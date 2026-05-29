Tiếp nhận 22 tổ chức đoàn, tạo động lực mới cho công tác đoàn ngành Tài chính

Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã tổ chức thành công hội nghị chuyển giao, tiếp nhận 22 tổ chức đoàn với tổng số 62.436 đoàn viên từ Đoàn Thanh niên Chính phủ về trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính. Tham dự hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính cùng đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã thực hiện nghi thức trao quyết định bàn giao, tiếp nhận 22 tổ chức đoàn và hơn 62 nghìn đoàn viên. Việc chuyển giao được triển khai theo đúng quy định, bảo đảm đồng bộ với quá trình kiện toàn tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo nền tảng để các đơn vị nhanh chóng ổn định hoạt động, tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan cho biết, việc tiếp nhận các tổ chức đoàn là dấu mốc quan trọng trong quá trình kiện toàn công tác đoàn và phong trào thanh niên sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại hệ thống chính trị tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước. Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp nhận và kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty và Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Việc chuyển giao các tổ chức đoàn lần này nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn ngành.

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ phát biểu tại hội nghị.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, lực lượng đoàn viên thanh niên đang giữ vai trò quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số, đổi mới quản trị doanh nghiệp, cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc tiếp nhận hơn 62 nghìn đoàn viên cùng 22 tổ chức đoàn vừa mở rộng quy mô tổ chức, vừa đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động đoàn trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị các đơn vị nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính.

Đồng chí Lê Đôn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng cho biết, việc chuyển giao được thực hiện theo Kết luận số 208-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm bảo đảm sự đồng bộ giữa tổ chức đảng và tổ chức đoàn trong các tập đoàn, tổng công ty và ngân hàng thương mại nhà nước. Đây là bước chuyển quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đoàn trong giai đoạn mới. Đồng chí ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thời gian qua trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; đồng thời đánh giá cao những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và các hoạt động an sinh xã hội do đoàn viên thanh niên triển khai.

Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ đề nghị Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tiếp tục hỗ trợ các đơn vị sớm ổn định tổ chức, phát huy thế mạnh của từng cơ sở đoàn và đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả. Đồng thời bày tỏ tin tưởng các tổ chức đoàn sau khi chuyển giao sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành Tài chính và đất nước.

Theo đồng chí Lê Đôn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, việc tiếp nhận 22 tổ chức đoàn với hơn 62 nghìn đoàn viên là sự hội tụ nguồn lực trí tuệ, tinh thần xung kích và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước và nền kinh tế. Đây cũng là động lực mới để công tác đoàn và phong trào thanh niên của Bộ Tài chính tiếp tục phát triển với nhiều mô hình sáng tạo và cách làm hiệu quả.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính sẽ tập trung ổn định tổ chức, bảo đảm quá trình chuyển giao diễn ra thông suốt; đồng thời tăng cường kết nối giữa các cơ sở đoàn, phát huy thế mạnh của từng đơn vị để xây dựng các phong trào hành động gắn với nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Cùng với đó là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng hiện đại, lấy đoàn viên làm trung tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên.

Thay mặt các đơn vị được chuyển giao, đồng chí Nguyễn Văn Thuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam bày tỏ cảm ơn đối với Đoàn Thanh niên Chính phủ, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính cùng các cấp ủy, chính quyền đã tạo điều kiện để 22 tổ chức đoàn được chuyển giao về trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuấn cho rằng, đây là dấu mốc quan trọng, mở ra môi trường hoạt động mới để các tổ chức đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ. Các đơn vị được tiếp nhận sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, xung kích của đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành Tài chính và đất nước.

