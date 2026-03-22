Tăng tốc cải cách, Kho bạc Nhà nước góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

(TBTCO) - Triển khai Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước đang tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ. Các giải pháp được triển khai đồng bộ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đẩy mạnh cải cách, chuyển đổi số nâng cao chất lượng phục vụ

Thực hiện Quyết định số 187/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành Quyết định số 1371/QĐ-KBNN nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong toàn hệ thống, với lộ trình rõ ràng và phân công trách nhiệm cụ thể.

Một trong những trọng tâm được xác định là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, hiện đại. Theo đó, các thủ tục được rà soát, cắt giảm thành phần hồ sơ, giấy tờ trên cơ sở khai thác tối đa dữ liệu điện tử. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được KBNN vận hành hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Công chức KBNN đang thực hiện đối soát số liệu thanh toán vốn ngân sách trên dịch vụ công trực tuyến của KBNN. Ảnh: Đức Thanh

Đáng chú ý, KBNN đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trên môi trường điện tử. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số cũng tiếp tục được KBNN đẩy mạnh với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản trị; thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống nhằm đơn giản hóa quy trình, nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Trong thời gian tới, với quyết tâm cải cách mạnh mẽ và đẩy nhanh chuyển đổi số, KBNN sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng Kho bạc số hiện đại, minh bạch, hiệu quả, đóng góp tích cực vào mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đồng thời, việc số hóa hồ sơ, chuẩn hóa dữ liệu và gắn mã số kết quả giải quyết thủ tục hành chính cũng được KBNN triển khai đồng bộ, tạo điều kiện cho việc chia sẻ và tái sử dụng thông tin. KBNN cũng đặt mục tiêu hướng tới thực hiện nguyên tắc “chỉ cung cấp thông tin một lần”, qua đó nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý.

Cùng với cải cách và chuyển đổi số, KBNN còn đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Việc xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được xác định là yếu tố then chốt.

Công tác tuyên truyền, khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được KBNN đẩy mạnh. Các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được KBNN tiếp nhận, xử lý kịp thời nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách. Văn phòng KBNN được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình triển khai trong toàn hệ thống.

Đồng bộ giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Theo KBNN, việc triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách, chuyển đổi số nêu trên là bước đi cụ thể của đơn vị nhằm góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Chính phủ đề ra trong năm 2026.

Cụ thể, Chính phủ tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao thứ hạng của Việt Nam trên các bảng xếp hạng quốc tế quan trọng như phát triển bền vững (SDG), quyền tài sản, đổi mới sáng tạo toàn cầu và phát triển Chính phủ điện tử; đồng thời cải thiện các chỉ số về logistics, du lịch và các chỉ số phản ánh mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp như PCI, PAR Index, SIPAS.

Cùng với đó, mục tiêu tăng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường khoảng 15 - 20% so với năm 2025, đồng thời kiểm soát tỷ lệ doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, đặt ra yêu cầu cao đối với các bộ, ngành trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Để đạt được các mục tiêu này, Chính phủ yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó trọng tâm là hoàn thiện thể chế, cắt giảm điều kiện kinh doanh, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính và khơi thông các nguồn lực phát triển.

Trong bối cảnh đó, việc KBNN đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động nội bộ, mà còn trực tiếp góp phần giảm chi phí tuân thủ, tăng tính minh bạch và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Theo KBNN, việc triển khai Kế hoạch hành động không chỉ mang ý nghĩa trong phạm vi toàn hệ thống mà còn đóng góp trực tiếp vào cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của quốc gia. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững./.