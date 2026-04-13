Xã hội

Đoàn thanh niên Bộ Tài chính phát huy vai trò xung kích trong phát triển kinh tế đất nước

Thu Hương

[email protected]
16:54 | 13/04/2026
(TBTCO) - Phát huy vai trò xung kích của lực lượng thanh niên, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tổ chức tọa đàm nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị trong giai đoạn mới. Tọa đàm được tổ chức vào chiều ngày 15/4/2026 tại trụ sở Bộ Tài chính (số 6 - 8 Phan Huy Chú, Hà Nội).
Với chủ đề “Thanh niên Bộ Tài chính tiên phong triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước của Bộ Chính trị”, tọa đàm sẽ cụ thể hóa tinh thần 2 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, qua đó phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên ngành Tài chính trong giai đoạn mới.

Tọa đàm do 4 Chi đoàn gồm Chi đoàn Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Chi đoàn Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước, Chi đoàn Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính và Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư phối hợp tổ chức.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tài chính phát huy vai trò xung kích, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển của đất nước. Ảnh: Đức Minh.

Chương trình dự kiến có sự tham dự của khoảng 100 - 150 đại biểu, bao gồm đại diện cấp ủy, lãnh đạo Bộ Tài chính; đại diện cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; lãnh đạo Đoàn Thanh niên Chính phủ; Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính; đại diện đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính; cùng đại diện một số cơ quan, đơn vị trung ương liên quan. Đồng chí Lê Đôn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính chủ trì tọa đàm.

Tại tọa đàm, các đoàn viên, thanh niên sẽ được lắng nghe các tham luận chuyên sâu, tập trung vào việc cụ thể hóa các định hướng lớn của hai nghị quyết trong thực tiễn công tác của ngành Tài chính. Trong đó, tham luận “Thanh niên Bộ Tài chính tiên phong triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân” do Chi đoàn Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể trình bày sẽ làm rõ vai trò của lực lượng trẻ trong thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững.

Tiếp đó, tham luận “Triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước: Những điểm mới, đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài chính và thanh niên ngành Tài chính” do Chi đoàn Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính trình bày sẽ tập trung phân tích các nội dung cốt lõi, yêu cầu đổi mới trong phát triển kinh tế nhà nước, cũng như các nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Tài chính trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, tham luận “Đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW” do Chi đoàn Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước trình bày sẽ đi sâu vào các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước.

Ngoài các tham luận từ khối cơ quan quản lý, tọa đàm còn có sự tham gia, trao đổi của đại diện các doanh nghiệp thuộc cả khu vực tư nhân và khu vực nhà nước. Ở khối doanh nghiệp tư nhân, có sự tham dự của Công ty cổ phần Sản xuất gia công và xuất nhập khẩu Hanel (Hanel PT), Công ty TNHH Truyền thông quảng cáo BESPOKE....

Ở khối doanh nghiệp nhà nước, có sự tham gia của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các công ty, tập đoàn thuộc khối nhà nước. Đồng thời, tọa đàm còn có sự góp mặt của chuyên gia đến từ Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp và chuyên gia, tọa đàm được kỳ vọng sẽ tạo diễn đàn trao đổi đa chiều, góp phần làm rõ hơn các nội dung trọng tâm của hai nghị quyết, đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả triển khai trong thực tiễn, qua đó khẳng định vai trò tiên phong của đoàn viên, thanh niên Bộ Tài chính trong công cuộc phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước theo định hướng của Đảng./.

Thu Hương
Từ khóa:
thanh niên đoàn thanh niên đoàn thanh niên bộ tài chính Nghị quyết số 68-NQ/TW Nghị quyết số 79-NQ/TW kinh tế tư nhân kinh tế nhà nước Báo Tài chính - Đầu tư Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

