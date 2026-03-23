Ngày 23/3: Giá bạc trong nước và thế giới kéo dài chuỗi ngày suy giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (23/3) suy giảm sau khi Fed phát tín hiệu duy trì lãi suất cao. Trong nước, giá bạc giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.194.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.223.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay đóng cửa ở mức 67,79 USD/ounce, giảm 5,14 USD mỗi ounce, tương đương giảm 7,04%.

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.549.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.628.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.194.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.223.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.196.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.229.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới quay đầu giảm, hiện ở mức giá 1.781.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.786.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 23/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.194.000 2.223.000 2.196.000 2.229.000 1 kg 58.495.000 59.293.000 58.547.000 59.444.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.201.000 2.231.000 2.203.000 2.233.000 1 kg 58.701.000 59.505.000 58.743.000 59.556.000

Giá vàng liên tục suy yếu trong các phiên gần đây, song mức giảm của bạc còn sâu và nhanh hơn. Diễn biến này không mang tính ngẫu nhiên mà phản ánh rõ những áp lực mang tính cấu trúc đang chi phối thị trường kim loại quý.

Thực tế cho thấy bạc đang chịu sức ép lớn hơn vàng, không chỉ do làn sóng bán tháo chung trên thị trường tài chính mà còn đến từ những yếu tố đặc thù riêng. Khác với vàng, bạc vừa đóng vai trò tài sản trú ẩn vừa là nguyên liệu đầu vào quan trọng trong sản xuất công nghiệp. Chính tính chất “hai mặt” này khiến bạc trở nên nhạy cảm hơn trước những biến động của nền kinh tế.

Trong bối cảnh đồng USD duy trì sức mạnh và Fed tiếp tục theo đuổi chính sách thận trọng, giá bạc được dự báo sẽ còn biến động mạnh và nhạy cảm hơn so với vàng trong thời gian tới.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 23/3/2026: