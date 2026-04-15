Nâng cao vai trò của thanh niên trong thực thi Nghị quyết số 68 và Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị

Thu Hương

22:20 | 15/04/2026
(TBTCO) - Thông qua tọa đàm “Thanh niên ngành Tài chính tiên phong thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị”, vai trò xung kích của thanh niên ngành Tài chính tiếp tục được nhấn mạnh, đặc biệt trong tham mưu chính sách, cải cách thể chế và thúc đẩy chuyển đổi số.
Phát huy vai trò của thanh niên ngành Tài chính

Chiều ngày 15/4, tại trụ sở Bộ Tài chính (6 - 8 Phan Huy Chú, Hà Nội), Tọa đàm “Thanh niên ngành Tài chính tiên phong thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị” đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Chi đoàn Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Chi đoàn Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước, Chi đoàn Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư.

Sự kiện không chỉ là diễn đàn trao đổi nghiệp vụ, mà còn là hoạt động cụ thể hóa vai trò của tổ chức Đoàn trong việc gắn kết công tác thanh niên với nhiệm vụ chính trị của ngành, trong bối cảnh yêu cầu cải cách thể chế và nâng cao chất lượng quản trị ngày càng rõ nét.

Đồng chí Lê Đôn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phát biểu tại tọa đàm.
Ảnh: Đức Thanh.

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Lê Đôn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nhấn mạnh, Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước là những nội dung trọng tâm do Bộ Tài chính giữ vai trò tham mưu chủ yếu. Theo đồng chí, đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là cơ hội để thanh niên ngành Tài chính thể hiện rõ trách nhiệm chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp và tinh thần cống hiến.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực còn nhiều biến động, việc Việt Nam duy trì ổn định vĩ mô và đạt kết quả tích cực đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác tham mưu chính sách. Hai nghị quyết của Bộ Chính trị đã xác lập định hướng rõ ràng về phát triển kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân, trong đó yêu cầu đổi mới tư duy quản lý, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Đồng chí Bí thư Chi đoàn Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể trình bày tham luận tại tọa đàm. Ảnh: Minh Tiến.

Từ đó, đồng chí Lê Đôn đề nghị lực lượng đoàn viên thanh niên ngành Tài chính phát huy vai trò tiên phong trên cả ba phương diện: nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu chính sách; chủ động ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong công việc chuyên môn; tích cực đề xuất các sáng kiến cải cách, góp phần hoàn thiện môi trường thể chế. Đặc biệt, thanh niên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nâng cao chất lượng thực thi công việc, lấy hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp và người dân làm thước đo, qua đó góp phần đưa các chủ trương lớn của Đảng vào thực tiễn.

Các tham luận tại tọa đàm tập trung làm rõ việc triển khai hai nghị quyết từ góc độ chuyên môn, đồng thời gắn với vai trò cụ thể của lực lượng thanh niên. Đại diện Chi đoàn Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cho biết, việc cụ thể hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW đã đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện ở tiến độ thực hiện nhiệm vụ cao và môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Trong quá trình đó, đoàn viên, thanh niên đã tham gia tích cực vào công tác tham mưu, hỗ trợ doanh nghiệp, kết nối khởi nghiệp và xây dựng công cụ theo dõi, đánh giá chính sách. Tuy nhiên, hoạt động khởi nghiệp của thanh niên vẫn còn hạn chế về quy mô và nguồn lực, đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường đối thoại chính sách.

Thúc đẩy cải cách từ lực lượng cán bộ trẻ

Đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước, tham luận của Chi đoàn Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước cho thấy, khu vực này tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, song vẫn cần đổi mới mạnh mẽ về quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong tiến trình đó, thanh niên ngành Tài chính được xác định là lực lượng tham gia trực tiếp vào nghiên cứu, đề xuất giải pháp và thúc đẩy đổi mới, đặc biệt trong các nội dung liên quan đến chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Đồng chí Bí thư Chi đoàn Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước trình bày tham luận tại tọa đàm. Ảnh: Minh Tiến.

Bổ sung góc nhìn chính sách, đại diện Chi đoàn Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính nhấn mạnh những điểm mới của Nghị quyết số 79-NQ/TW, trong đó nổi bật là việc đổi mới tư duy quản lý nguồn lực công theo nguyên tắc thị trường và nâng cao hiệu quả sử dụng. Việc triển khai các nhiệm vụ này đòi hỏi đội ngũ cán bộ trẻ phải chủ động nghiên cứu, nâng cao năng lực chuyên môn và gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động Đoàn với công việc chuyên môn hằng ngày.

Đáng chú ý, tham luận của Thạc sĩ Nguyễn Đức Minh - nghiên cứu viên Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã làm rõ yêu cầu cấp thiết của cải cách thể chế và quản trị linh hoạt nhằm khơi thông nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân.

Đồng chí Bí thư Chi đoàn Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính trình bày tham luận tại tọa đàm. Ảnh: Minh Tiến.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Đức Minh, trong bối cảnh mục tiêu phát triển dài hạn được đặt ra, việc chuyển từ mô hình “tiền kiểm” sang quản trị dựa trên dữ liệu và rủi ro là xu hướng tất yếu. Cùng với đó, các giải pháp như giảm chi phí tuân thủ, tăng cường liên thông dữ liệu, mở rộng cơ chế thử nghiệm và nâng cao hiệu quả hậu kiểm cần được triển khai đồng bộ. Trong quá trình này, lực lượng thanh niên ngành Tài chính có lợi thế trong việc tiếp cận công nghệ, đổi mới tư duy và có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi mô hình quản lý.

Xuyên suốt tọa đàm, điểm chung được các đại biểu nhấn mạnh là vai trò trung tâm của thanh niên trong việc hiện thực hóa các nghị quyết của Đảng. Không chỉ dừng lại ở việc tham gia các hoạt động phong trào, đoàn viên thanh niên đang ngày càng gắn bó chặt chẽ với nhiệm vụ chuyên môn, trực tiếp tham gia quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Với đặc trưng là lực lượng năng động, có khả năng thích ứng nhanh và tư duy đổi mới, thanh niên ngành Tài chính được kỳ vọng sẽ là nhân tố thúc đẩy quá trình cải cách thể chế, hiện đại hóa quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn ngành.

Việc tổ chức tọa đàm không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần của Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 79-NQ/TW, mà còn tạo nền tảng để củng cố vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị. Thông qua đó, thanh niên ngành Tài chính tiếp tục được khẳng định là lực lượng xung kích, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia hiện đại, minh bạch và bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới./.

Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc

