Xuất khẩu tăng hơn 17%, thương mại nửa đầu tháng 3 khởi sắc mạnh

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3/2026 (từ 1/3 đến 15/3) đạt 41,23 tỷ USD, tăng tới 78,9%, tương ứng tăng 18,18 tỷ USD so với nửa cuối tháng 2/2026.

Biểu đồ: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 01/01/2026 đến 15/3/2026 và cùng kỳ năm 2025. Nguồn: HQ

Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/3/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 197,13 tỷ USD, tăng 20,8%, tương ứng tăng 33,92 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 148,73 tỷ USD, tăng 34,9%.

Riêng trong nửa đầu tháng 3, kim ngạch xuất khẩu đạt 20,35 tỷ USD, tăng mạnh 98,1% so với kỳ trước. Đà tăng tập trung ở các nhóm hàng chủ lực như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị, dệt may, giày dép.

Tính chung đến hết 15/3/2026, tổng trị giá xuất khẩu đạt 96,81 tỷ USD, tăng 17,1%, tương ứng tăng 14,14 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng đáng chú ý trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động.

Một số nhóm hàng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 40,3%, điện thoại và linh kiện tăng 23,1%, máy móc thiết bị tăng 18,2%.

Khu vực FDI tiếp tục là trụ cột xuất khẩu khi đạt 76,68 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ, chiếm tới 79% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Theo ghi nhận của Cục Hải quan, ở chiều ngược lại, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 3 đạt 20,88 tỷ USD, tăng 63,5% so với nửa cuối tháng 2/2026, phản ánh nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất đang phục hồi rõ nét.

Lũy kế đến 15/3/2026, tổng trị giá nhập khẩu đạt 100,32 tỷ USD, tăng 24,6%, tương ứng tăng 19,78 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Các nhóm hàng tăng mạnh chủ yếu là đầu vào sản xuất như máy vi tính, linh kiện điện tử, máy móc thiết bị.

Khu vực FDI tiếp tục chi phối nhập khẩu với 72,04 tỷ USD, tăng 40,7%, chiếm 72% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Với diễn biến trên, cán cân thương mại hàng hóa trong nửa đầu tháng 3/2026 ghi nhận thâm hụt 530 triệu USD. Tính chung từ đầu năm đến hết ngày 15/3/2026, mức thâm hụt đạt 3,51 tỷ USD.

Theo ghi nhận của cơ quan hải quan, diễn biến ở chiều nhập khẩu cho thấy, hoạt động thương mại đang tăng tốc theo chu kỳ sản xuất, trong đó xuất khẩu giữ được nhịp tăng trưởng tích cực trên 17%, trong khi nhập khẩu mở rộng mạnh để phục vụ đơn hàng và chuỗi cung ứng những tháng tới./.