Ngày 23/3: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 65.000 - 69.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (23/3) giảm nhẹ tại một số địa phương miền Bắc và miền Trung, trong khi miền Nam vẫn giữ được mặt bằng giá cao. Hiện giá heo hơi cao nhất cả nước đạt 69.000 đồng/kg, ghi nhận tại Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Giá heo hơi hôm nay biến động trái chiều giữa ba miền. Ảnh: Hà My

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm tại một số địa phương. Cụ thể, giá heo tại Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Bắc Ninh và Hưng Yên xuống mức 66.000 đồng/kg; Phú Thọ đạt 66.000 đồng/kg; Hải Phòng và Ninh Bình cùng về mức 65.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Nội, Lào Cai và Điện Biên tiếp tục đi ngang ở mức 66.000 đồng/kg; Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lai Châu và Sơn La duy trì mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 65.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay biến động trái chiều, trong đó xu hướng giảm chiếm ưu thế. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa và Nghệ An cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 65.000 đồng/kg. Trái lại, giá heo tại Đắk Lắk ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg, lên 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng giữ mức 65.000 đồng/kg; Quảng Trị duy trì mức 66.000 đồng/kg; Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 65.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay biến động nhẹ tại một địa phương. Cụ thể, giá heo tại Đồng Tháp tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 69.000 đồng/kg, ngang bằng với Vĩnh Long, địa phương đang duy trì mức giá cao nhất cả nước.

Trong khi đó, Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh cùng giữ mức 68.000 đồng/kg; Cà Mau duy trì mức 67.000 đồng/kg; An Giang và Cần Thơ tiếp tục đi ngang ở mức 66.000 đồng/kg; Vĩnh Long giữ nguyên mức 69.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg./.