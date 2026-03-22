Sáng ngày 22/3, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.085 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm tuần 0,86%, hiện ở mức 99,50 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.881 - 26.289 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.069 đồng 26.339 đồng Vietinbank 25.940 đồng 26.339 đồng BIDV 26.115 đồng 26.335 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.586 - 30.490 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.658 đồng 31.221 đồng Vietinbank 29.572 đồng 31.292 đồng BIDV 29.895 đồng 31.155 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 151 - 167 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 160.76 đồng 170.97 đồng Vietinbank 159.67 đồng 171.17 đồng BIDV 161.50 đồng 170.50 đồng

Tại thị trường tự do, tỷ giá USD ''chợ đen'' tính đến 4h30 ngày 22/3/2026, giảm 809 đồng ở chiều mua và tăng 211 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.167 - 27.307 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm tuần 0,86%, hiện ở mức 99,50 điểm.

Trong tuần vừa qua, đồng USD biến động mạnh nhưng xu hướng chung là suy yếu so với nhiều đồng tiền chủ chốt, phản ánh tác động đan xen của chính sách tiền tệ và căng thẳng địa chính trị toàn cầu.

Ngay đầu tuần, đồng bạc xanh giảm nhẹ sau giai đoạn tăng trước đó nhờ nhu cầu trú ẩn, khi giới đầu tư chuyển sự chú ý sang loạt quyết định từ các ngân hàng trung ương lớn. Chỉ số DXY lùi khỏi vùng đỉnh, trong khi đồng EUR và Bảng Anh phục hồi, cho thấy thị trường bắt đầu điều chỉnh vị thế sau khi đồng USD tăng nóng trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang.

Sang giữa tuần, đồng USD tiếp tục chịu áp lực khi nhà đầu tư thận trọng chờ tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cùng các ngân hàng trung ương lớn như Ngân hàng Trung ương châu Âu, Ngân hàng Anh và Ngân hàng Nhật Bản. Dù Fed được dự báo giữ nguyên lãi suất, yếu tố đáng chú ý là sự thay đổi trong kỳ vọng thị trường: Khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay bị thu hẹp do áp lực lạm phát gia tăng từ giá năng lượng.

Đến cuối tuần, đồng USD phục hồi nhẹ trong phiên giao dịch cuối nhưng không đủ đảo ngược xu hướng giảm chung.

Nhìn tổng thể, tuần giao dịch vừa qua cho thấy đồng USD đang chuyển từ trạng thái tăng mạnh nhờ yếu tố trú ẩn sang giai đoạn điều chỉnh, trong bối cảnh các động lực truyền thống như chênh lệch lãi suất và dòng vốn an toàn dần suy yếu. Diễn biến này phản ánh môi trường tài chính toàn cầu ngày càng phức tạp, khi rủi ro địa chính trị, lạm phát và chính sách tiền tệ tiếp tục đan xen, tạo áp lực điều chỉnh đối với đồng bạc xanh./.