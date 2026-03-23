Giá vàng hôm nay ngày 23/3: Giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Sáng ngày 23/3, giá vàng trong nước đi ngang khi các thương hiệu lớn đồng loạt giữ nguyên giá, với mặt bằng giao dịch phổ biến quanh 168 - 171 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 23/3, thị trường vàng trong nước nhìn chung ổn định, giá niêm yết tại nhiều doanh nghiệp không có biến động so với phiên trước. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt giữ nguyên giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Mặt bằng giao dịch phổ biến duy trì quanh mức 168 - 171 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 23/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Đối với vàng nhẫn, tại SJC, giá được niêm yết khoảng 167,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 170,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, không thay đổi so với phiên liền trước. PNJ và DOJI cũng giữ nguyên mức giá, niêm yết ở mức 168 triệu đồng/lượng mua vào, 171 triệu đồng/lượng bán ra.

Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý không điều chỉnh giá, duy trì giao dịch quanh mức 168 - 171 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn về khoảng 168,6 - 171,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thế giới, sáng ngày 23/3 (theo giờ Việt Nam, giá vàng giao dịch quanh mức 4.510 USD/ounce, tương đương khoảng 143 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 28 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch lớn này cho thấy áp lực điều chỉnh đối với giá vàng trong nước vẫn hiện hữu trong thời gian tới.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Trong tuần qua, giá vàng thế giới chịu áp lực giảm đáng kể khi không thể duy trì các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Dù có thời điểm nỗ lực giữ mốc cao, nhưng tác động từ các tín hiệu thận trọng của ngân hàng trung ương cùng những yếu tố địa chính trị đã khiến kim loại quý suy yếu. Tính chung cả tuần, giá vàng ghi nhận mức giảm mạnh, dao động chủ yếu dưới ngưỡng 4.500 USD/ounce.

Theo ông Adrian Day - Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, xu hướng giảm có thể còn tiếp diễn trong ngắn hạn khi tâm lý thị trường chuyển sang thận trọng, đặc biệt trong bối cảnh các ngân hàng trung ương, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, chưa có dấu hiệu rõ ràng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, ông cho rằng các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng vẫn chưa thay đổi và có thể quay trở lại khi những biến động hiện tại dần lắng xuống.

Bên cạnh đó, áp lực bán ra còn đến từ nhu cầu nắm giữ tiền mặt gia tăng trong bối cảnh rủi ro thị trường, khiến một bộ phận nhà đầu tư phải bán vàng để đảm bảo thanh khoản. Dù vậy, triển vọng có thể cải thiện nếu các yếu tố địa chính trị hạ nhiệt, qua đó giúp tâm lý thị trường dịch chuyển trở lại các yếu tố tiền tệ và tài khóa.

Kết quả khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy xu hướng thận trọng đang chiếm ưu thế. Trong nhóm chuyên gia, phần lớn dự báo giá vàng tiếp tục giảm trong tuần này, trong khi tỷ lệ kỳ vọng tăng ở mức thấp. Khảo sát với nhà đầu tư cá nhân cũng ghi nhận sự gia tăng của quan điểm bi quan, dù vẫn còn một bộ phận kỳ vọng thị trường phục hồi hoặc đi ngang.