Các địa phương đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch mùa mưa lũ

Để chủ động ứng phó, phòng, chống hiệu quả dịch bệnh do mưa lũ và các tình huống thiên tai trong năm 2026, đảm bảo cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng tránh nguy cơ ô nhiễm từ chất thải, góp phần phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe nhân dân, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo chính quyền các cấp và huy động các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với ngành y tế chủ động triển khai các hoạt động theo "Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh trong tình huống xảy ra thiên tai (bão, lũ)" tại Quyết định số 237/QĐ-BYT ngày 23/1/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động bố trí kinh phí, nhân lực, hóa chất, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác xử lý nước, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời, rà soát, cập nhật, hoàn thiện kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và dịch bệnh; lồng ghép nội dung đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường trong các kế hoạch ứng phó khẩn cấp của địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; xử lý kịp thời các sự cố ô nhiễm nguồn nước; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; phân công đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo.

Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh, thành phố chú trọng, đẩy mạnh truyền thông, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác; đặc biệt là phổ biến một số triệu chứng thường gặp trong mưa.

Bên cạnh đó, chủ động bố trí kinh phí, nhân lực, hóa chất, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác xử lý nước, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh; tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị và kịp thời báo cáo các vấn đề phát sinh về Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế)./.