức chi phí và chất lượng

ACB proposes $20 million non-life insurance subsidiary

ACB proposes $20 million non-life insurance subsidiary

Khối ngoại gom mua mạnh cổ phiếu BSR trong phiên hồi phục

Khối ngoại gom mua mạnh cổ phiếu BSR trong phiên hồi phục

(TBTCO) - Chênh lệch ở một số hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần chuyển sang trạng thái dương cho thấy kỳ vọng ngắn hạn của thị trường chứng khoán đang nghiêng về khả năng phục hồi của chỉ số cơ sở.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (24/3) ghi nhận nhịp hồi phục đáng chú ý sau phiên giảm sâu trước đó, với chỉ số VN-Index tăng mạnh hơn 23 điểm. Tuy nhiên, đà tăng này chưa thực sự thuyết phục khi thanh khoản sụt giảm đáng kể và lực cầu chưa cho thấy sự đồng thuận rõ ràng.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục củng cố vai trò là kênh dẫn vốn trung và dài hạn của nền kinh tế. Việc đồng bộ chính sách, hạ tầng và thành viên thị trường được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả phân bổ vốn trong giai đoạn tới.
PVI dự kiến tiếp tục chi đậm cổ tức gần 773 tỷ đồng, khi trình cổ đông phương án chia cổ tức năm 2025 ở mức 33%, gồm 23% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu, sau khi ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Năm 2025, công ty ghi dấu ấn với doanh thu hợp nhất lần đầu cán mốc 1 tỷ USD, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch; đồng thời nâng tổng tài sản lên 44.512 tỷ đồng, tăng 41%.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam đang tiến gần mục tiêu nâng hạng. Việc chủ động mở "room" ngoại được kỳ vọng giúp cải thiện thanh khoản và thu hút dòng vốn quốc tế, đồng thời cũng là bước đi chiến lược để nâng chuẩn quản trị và gia tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư.
(TBTCO) - Ông Phùng Minh Hoàng - Giám đốc Chiến lược Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (PHFM) cho rằng, đợt rà soát giữa kỳ của FTSE Russell đối với thị trường chứng khoán Việt Nam vào tháng 3/2026 chủ yếu mang tính đánh giá tiến độ, không tạo ra rủi ro đáng kể đối với lộ trình nâng hạng. Tuy nhiên, yếu tố then chốt hiện nay là khả năng vận hành thực tế và mức độ đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư quốc tế.
(TBTCO) - Trong tuần từ 16/3 - 20/3, giao dịch repo trên thị trường trái phiếu thứ cấp tăng mạnh lên 22.000 tỷ đồng, tăng 124,4% so với tuần trước đó.
(TBTCO) - Cuộc thi VietNam ESG Challenge 2026 được khởi động trong bối cảnh các tiêu chuẩn phát triển bền vững ngày càng trở thành yêu cầu tất yếu của thị trường vốn. Không chỉ là sân chơi học thuật, chương trình còn góp phần kết nối doanh nghiệp với nhà trường, qua đó bồi đắp nguồn nhân lực chất lượng cao cho tài chính xanh và tăng trưởng bền vững tại Việt Nam.
Chuỗi cung ứng đảo chiều, luật chơi thay đổi: Doanh nghiệp Việt còn bao nhiêu thời gian?

Chuỗi cung ứng đảo chiều, luật chơi thay đổi: Doanh nghiệp Việt còn bao nhiêu thời gian?

Thu hồi lô thuốc giảm đau, chống viêm xương khớp của Dược phẩm Shinpoong Deawoo

Thu hồi lô thuốc giảm đau, chống viêm xương khớp của Dược phẩm Shinpoong Deawoo

Xuất khẩu gạo 2026: Cơ hội tăng trưởng song hành thách thức chi phí và chất lượng

Xuất khẩu gạo 2026: Cơ hội tăng trưởng song hành thách thức chi phí và chất lượng

OCB phấn đấu tăng lợi nhuận 39%, nâng vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

OCB phấn đấu tăng lợi nhuận 39%, nâng vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

Khối ngoại gom mua mạnh cổ phiếu BSR trong phiên hồi phục

Khối ngoại gom mua mạnh cổ phiếu BSR trong phiên hồi phục

50 ý tưởng sáng tạo xây dựng ngành thuế hiện đại, từng bước vươn tầm quốc tế

50 ý tưởng sáng tạo xây dựng ngành thuế hiện đại, từng bước vươn tầm quốc tế

VIMICO tổ chức phiên chào giá rộng rãi mua sắm phôi thép Ст5пс (St5ps)

VIMICO tổ chức phiên chào giá rộng rãi mua sắm phôi thép Ст5пс (St5ps)

Bộ Y tế đề xuất 9 bệnh truyền nhiễm cách ly y tế trong thời gian ngắn

Bộ Y tế đề xuất 9 bệnh truyền nhiễm cách ly y tế trong thời gian ngắn

Cục Thuế phát sóng trực tuyến hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế

Cục Thuế phát sóng trực tuyến hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế

FPT Retail đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 gần 60.000 tỷ đồng

FPT Retail đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 gần 60.000 tỷ đồng

Eximbank khai trương trụ sở chính tại Hà Nội, đánh dấu bước chuyển mình trong chiến lược phát triển

Eximbank khai trương trụ sở chính tại Hà Nội, đánh dấu bước chuyển mình trong chiến lược phát triển

Giá vàng hôm nay ngày 22/3: Giá vàng lao dốc, “bốc hơi” hơn 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/3: Giá vàng lao dốc, “bốc hơi” hơn 5 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (23/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (23/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 23/3: Giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 23/3: Giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" tăng vọt, thế giới giảm

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" tăng vọt, thế giới giảm

Ngày 23/3: Giá cà phê trở lại nhịp tăng, hồ tiêu ở mức 136.000 đồng/kg

Ngày 23/3: Giá cà phê trở lại nhịp tăng, hồ tiêu ở mức 136.000 đồng/kg

Giá gas bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt điều chỉnh tăng

Giá gas bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt điều chỉnh tăng

