Thị trường kim loại phục hồi, đồng dẫn dắt dòng tiền

Trái ngược với thị trường năng lượng, nhóm kim loại ghi nhận sự phục hồi tích cực từ phiên đầu tuần, với đồng trở thành tâm điểm. Giá đồng COMEX kỳ hạn tháng 5 tăng 1,82% lên 12.064 USD/tấn - chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp trước đó; Giá đồng LME cũng tăng gần 2%, lên mức 12.167 USD/tấn. Diễn biến này cho thấy tâm lý thị trường đã cải thiện đáng kể sau giai đoạn điều chỉnh mạnh.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, đà phục hồi của đồng trong phiên hôm qua được hỗ trợ từ hai yếu tố chính. Thứ nhất, sự hạ nhiệt tương đối của rủi ro địa chính trị đã thúc đẩy dòng tiền quay trở lại các tài sản mang tính chu kỳ, trong đó có kim loại cơ bản.

Giá đồng phục hồi trong bối cảnh đồng USD suy yếu.

Thứ hai, đồng USD suy yếu tạo lực đỡ quan trọng cho thị trường. Chỉ số Dollar-Index giảm 0,7%, lùi về dưới mốc 99 điểm, qua đó giúp các mặt hàng định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư quốc tế.

Bên cạnh các yếu tố vĩ mô, thị trường đồng còn được hỗ trợ bởi những rủi ro mang tính cấu trúc trong chuỗi cung ứng. Tại Cộng hòa Dân chủ Congo - một trong những quốc gia sản xuất đồng lớn nhất thế giới, chi phí sản xuất đang chịu áp lực gia tăng do giá axit sunfuric tăng mạnh. Đây là nguyên liệu thiết yếu trong quá trình tinh luyện đồng, khiến biên lợi nhuận của các nhà sản xuất bị thu hẹp và làm dấy lên lo ngại về nguồn cung trong thời gian tới.

Các nhà phân tích của Ngân hàng Citi cho rằng, tình trạng thiếu hụt đồng trong trung hạn do nguồn cung từ các mỏ bị hạn chế cùng với hiện tượng Mỹ tiếp tục tích trữ đồng nhờ cơ hội kinh doanh chênh lệch giá (arbitrage) dự kiến sẽ là những yếu tố chính đẩy giá kim loại này tăng. Ngân hàng này dự báo giá đồng vào đầu năm 2026 có thể chạm mốc 13.000 USD/tấn và thậm chí lên tới 15.000 USD/tấn trong quý II/2026.

Dù phục hồi trong phiên gần nhất, giá đồng vẫn đang chịu sức ép từ những lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Từ cuối tháng 2, giá đã giảm gần 8% do nhu cầu suy yếu trong bối cảnh chi phí tài chính duy trì ở mức cao và hoạt động sản xuất có dấu hiệu chững lại.

Tồn kho ở mức cao cùng với triển vọng tiêu thụ chưa thực sự cải thiện tiếp tục là yếu tố kìm hãm đà tăng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, xét trong trung và dài hạn, triển vọng của đồng vẫn được đánh giá tích cực. Nhu cầu từ quá trình điện khí hóa, phát triển năng lượng tái tạo và mở rộng hạ tầng công nghệ, đặc biệt là các trung tâm dữ liệu đang tạo ra nền tảng vững chắc cho thị trường.

Giá bạc bật tăng từ vùng thấp nhất 3 tháng

Cùng với đó, thị trường kim loại khởi sắc trong phiên hôm qua, khi 8/10 mặt hàng đồng loạt tăng giá. Nổi bật là bạc COMEX với mức tăng 4,4% lên 72,6 USD/ounce, ghi nhận phiên tăng thứ hai liên tiếp và rời xa vùng đáy gần 3 tháng.

Động lực chính đến từ cải thiện tâm lý thị trường trước kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị. Các tín hiệu tích cực từ tiến trình đàm phán tại Trung Đông góp phần giảm lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng, qua đó hạ áp lực lạm phát và củng cố kỳ vọng các ngân hàng trung ương lớn, đặc biệt là Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thêm dư địa cắt giảm lãi suất trong trung hạn. Điều này làm gia tăng sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lợi như bạc.

Bảng giá kim loại.

Bên cạnh đó, dòng tiền đầu tư đang quay trở lại rõ nét. Từ ngày 21/3 đến 25/3, các quỹ ETF bạc toàn cầu đã tăng nắm giữ thêm 254 tấn, lên 28.271 tấn, bù đắp hoàn toàn lượng bán ròng trước đó. Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư cải thiện, tạo lực đỡ ngắn hạn cho giá, dù xu hướng tăng bền vững vẫn cần thêm xác nhận từ các yếu tố vĩ mô.

Yếu tố về nguồn cung cũng đóng vai trò hỗ trợ khi tồn kho tại các trung tâm giao dịch lớn duy trì ở mức thấp. Tính đến 25/3, lượng bạc giao ngay tại kho COMEX giảm 3,1% so với cuối tuần trước và gần 40% so với đầu năm, còn 2.385 tấn. Tại Trung Quốc, tồn kho trên sàn SHFE dù tăng nhẹ nhưng vẫn thấp hơn gần 44% so với đầu năm, ở mức 376 tấn - tiệm cận vùng đáy 10 năm.

Tại thị trường nội địa, giá bạc thường biến động cùng chiều với thế giới nhưng có độ trễ. Ghi nhận trong sáng 26/3, giá bạc nguyên liệu 999 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh giảm nhẹ, dao động quanh 2,363 - 2,397 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bạc miếng đầu tư 999 của các thương hiệu lớn giao dịch trong khoảng 2,752 - 2,877 triệu đồng/lượng.