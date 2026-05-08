Thời sự

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chương trình dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

19:32 | 08/05/2026
(TBTCO) - Tối 8/5 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Cebu (Philippines), kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 48 từ ngày 7 - 8/5 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.
Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: TTXVN.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham dự các phiên khai mạc, phiên họp toàn thể, họp kín với lãnh đạo các nước thành viên ASEAN và có các bài phát biểu quan trọng, truyền tải thông điệp đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ XIV của Đảng và quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực củng cố tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần tăng cường khả năng tự cường và ứng phó của ASEAN trước các biến động, nhất là các tác động của tình hình Trung Đông, và trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Trong phiên họp toàn thể và phiên họp hẹp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nêu bật những đề xuất của Việt Nam trong việc ASEAN đối phó thế nào với những thách thức mang tính liên thông, đa chiều; cũng như nêu 3 trọng tâm cho ASEAN trong bối cảnh mới.

Các đề xuất của Việt Nam được các lãnh đạo ASEAN hoan nghênh, đánh giá cao về nội dung và tính kịp thời. Trên cơ sở đề xuất của Việt Nam, hội nghị thảo luận, nhất trí ra Tuyên bố Lãnh đạo ASEAN về các Hành động ưu tiên củng cố tự cường khu vực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các Trưởng đoàn tham dự Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: VGP.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng đã có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế nhằm củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả.

Tại các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế, Thủ tướng nhấn mạnh ưu tiên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, củng cố tin cậy chính trị và triển khai hiệu quả các khuôn khổ hợp tác sẵn có; đề cao tinh thần hữu nghị, đoàn kết và hợp tác với các nước; mong muốn khai thác hiệu quả các dư địa hợp tác mới trong quan hệ thương mại, thúc đẩy hợp tác kinh tế nội khối ASEAN, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, phát triển chuỗi cung ứng và tăng cường kết nối hạ tầng khu vực.

Chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thành công tốt đẹp trên cả phương diện đa phương và song phương, để lại dấu ấn tốt đẹp về tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm và đóng góp thực chất, hiệu quả vào công việc chung của ASEAN, cũng như thúc đẩy quan hệ với các nước thành viên nhằm đóng góp cho hòa bình, phát triển ở khu vực và thế giới./.

theo TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 3 đề xuất lớn với ASEAN trước những thách thức đa chiều
(TBTCO) - Ngày 8/5, tại Trung tâm Hội nghị Mactan Expo, Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Lễ khai mạc và Phiên họp toàn thể của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48.
Việt Nam - Sri Lanka nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện
(TBTCO) - Hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Sri Lanka lên Đối tác Toàn diện; cam kết tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao.
Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Sri Lanka
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka, sáng 8/5, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống. Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake chủ trì Lễ đón.
Biến "gần gũi địa lý" thành "lợi thế gắn kết chiến lược" giữa 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào
(TBTCO) - Ngày 8/5, tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48
(TBTCO) - Sáng 8/5, tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khai mạc và phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Dự kiến chiều cùng ngày, Thủ tướng sẽ tham dự phiên họp hẹp của Hội nghị.
Khai mở dư địa hợp tác kinh tế Việt Nam - Sri Lanka
(TBTCO) - Trong 2 ngày 7 - 8/5 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Sri Lanka. Chuyến thăm nhằm tạo xung lực mới cho nền kinh tế 2 nước. Hàng loạt hoạt động xúc tiến, kết nối doanh nghiệp, Việt Nam và Sri Lanka đang đứng trước cơ hội thúc đẩy hợp tác theo chiều sâu, thực chất và bền vững hơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka
(TBTCO) - Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lần này góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thắt chặt tình cảm hữu nghị chân thành giữa lãnh đạo, nhân dân 2 nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ
(TBTCO) - Sau khi kết thúc tốt đẹp các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, tối 7/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay quốc tế Mumbai đi thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 - 8/5.
