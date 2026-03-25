Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 25/3, thị trường vàng trong nước đảo chiều tăng giá tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh lớn sau phiên giảm sâu trước đó. Ở phân khúc vàng miếng, nhiều thương hiệu như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt điều chỉnh tăng giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Sau điều chỉnh, mặt bằng giao dịch phổ biến trên thị trường được nâng lên quanh mức 167,2 - 170,2 triệu đồng/lượng, cao hơn 4,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên liền trước. Riêng DOJI ghi nhận mức điều chỉnh mạnh hơn, tăng 6,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, qua đó đưa giá giao dịch về cùng vùng 167,2 - 170,2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 25/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Không chỉ dừng lại ở vàng miếng, xu hướng tăng giá còn lan rộng sang thị trường vàng nhẫn. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 167 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 170 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 4,2 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó. Diễn biến tương tự cũng xuất hiện tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác khi mặt bằng giá được điều chỉnh tăng tương đối đồng đều.

Cụ thể, tại PNJ, giá vàng nhẫn tăng thêm khoảng 4 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều, đưa mức giao dịch lên quanh ngưỡng 167 - 170 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI tiếp tục là đơn vị có mức điều chỉnh đáng chú ý khi nâng giá vàng nhẫn thêm 6,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 6,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện niêm yết ở mức 167,2 triệu đồng/lượng mua vào và 170,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng xu hướng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng thêm 4,2 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều, đưa giá giao dịch lên quanh vùng 167,2 - 170,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh tăng 4,7 triệu đồng/lượng, qua đó kéo giá vàng nhẫn lên quanh mức 167,7 - 170,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng nay tăng nhẹ so với phiên trước, giao dịch quanh mức 4.481,1 USD/ounce, tương đương khoảng 142,9 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa thuế, phí).

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Trong 24 giờ qua, giá vàng tăng 5,8 USD/ounce (0,23%), nhưng nếu tính trong một tháng vẫn giảm mạnh 688,1 USD/ounce, tương đương 13,34%. Hiện giá vàng thế giới thấp hơn khoảng 27,3 triệu đồng/lượng so với trong nước.

Diễn biến này phản ánh sự suy yếu của các yếu tố hỗ trợ truyền thống. Nhu cầu mua vàng từ ngân hàng trung ương, động lực chính của đà tăng trước đó, đang có dấu hiệu chững lại khi nhiều quốc gia ưu tiên nguồn lực cho năng lượng và ổn định kinh tế. Theo ông Rob Haworth - Chiến lược gia đầu tư cấp cao tại U.S. Bank Wealth Management, dù căng thẳng địa chính trị gia tăng, vàng vẫn gặp khó trong việc duy trì đà tăng sau khi lập đỉnh vào cuối tháng 1.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ môi trường lãi suất cao, làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi như vàng, đồng thời dòng tiền có xu hướng chuyển sang nắm giữ USD nhằm đảm bảo thanh khoản. Trong bối cảnh đó, vai trò “trú ẩn an toàn” của vàng phần nào suy yếu, khi nhu cầu thanh khoản và chi tiêu thiết yếu được đặt lên hàng đầu.

Theo đánh giá, giá vàng có thể bước vào giai đoạn tích lũy hoặc đi ngang trong thời gian tới khi các yếu tố đầu cơ dần hạ nhiệt và điều kiện vĩ mô ổn định hơn. Việc các ngân hàng trung ương quay lại mua vàng nhiều khả năng chỉ xảy ra khi áp lực địa chính trị và thị trường năng lượng giảm bớt.