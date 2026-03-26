Vietcombank ra mắt thẻ đồng thương hiệu Vietcombank Visa Hanoi Metro - MeGO

Sự kiện ra mắt thẻ đồng thương hiệu được tổ chức trong khuôn khổ Lễ tổng kết Kế hoạch số 428/KH-BCA-BXD-UBNDHN về triển khai hệ thống soát vé tự động ứng dụng định danh sinh trắc học và thanh toán không tiền mặt trên các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội. Chương trình diễn ra sáng ngày 21/03/2026 tại Trường Đại học Giao thông Vận tải, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước, Cục Đường sắt, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Hanoi Metro, Vietcombank và Visa.

Định hình trải nghiệm thanh toán trong giao thông đô thị

Trong khuôn khổ chương trình, Vietcombank phối hợp cùng Visa và Hanoi Metro chính thức ra mắt thẻ đồng thương hiệu Vietcombank Visa Hanoi Metro - MeGO. Sự kiện đánh dấu bước tiến trong việc kết nối hạ tầng giao thông đô thị với hệ sinh thái thanh toán số, hướng tới thúc đẩy thói quen di chuyển thông minh và không tiền mặt tại Việt Nam.

Định hình trải nghiệm thanh toán trong giao thông đô thị

Trong bối cảnh hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội từng bước hoàn thiện, các giải pháp thanh toán không chạm đang dần trở thành xu hướng tất yếu, cho phép hành khách sử dụng thẻ ngân hàng để di chuyển thuận tiện hơn mà không cần vé truyền thống.

Trong xu hướng đó, thẻ Vietcombank Visa Hanoi Metro - MeGO được phát triển như một sản phẩm chuyên biệt, tối ưu cho trải nghiệm di chuyển đô thị, đồng thời tích hợp liền mạch với hệ sinh thái tài chính số của Vietcombank.

Bên cạnh khả năng thanh toán Metro, thẻ MeGO còn đáp ứng đầy đủ nhu cầu chi tiêu hàng ngày và thanh toán số, hướng tới một trải nghiệm tài chính đồng nhất, thuận tiện và phù hợp với nhịp sống đô thị hiện đại.

Định hướng ngân hàng số gắn với phát triển bền vững

Thẻ MeGO là một bước cụ thể hóa định hướng ngân hàng số gắn với phát triển bền vững của Vietcombank. Sản phẩm hướng tới tích hợp công cụ theo dõi dấu chân carbon ngay trên ứng dụng VCB Digibank, giúp khách hàng nhận diện tác động môi trường từ các giao dịch chi tiêu và từng bước điều chỉnh hành vi theo hướng tích cực hơn. Đồng thời, thẻ vật lý được sản xuất từ 100% vật liệu tái chế và thiết kế với vết khía (notch) hỗ trợ người khiếm thị, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính.

Những yếu tố này cho thấy định hướng của Vietcombank trong việc phát triển các giải pháp tài chính hiện đại gắn với tiêu dùng bền vững, đồng hành cùng khách hàng trong việc hình thành lối sống có trách nhiệm hơn với môi trường và cộng đồng.

Đại diện lãnh đạo Vietcombank chia sẻ: “Thông qua thẻ MeGO, Vietcombank hướng tới việc đơn giản hóa trải nghiệm di chuyển và thanh toán trong đô thị, đồng thời từng bước mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số gắn với nhu cầu thực tiễn của khách hàng. Chúng tôi kỳ vọng sản phẩm sẽ góp phần hình thành thói quen di chuyển và thanh toán hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển của các đô thị thông minh và bền vững”.

Ưu đãi đặc quyền cho hành trình mới

Chào mừng ra mắt thẻ Vietcombank Visa Hanoi Metro - MeGO, Vietcombank mang đến loạt ưu đãi dành riêng cho chủ thẻ:

• Miễn phí thường niên trọn đời.

• Miễn phí phát hành thẻ vật lý trong suốt năm 2026.

• Đi Metro miễn phí tại Hà Nội đến hết ngày 31/3/2026.

• Sau thời gian trên: ưu đãi 50% tại tuyến Cát Linh - Hà Đông và miễn phí 100% tại tuyến Nhổn - ga Hà Nội (áp dụng đến hết 31/7/2026).

• Ưu đãi tại nhiều đối tác theo từng thời kỳ (Hotpot Story, KingBBQ, Marukame Udon, Tour les Jours, Breadtalk, Nguyễn Kim, Guardian...) và nhiều thương hiệu trong hệ sinh thái xanh của Vietcombank cùng Hanoi Metro.

Thẻ MeGO có thể đăng ký trực tuyến

Thẻ MeGO có thể đăng ký trực tuyến trong vài phút trên VCB Digibank, sẵn sàng để bạn “chạm” là đi, “mở” là trải nghiệm ngay hôm nay!