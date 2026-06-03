Phát hiện hơn 800 phụ tùng ô tô nghi giả mạo nhãn hiệu PEUGEOT tại Hà Nội

Cụ thể, ngày 2/6, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT TP. Hà Nội đã kiểm tra Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Gia Minh Auto Việt Nam tại Khu đô thị mới Đặng Xá và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Khu đô thị 31HA, xã Gia Lâm.

Hà Nội phát hiện hơn 800 phụ tùng ô tô nghi giả mạo nhãn hiệu PEUGEOT. Ảnh: CTV

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 835 sản phẩm phụ tùng, phụ kiện ô tô không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, đồng thời có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu PEUGEOT đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Tang vật bị phát hiện gồm nhiều chủng loại phụ tùng như bộ má phanh, lốc điều hòa, giảm xóc, phớt đầu trục động cơ, lọc dầu, lọc gió động cơ, lọc gió điều hòa, ống nước làm mát, mắt ca lăng, tấm chắn động cơ và nhiều linh kiện khác.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp còn sử dụng dấu hiệu PEUGEOT trên biển hiệu kinh doanh có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ 2 bộ biển hiệu để phục vụ công tác xác minh và xử lý theo quy định.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động kinh doanh trực tiếp, lực lượng chức năng còn xác định doanh nghiệp đang sử dụng 3 website gồm giaminhauto.vn, phutungpeugeot.vn và phukienxephap.com để quảng bá, kinh doanh sản phẩm. Qua rà soát, các website này có nhiều dấu hiệu vi phạm quy định về thương mại điện tử như chưa thực hiện thủ tục thông báo website bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước, công khai không đầy đủ thông tin chủ sở hữu, thiếu các chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân và thông tin bắt buộc về hàng hóa.

Theo Đội QLTT số 1, việc lưu thông các loại phụ tùng giả mạo, kém chất lượng không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình vận hành phương tiện.