Khởi công xây Nhà Đại đoàn kết và trao quà cho phụ nữ neo đơn, thanh niên yếu thế ở xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

(TBTCO) - Ngày 22/3/2026, 4 Chi đoàn thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phối hợp với Chi đoàn Sở Tài chính Hà Tĩnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ Khởi công xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Đậu Thị Tâm ở thôn Hồng Thịnh và trao quà cho phụ nữ neo đơn, thanh niên yếu thế.

Tham dự lễ khởi công có Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh Đặng Trần Phong; Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân Phan Duy Vĩnh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nghi Xuân Lương Thị Hà, cùng các đoàn viên ưu tú của 4 Chi đoàn thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, gồm Chi đoàn: Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I), Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại, Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước.

Trao biểu trưng hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Đậu Thị Tâm.

Bà Đậu Thị Tâm thuộc diện hộ nghèo, đơn thân, bị bệnh về thần kinh và đang sống trong căn nhà xuống cấp do bố mẹ để lại. Hiện bà Tâm sống nhờ nguồn trợ cấp xã hội (người già đơn thân), không có nguồn thu nhập khác nên không có khả năng sửa chữa, xây dựng nhà ở mới.

Đại biểu tiến hành nghi thức động thổ khởi công xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho bà Đậu Thị Tâm

Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình, 4 Chi đoàn thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính và Chi đoàn Sở Tài chính Hà Tĩnh đã hỗ trợ kinh phí 100 triệu đồng xây dựng nhà ở mới, giúp bà Tâm sớm ổn định cuộc sống.

Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Nghi Xuân cũng đã vận động nhân dân và các tổ chức đoàn thể đóng góp ngày công xây dựng công trình.

Bí thư Chi đoàn Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính), đồng chí Nguyễn Phương Ngọc Huyền phát biểu tại buổi lễ khởi công.

Thay mặt cho các chi đoàn, Bí thư Chi đoàn Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính), đồng chí Nguyễn Phương Ngọc Huyền bày tỏ vui mừng khi được cùng đóng góp ủng hộ 100 triệu đồng cho việc xây dựng ngôi nhà ý nghĩa này. Đây thực sự là một hoạt động rất thiết thực để hưởng ứng phong trào của thanh niên, đồng thời thể hiện sự chia sẻ, quan tâm đối với các hoạt động cộng đồng, phát huy vai trò xung kích của thanh niên Bộ Tài chính nói riêng cũng như thanh niên cả nước nói chung.

"Chúng cháu cũng rất hy vọng việc khởi công xây dựng ngôi nhà này sẽ hỗ trợ cho gia đình bà Tâm có một cuộc sống ổn định hơn, giúp bà có thể yên tâm sinh sống và làm việc. Nhân dịp này, chúng cháu xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như các đơn vị đã phối hợp và đồng hành, hỗ trợ chúng cháu thực hiện được hoạt động ý nghĩa này" - đồng chí Nguyễn Phương Ngọc Huyền bày tỏ.

Tuổi trẻ Bộ Tài chính nói chung cũng như đại diện của các chi đoàn thanh niên ngày hôm nay ở đây nói riêng sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới để thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực và có ý nghĩa hơn, nhằm lan tỏa giá trị yêu thương đến cho tất cả mọi người.

Tại buổi lễ, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình bà Đậu Thị Tâm đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của 4 Chi đoàn thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính.

Bí thư 4 chi đoàn trao 15 suất quà cho phụ nữ neo đơn, thanh niên yếu thế tại xã Nghi Xuân.

Cũng nhân dịp này, 4 Chi đoàn thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, Tổng công ty Lương thực miền Nam đã trao 15 suất quà cho phụ nữ neo đơn, thanh niên yếu thế trên địa bàn xã Nghi Xuân, mỗi suất gồm 500 ngàn đồng tiền mặt và 20 kg gạo.

Các đại biểu và đoàn viên thanh niên 4 Chi đoàn chụp hình lưu niệm.

Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), đồng thời mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các nhà hảo tâm đối với hộ nghèo, góp phần giúp gia đình ổn định cuộc công, vươn lên thoát nghèo bền vững./.