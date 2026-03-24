Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Sáng ngày 24/3, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh tại nhiều doanh nghiệp lớn, với mức giảm phổ biến 5 triệu đồng/lượng, có nơi giảm hơn 7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 24/3, thị trường vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đều hạ giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến về quanh mức 163 - 166 triệu đồng/lượng, giảm 5 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước. Riêng tại DOJI, giá vàng miếng được điều chỉnh về mức 160,8 - 163,8 triệu đồng/lượng, giảm 7,2 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 24/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà giảm không chỉ xuất hiện ở vàng miếng mà còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 162,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 165,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 4,9 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

PNJ cũng điều chỉnh giảm 5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch về quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI giảm mạnh hơn, với mức giảm 7,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 7,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 160,3 - 163,7 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về quanh mức 163 - 166 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giảm 5,6 triệu đồng/lượng, với mặt bằng giá phổ biến dao động quanh ngưỡng 163 - 166 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch sáng nay lùi về mức 4.381,7 USD/ounce, giảm 2,26% so với 24 giờ trước, tương ứng mức giảm 101,68 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 139,4 triệu đồng/lượng. Trong bối cảnh giá vàng miếng trong nước cũng điều chỉnh giảm mạnh, khoảng cách giữa hai thị trường hiện duy trì quanh mức 26,6 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến trên thị trường quốc tế cho thấy giá vàng đã thu hẹp đà giảm trong phiên đầu tuần, sau khi có thời điểm rơi xuống vùng thấp nhất trong 4 tháng. Nhịp hồi kỹ thuật xuất hiện khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu hoãn kế hoạch tấn công các cơ sở năng lượng của Iran, qua đó khiến giá dầu đảo chiều giảm và đồng USD suy yếu trong ngắn hạn.

Tuy vậy, các yếu tố địa chính trị vẫn đang chi phối mạnh xu hướng thị trường. Theo đánh giá của giới phân tích, xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục thúc đẩy nhu cầu nắm giữ USD như một kênh trú ẩn thanh khoản. Trong bối cảnh này, bất kỳ diễn biến leo thang nào của căng thẳng khu vực đều có thể củng cố sức mạnh của đồng bạc xanh, từ đó gây áp lực lên giá vàng.

Ở góc độ vĩ mô, chiến sự kéo dài còn làm gia tăng rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, kéo theo giá năng lượng neo ở mức cao và làm dấy lên lo ngại về lạm phát. Áp lực này buộc các ngân hàng trung ương lớn phải thận trọng hơn trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ, chuyển sang trạng thái “chờ đợi và quan sát”.

Môi trường lãi suất duy trì ở mức cao vì vậy tiếp tục là lực cản đáng kể đối với vàng. Khi lợi suất gia tăng, chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng cũng tăng theo. Ông Alex Kuptsikevich - Nhà phân tích thị trường tại FxPro, cho rằng xung đột với Iran càng kéo dài, áp lực giảm đối với giá vàng càng rõ rệt.

Dù đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi trong ngắn hạn, triển vọng dài hạn của kim loại quý này vẫn được một số chuyên gia đánh giá tích cực. Theo đó, áp lực lạm phát kéo dài cùng với quy mô nợ công toàn cầu gia tăng có thể hạn chế dư địa điều hành chính sách của các ngân hàng trung ương.

Trong kịch bản lãi suất buộc phải duy trì ở mức cao để kiểm soát lạm phát, rủi ro suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng sẽ gia tăng. Ông Michael Brown - Nhà phân tích cấp cao tại Pepperstone, nhận định các chính sách tiền tệ cứng rắn thường không có lợi cho vàng do làm tăng chi phí nắm giữ. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng nếu nguy cơ sai lầm chính sách hiện hữu, vàng vẫn có thể phát huy vai trò như một công cụ phòng ngừa rủi ro trong dài hạn.