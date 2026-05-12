Hà Nội và Viêng Chăn phải đi đầu, là hình mẫu trong hợp tác địa phương

Hà My

22:07 | 12/05/2026
(TBTCO) - Tiếp Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, với vai trò, vị thế là Thủ đô của hai nước, Hà Nội và Viêng Chăn phải đi đầu, là hình mẫu trong hợp tác địa phương; phải làm sâu sắc hơn, hiệu quả hơn quan hệ hợp tác giữa hai bên.
Chiều 12/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn (Lào) do Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn Athsaphangthong Siphandone dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn, Lào. Ảnh: TTXVN.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Viêng Chăn đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam trước sau như một, luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, “có một không hai” Việt Nam - Lào, ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Lào, sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc Đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao chuyến thăm diễn ra sau khi hai Đảng, hai nước tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội của mỗi Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới và hoàn tất công tác kiện toàn các chức danh Lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương.

Đánh giá về quan hệ các mặt của hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hợp tác giữa địa phương, nhất là giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn giữ vai trò rất quan trọng, là những đầu tàu tiên phong, dẫn đầu để triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, là nơi kết nối giữa chính trị với phát triển; giữa chiến lược với hành động cụ thể.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt năm 2026 là năm mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đặt ra cho hai nước là nâng tầm hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa hợp tác chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, gắn kết giữa nhân dân hai nước, hai Thủ đô.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, với vai trò, vị thế là Thủ đô của hai nước, Hà Nội và Viêng Chăn phải đi đầu, là hình mẫu trong hợp tác địa phương; phải làm sâu sắc hơn, hiệu quả hơn quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Trên tinh thần “đồng chí, anh em”, Hà Nội cần xác định rõ trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Viêng Chăn, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực. Mục tiêu là cùng phát triển, cùng nâng cao năng lực, đồng thời góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, với vai trò, vị thế là Thủ đô của hai nước, Hà Nội và Viêng Chăn phải đi đầu, là hình mẫu trong hợp tác địa phương. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, bước vào giai đoạn mới, hai bên cần triển khai nghiêm túc, hiệu quả Biên bản thỏa thuận hợp tác đã ký kết. Các cơ quan hai Thủ đô cần chủ động, quyết liệt hơn; cụ thể hóa bằng chương trình, dự án thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, có sản phẩm cụ thể. Rà soát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung đã cam kết; tập trung vào các lĩnh vực thiết thực như: kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, xóa đói giảm nghèo… bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng, với nền tảng vững chắc và quyết tâm chính trị cao, quan hệ Hà Nội - Viêng Chăn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của mỗi địa phương, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Phát biểu tại cuộc tiếp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn Athsaphangthong Siphandone chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp Đoàn; trân trọng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp, sự quan tâm, ủng hộ giúp đỡ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành cho đất nước và nhân dân Lào nói chung và Đảng, chính quyền, nhân dân Thủ đô Viêng Chăn nói riêng.

Đồng chí Athsaphangthong Siphandone báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm, thông báo về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô Viêng Chăn thời gian gần đây; tình hình hợp tác giữa Viêng Chăn với các địa phương của Việt Nam; bày tỏ cảm ơn những đánh giá tốt đẹp, chân thành, ý nghĩa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về quan hệ đặc biệt giữa hai nước, về tình hình hợp tác giữa Thủ đô Viêng Chăn với các địa phương của Việt Nam, đặc biệt là với Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Athsaphangthong Siphandone khẳng định, Thành ủy Viêng Chăn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, phối hợp chặt chẽ với các địa phương của Việt Nam trong việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, biên bản ghi nhớ đã ký kết, góp phần đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa./.

