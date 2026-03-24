Chứng khoán phái sinh ngày 24/3: Sắc xanh trở lại, kỳ vọng VN30 tiếp tục phục hồi

(TBTCO) - Chênh lệch ở một số hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần chuyển sang trạng thái dương cho thấy kỳ vọng ngắn hạn của thị trường chứng khoán đang nghiêng về khả năng phục hồi của chỉ số cơ sở.

Sắc xanh trở lại trên thị trường chứng khoán cơ sở. Ba chỉ số chính trên ba sàn chứng khoán đồng loạt đóng cửa tăng giá. Chỉ số VN30-Index cũng chấm dứt chuỗi giảm điểm, bật tăng mạnh ngay từ đầu phiên nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng và chứng khoán. Đà tăng có thời điểm được nới rộng đáng kể trong phiên sáng trước khi thu hẹp dần về cuối ngày do áp lực chốt lời gia tăng. Dù vậy, diễn biến hồi phục vẫn được duy trì, phản ánh tâm lý nhà đầu tư đã ổn định hơn sau giai đoạn điều chỉnh mạnh những ngày qua.

Tâm lý lạc quan hơn cũng lan toả trên thị trường chứng khoán phái sinh. Sắc xanh chiếm ưu thế khi 6/8 hợp đồng đóng cửa tăng điểm so với phiên trước. Hợp đồng kỳ hạn gần VN30F2604 tăng 1,95% lên 1.773,9 điểm, qua đó chuyển sang trạng thái chênh lệch dương 3,74 điểm so với chỉ số cơ sở. Một số hợp đồng khác cũng ghi nhận mức chênh lệch dương nhẹ, trong khi các kỳ hạn còn lại tiếp tục duy trì trạng thái chênh lệch nhưng biên độ đã thu hẹp đáng kể.

Giao dịch trên thị trường phái sinh giảm dần nhiệt

Giao dịch trên thị trường chứng khoán có phần thận trọng hơn khi thanh khoản giảm so với phiên trước. Giá trị giao dịch của các cổ phiếu trong rổ danh mục VN30 giảm còn 10.700 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh cũng giảm ở hầu hết các hợp đồng. Mức độ tham gia của dòng tiền đầu cơ có phần chững lại sau nhịp biến động mạnh. Ngược lại, khối lượng mở (OI) gia tăng phản ánh xu hướng tích lũy và gia tăng các vị thế nắm giữ.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các trader kỳ vọng VN30 sẽ tiếp tục phục hồi ngắn hạn sau giai đoạn giảm mạnh. Chênh lệch ở một số hợp đồng kỳ hạn gần chuyển sang dương cho thấy kỳ vọng ngắn hạn của thị trường đang nghiêng về khả năng phục hồi của chỉ số cơ sở.