Ngày 22/3: Giá heo hơi duy trì xu hướng tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (22/3) tiếp đà tăng tại nhiều địa phương trên cả nước. Miền Nam ghi nhận mức cao nhất 69.000 đồng/kg, tiến sát mốc 70.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì xu hướng tăng so với những ngày trước đó. Các thương lái hiện thu mua heo hơi trong khoảng 65.000 - 67.000 đồng/kg.

Bắc Ninh, Phú Thọ và Hưng Yên đang là những địa phương có mức giá cao nhất khu vực khi đạt 67.000 đồng/kg. Các tỉnh thành như Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai và Điện Biên hiện giao dịch phổ biến ở mức 66.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lai Châu và Sơn La ghi nhận mức thấp hơn trong khu vực, khoảng 65.000 đồng/kg. Theo các thương lái, nguồn cung heo hơi tại miền Bắc chưa có nhiều biến động, trong khi nhu cầu tiêu thụ vẫn duy trì ổn định, giúp mặt bằng giá giữ xu hướng đi lên.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng khoảng 1.000 đồng/kg tại một số địa phương.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi trong khu vực hiện dao động trong khoảng 65.000 - 68.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức giá 68.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và Đắk Lắk hiện giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại như Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa phổ biến ở mức 65.000 đồng/kg. Mặt bằng giá tại khu vực này nhìn chung thấp hơn một chút so với miền Nam, tuy nhiên xu hướng tăng vẫn được duy trì trong những ngày gần đây.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiến sát mốc 70.000 đồng/kg. Cụ thể, giá heo hơi tại Vĩnh Long tăng thêm 1.000 đồng/kg, lên mức 69.000 đồng/kg.

Các địa phương như Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh hiện cùng giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg. Tại Cà Mau, giá heo hơi được thu mua ở mức 67.000 đồng/kg. Trong khi đó, An Giang và Cần Thơ vẫn giữ mức thấp hơn trong khu vực, khoảng 66.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi trên cả nước sáng nay dao động trong khoảng 65.000 - 69.000 đồng/kg, trong đó miền Nam vẫn là khu vực dẫn đầu về giá và đang tiến sát mốc 70.000 đồng/kg./.