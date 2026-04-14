Ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng tăng, người dân nâng cao ý thức phòng bệnh

Văn Nam

17:16 | 14/04/2026
(TBTCO) - Bộ Y tế cho biết, theo số liệu giám sát từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận 31.927 trường hợp mắc sốt xuất huyết, có 4 trường hợp tử vong. Số mắc ghi nhận sớm ngay từ những tháng đầu năm, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Nam.
Theo ông Võ Hải Sơn - Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), trong những năm gần đây, sốt xuất huyết tại Việt Nam vẫn có xu hướng gia tăng theo chu kỳ, xen kẽ những năm số mắc cao. Tuy nhiên, ngoài yếu tố chu kỳ, hiện nay còn có thêm nhiều yếu tố tác động như thời tiết nóng lên, mưa thất thường, đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư cao và sự tồn tại của nhiều vật chứa nước trong khu dân cư. Những yếu tố này có thể làm dịch xuất hiện sớm hơn, kéo dài hơn và khó kiểm soát hơn nếu cộng đồng không duy trì thường xuyên các biện pháp phòng bệnh. Vì vậy, công tác giám sát và phòng, chống dịch cần được thực hiện liên tục, không chỉ khi bước vào mùa cao điểm.

Ca mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng. Ảnh: TL.

Tuy vậy, hiện nay vẫn còn một bộ phận người dân hiểu chưa đầy đủ về phòng, chống sốt xuất huyết. Nhiều người cho rằng, muỗi truyền bệnh chỉ sinh sản ở nơi nước bẩn, trong khi trên thực tế muỗi vằn thường đẻ trứng ở các dụng cụ chứa nước sạch hoặc nước tương đối sạch ở các khu vực trong và quanh nhà như chum, vại, lọ hoa, xô chậu, khay nước, lốp xe cũ.

Ông Võ Hải Sơn cho hay, trong thời gian tới, số ca sốt xuất huyết có thể tiếp tục gia tăng, nhất là vào các tháng mùa mưa, trong bối cảnh thời tiết nóng ẩm đến sớm và điều kiện sinh hoạt, tích trữ nước tại một số khu vực tạo thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển.

Bên cạnh đó, nhiều người còn trông chờ chủ yếu vào phun hóa chất, trong khi biện pháp quan trọng và bền vững nhất vẫn là loại bỏ nơi muỗi đẻ trứng và diệt bọ gậy hằng tuần. Muỗi vằn thường đốt người vào ban ngày nên cần chủ động phòng muỗi đốt cả ban ngày, chứ không riêng chỉ ban đêm. Khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, người dân không nên tự ý điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế để được khám, theo dõi và hướng dẫn xử trí kịp thời.

Ông Sơn khuyến cáo, để phòng bệnh sốt xuất huyết, mỗi hộ gia đình cần duy trì đều đặn hằng tuần kiểm tra và loại bỏ các vật dụng có thể đọng nước trong và quanh nhà; đậy kín các dụng cụ chứa nước sinh hoạt; thay nước bình hoa, cọ rửa dụng cụ chứa nước và diệt bọ gậy theo hướng dẫn của ngành y tế.

Đồng thời, chủ động phòng muỗi đốt bằng cách ngủ màn, mặc quần áo dài tay và sử dụng các biện pháp xua muỗi phù hợp; phối hợp với chính quyền và ngành y tế khi địa phương triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch, trong đó có phun hóa chất theo chỉ định chuyên môn. Những việc làm này nếu được thực hiện thường xuyên, đồng bộ sẽ góp phần quan trọng trong phòng, chống sốt xuất huyết tại cộng đồng./.

