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Ngày 4/6: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước ổn định

06:23 | 04/06/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (4/6) đồng loạt tăng do lo ngại thị trường thiếu hụt nguồn cung cao su thiên nhiên. Trong nước, giá cao su nhìn chung vẫn ổn định, chưa có điều chỉnh khi thị trường xuất khẩu chưa có biến động mới.
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Ngày 4/6: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước ổn định
Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt tăng do lo ngại thị trường thiếu hụt nguồn cung cao su thiên nhiên. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 7 tại Trung Quốc tăng 0,75% (135 Nhân dân tệ) lên mức 18.020 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 7 tăng 2,01% (8,2 Yên) lên mức 415,4 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 7 tăng 1,9% (1,7 Baht) lên mức 88,7 Baht/kg.

Trên Sàn Sicom - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 7 giao dịch ở mức 234,2 US cent/kg, tăng 2,1%.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tăng mạnh trở lại khi thị trường lo ngại tình trạng thiếu hụt nguồn cung từ hai quốc gia sản xuất cao su hàng đầu thế giới là Thái Lan và Indonesia.

Hợp đồng cao su giao tháng 11/2026 trên Sở Giao dịch Osaka (OSE) tăng 9,6 Yên, tương đương 2,29%, lên 429 Yên/kg (khoảng 2,69 USD/kg).

Trên Sở Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 6 tăng 205 Nhân dân tệ, tương đương 1,15%, lên 18.005 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.663 USD/tấn), đạt mức cao nhất trong gần hai tuần qua. Trong khi đó, hợp đồng cao su butadien giao tháng 6 được giao dịch nhiều nhất trên SHFE tăng 45 Nhân dân tệ, tương đương 0,31% lên 14.555 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

trong nước, các doanh nghiệp sản xuất cao su lớn tiếp tục duy trì mặt bằng giá thu mua ổn định. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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