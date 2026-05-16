Giá vàng hôm nay ngày 16/5: Giá vàng thế giới “bốc hơi” hơn 100 USD/ounce sau 24 giờ

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam) lùi về quanh mức 4.539 USD/ounce, giảm 122 USD so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 144,3 triệu đồng/lượng.

So với cách đây một tháng, giá vàng thế giới đã giảm khoảng 285,1 USD/ounce, tương ứng mức giảm 5,91%. Hiện giá vàng quốc tế vẫn thấp hơn khoảng 19,7 triệu đồng/lượng so với vàng trong nước.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Trong bối cảnh giá vàng tiếp tục điều chỉnh mạnh, nhiều tổ chức phân tích cho rằng kim loại quý này vẫn được hỗ trợ bởi các yếu tố nền tảng dài hạn trong quý II, song thị trường đang thiếu một động lực kinh tế vĩ mô đủ mạnh để tạo ra đà tăng mới.

Theo báo cáo triển vọng kim loại quý quý II của Sucden Financial, lợi suất trái phiếu Mỹ neo ở mức cao cùng với sức mạnh của đồng USD tiếp tục là những yếu tố gây áp lực lên giá vàng. Những diễn biến này phần nào lấn át tác động hỗ trợ từ căng thẳng địa chính trị và nhu cầu mua vàng vật chất tương đối ổn định trên thị trường.

Sucden Financial cho rằng dù căng thẳng tại Trung Đông vẫn gia tăng, vàng chưa thể hiện rõ vai trò tài sản trú ẩn an toàn như thường thấy. Thay vào đó, các đợt leo thang địa chính trị gần đây chủ yếu khiến giá dầu đi lên, kéo theo lo ngại lạm phát gia tăng và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng cao. Điều này làm gia tăng chi phí cơ hội đối với việc nắm giữ vàng - tài sản không mang lại lợi suất.

Các chuyên gia phân tích nhận định giá vàng sẽ khó hình thành một nhịp tăng mạnh cho đến khi thị trường xuất hiện rõ hơn các tín hiệu như lợi suất thực suy giảm, đồng USD hạ nhiệt hoặc Federal Reserve phát đi thông điệp ôn hòa hơn về chính sách tiền tệ.

Dù vậy, Sucden Financial vẫn đánh giá triển vọng dài hạn của vàng theo hướng tích cực. Lượng nắm giữ của các quỹ ETF vàng hiện vẫn duy trì ở vùng cao trong lịch sử bất chấp biến động giá, cho thấy dòng vốn từ các nhà đầu tư tổ chức chưa rút lui đáng kể. Tuy nhiên, lực cầu này hiện chủ yếu đóng vai trò hạn chế đà giảm thay vì đủ sức tạo nên một xu hướng tăng kéo dài.

Trong ngắn hạn, công ty dự báo giá vàng có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp với vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.500 USD/ounce. Để hướng tới vùng 4.800 USD/ounce, thị trường có thể cần thêm các dữ liệu kinh tế kém tích cực hơn hoặc tín hiệu rõ ràng hơn về khả năng nới lỏng chính sách từ Federal Reserve.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 15/5, giá vàng trong nước điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu lớn như PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, qua đó đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 161 - 164 triệu đồng/lượng.

Tương tự, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và DOJI, giá vàng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng kết phiên ở ngưỡng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng.

Đà giảm không chỉ dừng lại ở vàng miếng, mà còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ đồng loạt giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 161 - 164 triệu đồng/lượng.

DOJI và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giá vàng niêm yết ở ngưỡng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng.