Ngày 16/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc giảm 0,5% (90 Nhân dân tệ) về mức 17.980 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tăng 2,6% (10,5 Yên) lên mức 408,5 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 6 tăng 0,3% (0,3 Baht) lên mức 84,9 Baht/kg.

Trên sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 6 gần nhất được giao dịch ở mức 223 US cent/kg, giảm 3,7% so với phiên trước.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn xa của Nhật Bản giảm sau đợt tăng mạnh ở phiên trước, khiến số lượng giao dịch trên thị trường vật chất sụt giảm đáng kể. Cụ thể, trên Sàn Osaka Exchange (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 10/2026 giảm 3,6 Yên, tương đương 0,85%, xuống còn 419,3 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sàn Shanghai Futures Exchange (SHFE) giảm 245 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 1,36%, xuống còn 17.765 Nhân dân tệ/tấn.

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 6 được giao dịch nhiều nhất trên SHFE cũng giảm 180 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 1,14%, xuống còn 15.630 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su hôm nay tiếp tục được các doanh nghiệp giữ ổn định. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.