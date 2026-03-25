Thuế - Hải quan

Xuất khẩu tăng hơn 17%, thương mại nửa đầu tháng 3 khởi sắc mạnh

Song Linh
19:51 | 25/03/2026
(TBTCO) - Ngày 25/3, Cục Hải quan công bố số liệu hoạt động xuất nhập khẩu cho thấy, nửa đầu tháng 3/2026 bật tăng mạnh so với nửa cuối tháng trước, đưa tổng kim ngạch từ đầu năm đến 15/3 lên hơn 197 tỷ USD. Đáng chú ý, xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng hơn 17% so với cùng kỳ, khẳng định vai trò động lực của khu vực sản xuất, đặc biệt là khối FDI.
aa

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3/2026 (từ 1/3 đến 15/3) đạt 41,23 tỷ USD, tăng tới 78,9%, tương ứng tăng 18,18 tỷ USD so với nửa cuối tháng 2/2026.

Biểu đồ: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 01/01/2026 đến 15/3/2026 và cùng kỳ năm 2025. Nguồn: HQ

Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/3/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 197,13 tỷ USD, tăng 20,8%, tương ứng tăng 33,92 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 148,73 tỷ USD, tăng 34,9%.

Riêng trong nửa đầu tháng 3, kim ngạch xuất khẩu đạt 20,35 tỷ USD, tăng mạnh 98,1% so với kỳ trước. Đà tăng tập trung ở các nhóm hàng chủ lực như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị, dệt may, giày dép.

Tính chung đến hết 15/3/2026, tổng trị giá xuất khẩu đạt 96,81 tỷ USD, tăng 17,1%, tương ứng tăng 14,14 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng đáng chú ý trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động.

Một số nhóm hàng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 40,3%, điện thoại và linh kiện tăng 23,1%, máy móc thiết bị tăng 18,2%.

Khu vực FDI tiếp tục là trụ cột xuất khẩu khi đạt 76,68 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ, chiếm tới 79% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Theo ghi nhận của Cục Hải quan, ở chiều ngược lại, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 3 đạt 20,88 tỷ USD, tăng 63,5% so với nửa cuối tháng 2/2026, phản ánh nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất đang phục hồi rõ nét.

Lũy kế đến 15/3/2026, tổng trị giá nhập khẩu đạt 100,32 tỷ USD, tăng 24,6%, tương ứng tăng 19,78 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Các nhóm hàng tăng mạnh chủ yếu là đầu vào sản xuất như máy vi tính, linh kiện điện tử, máy móc thiết bị.

Khu vực FDI tiếp tục chi phối nhập khẩu với 72,04 tỷ USD, tăng 40,7%, chiếm 72% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Với diễn biến trên, cán cân thương mại hàng hóa trong nửa đầu tháng 3/2026 ghi nhận thâm hụt 530 triệu USD. Tính chung từ đầu năm đến hết ngày 15/3/2026, mức thâm hụt đạt 3,51 tỷ USD.

Theo ghi nhận của cơ quan hải quan, diễn biến ở chiều nhập khẩu cho thấy, hoạt động thương mại đang tăng tốc theo chu kỳ sản xuất, trong đó xuất khẩu giữ được nhịp tăng trưởng tích cực trên 17%, trong khi nhập khẩu mở rộng mạnh để phục vụ đơn hàng và chuỗi cung ứng những tháng tới./.

(TBTCO) - Theo thông tin từ Chi cục Hải quan Khu vực VIII, từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu và lối mở tại Móng Cái (Quảng Ninh) ghi nhận kết quả tích cực khi tổng kim ngạch đạt trên 3,3 tỷ USD.
(TBTCO) - Chuyên gia đồng tình, hộ kinh doanh phấn khởi với đề xuất của Bộ Tài chính về nhiều trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử, đặc biệt là đề xuất cho phép lập hóa đơn điện tử tổng hợp theo ngày đối với những đơn hàng có giá trị nhỏ lẻ.
(TBTCO) - Quý I/2026, Chi cục Hải quan khu vực XIII ghi nhận gần 1,87 tỷ đồng nộp ngân sách từ xử lý vi phạm. Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu trọng yếu trong công tác điều tra chống buôn lậu vẫn còn khoảng trống, đòi hỏi phải sớm nâng cao năng lực nghiệp vụ và tăng cường phối hợp liên ngành trong thời gian tới.
Quý I/2026, Hải quan khu vực XIV thu 254,627 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, với Quy Nhơn tiếp tục là địa bàn chủ lực. Tuy nhiên, ngay sau đà tăng này, đơn vị bước vào giai đoạn siết quản lý, kiểm soát rủi ro và chống thất thu để giữ nguồn thu bền vững.
(TBTCO) - Trong lộ trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, việc chuyển dịch từ mô hình quản lý thuế truyền thống sang mô hình hợp tác, đồng hành cùng người nộp thuế là một tất yếu khách quan. Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) không chỉ đơn thuần là một công cụ kỹ thuật về giá giao dịch liên kết, mà còn là bảo chứng cho tính minh bạch và dự báo được của môi trường đầu tư Việt Nam.
(TBTCO) - Diễn đàn “Ý tưởng sáng tạo thanh niên ngành Thuế” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý thuế trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Diễn đàn thu hút được 50 ý tưởng đến từ các Thuế tỉnh, thành phố.
(TBTCO) - Bắt đầu từ ngày 23/3/2026, Cục Thuế triển khai Chương trình phát sóng trực tuyến trên trên nền tảng mạng xã hội Fanpage và Youtobe của Cục Thuế các chương trình hướng dẫn hộ kinh doanh về chính sách và hỗ trợ phương pháp kê khai thuế theo phương thức “cầm tay chỉ việc”.
(TBTCO) - Để bảo đảm công tác kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân của người nộp thuế năm 2025 được tổ chức triển khai thống nhất và kịp thời. Thuế tỉnh Cao Bằng đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ đa kênh nhằm tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ thuế theo đúng thời gian quy định.
