Ngày 4/6: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu ổn định sau nhịp điều chỉnh mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay điều chỉnh tăng 500 - 600 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước bật tăng trở lại

Sau nhiều phiên liên tiếp đi xuống, thị trường cà phê nội địa sáng 4/6 đã ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá thu mua tại các vùng nguyên liệu trọng điểm đồng loạt tăng trở lại. Theo khảo sát, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hiện dao động từ 86.700 - 87.300 đồng/kg, tăng từ 500 - 600 đồng/kg so với ngày trước đó.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá cà phê cao nhất cả nước khi tăng 600 đồng/kg, lên mức 87.300 đồng/kg. Đây cũng là địa phương tăng mạnh nhất trong phiên giao dịch hôm nay.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 500 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức 87.200 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá thấp nhất khu vực nhưng cũng tăng thêm 500 đồng/kg, đạt 86.700 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê diễn biến trái chiều giữa hai dòng sản phẩm chủ lực. Cụ thể, trên Sàn London, giá cà phê Robusta đảo chiều tăng sau phiên giảm mạnh trước đó. Hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 24 USD/tấn, tương đương 0,7%, lên mức 3.462 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng tăng thêm 20 USD/tấn, đạt 3.335 USD/tấn.

Ngược lại, trên Sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 1,4 US cent/pound xuống còn 259,2 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng mất 1,35 US cent/pound, còn 252,85 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước ổn định

Giá tiêu trong nước hôm nay đi ngang. Ảnh minh họa

Sau phiên giảm đáng chú ý trước đó, thị trường hồ tiêu nội địa đã tạm thời lấy lại trạng thái cân bằng. Theo ghi nhận sáng 4/6, giá tiêu tại các địa phương trọng điểm không có thêm biến động mới. Hiện Đắk Lắk và Đắk Nông vẫn là 2 địa phương có giá tiêu cao nhất cả nước với mức 139.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) duy trì ở mức 137.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai và Gia Lai tiếp tục là 2 địa phương có giá thấp nhất, cùng giao dịch ở mức 136.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu diễn biến trái chiều giữa các quốc gia sản xuất lớn. Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia được niêm yết ở mức 7.160 USD/tấn, tăng nhẹ 8 USD/tấn so với phiên trước đó. Giá tiêu trắng Muntok của nước này cũng tăng thêm 10 USD/tấn, lên mức 9.241 USD/tấn.

Ngược lại, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tiếp tục kéo dài xu hướng giảm. Hiện mặt hàng này được giao dịch ở mức 6.025 USD/tấn, giảm thêm 75 USD/tấn so với phiên trước.

Trong khi đó, thị trường Malaysia gần như không có biến động. Giá tiêu đen Malaysia vẫn giữ ở mức 9.350 USD/tấn, còn tiêu trắng duy trì quanh ngưỡng 12.250 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu xuất khẩu tiếp tục ổn định. Tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l được chào bán trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn, trong khi tiêu trắng duy trì mức 9.000 USD/tấn./.