Ngày 16/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt biến động mạnh

10:39 | 16/05/2026
Giá bạc hôm nay (16/5) ở trong nước và thế giới đồng loạt giảm sâu khi áp lực từ lạm phát Mỹ, chính sách lãi suất của Fed và triển vọng nhu cầu đầu tư suy yếu khiến kim loại quý này lao dốc mạnh.
Giá bạc liên tục biến động. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 10h30 sáng 16/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.829.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.916.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 3.010.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.087.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng đồng loạt giảm so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.829.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.916.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.829.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.328.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 75.439.811 đồng/lượng (mua vào) và 77.759.806 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.577.000 đồng/lượng (mua vào).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 10h30 ngày 16/5/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc tiếp tục trải qua một phiên giao dịch đầy biến động. Tại thời điểm 10h30 sáng ngày 16/5, giá bạc giao ngay dao động ở mức 75,9772 USD/ounce, giảm 9,01% so với hôm qua.

Trong khi đó, giá bạc hợp đồng tương lai được giao dịch quanh ngưỡng 77 USD/ounce, giảm 8,33 USD/ounce, tương đương mức giảm tới 9,76%.

Theo Trading Economics, đây là phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp của bạc trong bối cảnh thị trường chịu áp lực từ các dữ liệu lạm phát mới của Mỹ cùng triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Theo nhận định của chuyên gia kim loại quý Christopher Lewis, mốc 90 USD/ounce vẫn đang là ngưỡng cản lớn đối với bạc. Nếu thị trường không thể vượt qua vùng giá này, khả năng điều chỉnh về quanh 80 USD/ounce hoàn toàn có thể xảy ra trong thời gian tới.

Ngược lại, trong trường hợp lực mua gia tăng đủ mạnh để đưa giá vượt ngưỡng 90 USD/ounce, bạc có thể bước vào nhịp tăng mới với mục tiêu hướng tới vùng 95 USD/ounce. Tuy nhiên, theo vị chuyên gia, đây là vùng giá nhạy cảm khi áp lực chốt lời cùng tâm lý dè dặt của giới đầu tư vẫn hiện hữu khá lớn.

Một trong những yếu tố đang ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng của bạc là biến động lợi suất trái phiếu Mỹ. Phiên giao dịch trước đó ghi nhận lãi suất Mỹ giảm nhẹ, qua đó hỗ trợ phần nào cho nhóm kim loại quý. Dù vậy, nếu lợi suất trái phiếu tăng trở lại, dòng tiền nhiều khả năng sẽ dịch chuyển sang các tài sản có lợi suất cao hơn, gây áp lực giảm lên giá bạc.

Dù thị trường ngắn hạn còn nhiều rung lắc, Christopher Lewis cho rằng triển vọng dài hạn của bạc vẫn khá tích cực nhờ tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài. Hiện nhu cầu tiêu thụ được đánh giá đang vượt khả năng đáp ứng của thị trường, tạo nền tảng hỗ trợ quan trọng cho giá bạc trong thời gian tới./.

Xuân Cường (tổng hợp)
