Việt Nam - EU đẩy mạnh hợp tác trong cải cách quản lý tài chính công

Tham dự cuộc họp có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth, đại diện GIZ cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định, Việt Nam và EU đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện và ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Sau hơn ba thập kỷ hợp tác, EU hiện là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam về thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu khai mạc. Ảnh: Đức Minh

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) đã tạo dựng những khuôn khổ ổn định, lâu dài nhằm tối đa hóa tiềm năng hợp tác, đưa quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư tương xứng với tầm vóc của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - EU.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, già hóa dân số và những biến động kinh tế toàn cầu, Việt Nam đánh giá cao vai trò của EU với tư cách là Đối tác Chiến lược toàn diện trong việc hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và nâng cao năng lực quản trị quốc gia.

Thứ trưởng cũng cho biết, Bộ Tài chính ghi nhận và đánh giá cao việc EU tiếp tục dành cho Việt Nam sự hỗ trợ thông qua Chương trình chỉ dẫn đa niên giai đoạn 2021 - 2027.

Các ưu tiên hợp tác của chương trình bao gồm: thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, phát triển khu vực tư nhân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường quản trị công, có sự tương đồng rất cao với các mục tiêu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Đặc biệt, các định hướng của EU trong khuôn khổ sáng kiến Global Gateway và Team Europe đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, tài chính xanh, phát triển hạ tầng bền vững và tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các thách thức toàn cầu.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Đức Minh

Bộ Tài chính Việt Nam đánh giá cao cách tiếp cận hợp tác của EU, không chỉ hỗ trợ về nguồn lực, mà còn chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, tri thức quản lý trong hoạch định chính sách, quản trị kinh tế.

Theo Thứ trưởng, trong khuôn khổ quan hệ hợp tác phát triển Việt Nam - EU, Bộ Tài chính rất vinh dự là một trong những cơ quan thụ hưởng trực tiếp của Chương trình Tăng cường quản trị kinh tế Việt Nam (EEGP) với 2 hợp phần nhằm hỗ trợ Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế, quản lý tài chính công và thúc đẩy phát triển bền vững.

Với Dự án Hợp phần 2 - “Tăng cường môi trường kinh doanh, quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư công và mua sắm công”, Bộ Tài chính và EU đã có cuộc họp Ban Chỉ đạo vào ngày 9/6/2026 để đánh giá tình hình thực hiện dự án từ tháng 7/2023 đến nay.

Dự án Hợp phần 1 - “Tăng cường quản lý tài chính công với tầm nhìn trung hạn”, thực hiện từ tháng 10/2022, hỗ trợ Bộ Tài chính trong 3 lĩnh vực trọng yếu của quản lý tài chính công, gồm: tăng cường quản lý ngân sách và dự báo thu; tăng cường hiệu quả quản lý nợ công; tăng cường môi trường thuế và huy động nguồn thu.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Bộ Tài chính đánh giá cao những kết quả tích cực mà Hợp phần 1 của Chương trình EEGP đã đạt được trong thời gian qua. Các hoạt động nghiên cứu, tư vấn chính sách, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và tăng cường năng lực đã hỗ trợ hiệu quả cho các đơn vị của Bộ Tài chính trong quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế quản lý ngân sách, quản lý nợ công và quản lý nguồn thu.

Quan trọng hơn, các kết quả của Chương trình không chỉ dừng lại ở các sản phẩm kỹ thuật, mà còn góp phần nâng cao năng lực thể chế, tăng cường phối hợp chính sách và thúc đẩy quá trình cải cách quản trị kinh tế theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn. Những kết quả này là minh chứng sinh động cho hiệu quả của quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam và EU, các nước thành viên EU nói chung và Chính phủ Đức nói riêng.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier bày tỏ sự trân trọng đối với mối quan hệ hợp tác đầy tiềm năng và hiệu quả với Bộ Tài chính, đặc biệt là Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại trong vai trò điều phối chương trình.

Ông Julien Guerrier nhấn mạnh, thông qua chương trình, nhiều nội dung cải cách quan trọng trong lĩnh vực tài khóa đã được thúc đẩy, góp phần hiện đại hóa các công cụ quản lý ngân sách, tăng cường tính minh bạch và nâng cao hiệu quả huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Đại sứ cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh các cải cách kinh tế vĩ mô và hướng tới các mục tiêu phát triển dài hạn, việc tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực như quản lý ngân sách, chính sách thuế, quản lý nợ công và hải quan là hết sức cần thiết. EU cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo, hướng tới các mục tiêu tăng trưởng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth khẳng định, hợp tác giữa Đức và Việt Nam trong lĩnh vực quản lý tài chính công đã được triển khai hiệu quả trong hơn 30 năm qua, trên cơ sở tin cậy, tôn trọng và chia sẻ kinh nghiệm. Các hoạt động hợp tác đã góp phần hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện hệ thống tài chính công theo hướng minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình và hiệu quả phân bổ nguồn lực.

Đại sứ Helga Margarete Barth đánh giá cao những kết quả mà Dự án Hợp phần 1 đạt được, đặc biệt trong việc tăng cường quản lý thu, cải thiện minh bạch ngân sách và nâng cao hiệu quả quản lý nợ công. Theo Đại sứ, các kết quả này không chỉ góp phần củng cố nền tảng tài chính quốc gia, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao niềm tin của nhà đầu tư quốc tế đối với Việt Nam.

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong thời gian tới, Đại sứ Helga Margarete Barth cho biết, phía Đức ủng hộ mạnh mẽ việc gia hạn dự án đến năm 2027, đồng thời kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số trong quản lý tài chính công, tăng cường an ninh tài chính và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chính phủ Đức cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với EU và các đối tác nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Kết luận phiên họp thứ nhất, Thứ trưởng Trần Quốc Phương ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban Quản lý dự án, GIZ và các đơn vị liên quan trong triển khai các hoạt động của dự án. Theo kế hoạch năm 2026, Dự án Hợp phần 1 triển khai 92 hoạt động, trong đó đã hoàn thành 35 hoạt động, đạt 38% kế hoạch.

Thứ trưởng cho biết, Ban Chỉ đạo thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thực hiện Dự án Hợp phần 1 thêm 9 tháng, đến tháng 6/2027, phù hợp với Hiệp định tài chính đã ký kết. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện kế hoạch thực hiện giai đoạn gia hạn, bảo đảm bám sát mục tiêu, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, có tác động chính sách rõ nét.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính khả thi của các hoạt động trong giai đoạn gia hạn, đồng thời cho phép áp dụng cơ chế linh hoạt đối với một số nhiệm vụ cấp bách phát sinh trong quá trình thực hiện. Các đơn vị thụ hưởng cần chủ động bố trí nguồn lực, tổ chức triển khai các hoạt động đã được phê duyệt, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Việc triển khai hiệu quả Dự án Hợp phần 1 không chỉ góp phần hoàn thiện thể chế quản lý tài chính công của Việt Nam theo hướng hiện đại, minh bạch, mà còn tạo nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực quản trị kinh tế, tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và thúc đẩy phát triển khu vực tư nhân. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam với EU và các quốc gia thành viên, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam trong giai đoạn tới.