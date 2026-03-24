Bộ Y tế đề xuất 9 bệnh truyền nhiễm cách ly y tế trong thời gian ngắn

(TBTCO) - Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh, trong đó, đề xuất danh mục gồm 9 bệnh truyền nhiễm bắt buộc cách ly y tế ngay khi phát hiện.

Cụ thể, 9 bệnh được xác định phải triển khai cách ly ngay khi phát hiện gồm: Bạch hầu, ho gà, sởi, rubella, bệnh than, viêm màng não do não mô cầu, tay chân miệng, thủy đậu và quai bị.

Ngoài ra, các bệnh truyền nhiễm nhóm B khác cũng có thể được bổ sung tùy theo diễn biến thực tế, do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định.

Về quy trình xử lý Bộ Y tế đề xuất quy định thời gian xử lý rất cụ thể, ngắn và mang tính bắt buộc. Trong 3 giờ từ khi phát hiện, cơ quan y tế cấp xã phải lập danh sách đề xuất cách ly tại nhà.

Trong 1 giờ tiếp theo, chủ tịch UBND cấp xã phải ban hành quyết định cách ly. Sau đó 3 giờ, các lực lượng liên quan phải được thông báo và triển khai thực hiện.

Tương tự, tại cơ sở khám chữa bệnh và cửa khẩu, toàn bộ quy trình lập danh sách, phê duyệt, tổ chức cách ly đều được yêu cầu hoàn tất trong vòng 1 giờ cho mỗi bước.

Việc quy định rõ từng mốc thời gian nhằm hạn chế tối đa độ trễ trong phản ứng chống dịch.

Dự thảo đưa ra 4 hình thức cách ly y tế gồm: cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú (do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định); cách ly tại cơ sở khám chữa bệnh (do Giám đốc cơ sở y tế quyết định); cách ly tại cửa khẩu (do người đứng đầu cơ quan phụ trách cửa khẩu quyết định).

Đồng thời đề xuất quy định cho phép trưng dụng cơ sở, địa điểm khác phục vụ cách ly trong trường hợp cần thiết như trường học, ký túc xá; doanh trại quân đội, công an; khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú; nhà máy, xí nghiệp; các chung cư...

Thời gian cách ly y tế của từng bệnh truyền nhiễm theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới.

Đáng chú ý, dự thảo cũng đưa ra cơ chế “ngăn chặn tạm thời”. Trong tình huống khẩn cấp, người đứng đầu cơ sở y tế hoặc đơn vị liên quan có quyền yêu cầu người nghi nhiễm không rời khỏi địa điểm trong tối đa 3 giờ để chờ quyết định chính thức, quy định này giúp hạn chế nguy cơ lây lan ra cộng đồng.